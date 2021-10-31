Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Всем известно, что американцы — большие любители автоматизации. В США открыли первые рестораны быстрого питания с их революционным методом обслуживания, американец Форд первым стал использовать конвейер для поточного производства автомобилей, в Штатах выдали первый патент на торговые автоматы. В прошлом веке американцы по этим автоматам с ума сходили. Попробуйте угадать, что в них НЕ продавали: червяков, страховку или мужские шорты? На самом деле все это продавали. Вашему вниманию — необычные торговые автоматы из США и не только.











Прежде всего, автоматы по продаже червяков, страховки и шорт.















От таких автоматов некоторые практически не отходили.







Автомат с яйцами.







С лампочками.







Картошка круглосуточно.







Во Франции в автоматах продавали колготки.







А это снова США. На этот раз — книги.







Немецкий автомат с часами.







И наконец, французский с углем.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





