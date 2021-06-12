Когда Голливуд был целомудренным, или Какой была американская цензура прошлого века

Нам сложно представить себе Америку страной, борющейся за высокие моральные устои и отстаивающей строгие этические нормы, однако в начале прошлого столетия дело обстояло именно так. Почти 40 лет в Голливуде действовал кодекс Хейса, который даже тогда многие считали слишком строгим. В этом обзоре рассказ о том, что именно запрещалось в старых американских фильмах и как режиссеры обходили эти запреты.
Интересно, что этот этический кодекс, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов, был абсолютно самостоятельной голливудской инициативой. Государство не имело к нему никакого отношения. Зачем же создатели фильмов сами наложили запреты на свое творчество? Дело в том, что еще в конце XIX века общественность США начала болезненно реагировать на «разгул безнравственности», творящийся на киноэкранах. Особенно возмутил добропорядочных граждан фильм, который сейчас назвали бы роликом, демонстрирующий поцелуй мужчины и женщины. Этот 18-секундный кошмар привел к многочисленным выступлениям и общественным прениям.
Кадр из 18-секундного фильма «Поцелуй» 1896 года
Кроме того, несколько громких скандалов с участием звезд Голливуда привели к тому, что американские киностудии стали считать «гнездом порока». В 1921 году законодатели многих штатов запретили показ почти 100 кинолент. Производители фильмов задумались над репутацией кинематографа в целом и пришли к выводу о необходимости принять меры самостоятельно, пока их не навязали сверху.
Результатом стал специальный цензурный комитет, который совместно с политиком и пресвитерианским старейшиной Уиллом Хейсом занялся разработкой правил. Этот свод законов, по которым Голливуд жил следующие 40 лет, назвали Кодексом Хейса. Снимать фильмы, не отвечающие данным правилам, не возбранялось, но в большой прокат их никогда бы не взяли, так что данная мера была хоть и не официальной, но очень действенной.
Вот неполный перечень того, что запрещалось в американских фильмах:
- Нецензурные и даже просто экспрессивные выражения, а также «упоминания Бога всуе».
- Любая нагота (включая тени или силуэты) и разговоры о сексе в положительном ключе (в отрицательном упоминать было можно).
- Любые упоминания о сексуальных извращениях, проституции, которая в кодексе тактично называется «белым рабством» или венерических заболеваниях.
- Демонстрация смешанных межрасовых браков (это непотребство у американцев в те годы оценивалось равнозначно извращениям).
- Сцены родов.
- Высмеивание духовенства или показ служителей культа в неприглядном виде (т.е. монах не мог быть комическим персонажем или злодеем).
- Упоминания о продаже наркотиков.
Кроме того, огромный перечень различных понятий «не рекомендовался». В него входили такие действия, как: поджоги, пытки, убийства, мятежи, обольщение, хирургические операции и продолжительные поцелуи. Этот последний запрет, пожалуй, до сих пор вызывает наибольшее недоумение, и именно он всегда был наибольшей головной болью для режиссеров. Как же показать страсть героев, если им нельзя целоваться дольше трех секунд? Выходы из ситуаций находили самые оригинальные. Например, в фильме «Дурная слава» 1946 года гениальный Альфред Хичкок разделил поцелуй главных героев в исполнении Кэри Гранта и Ингрид Бергман на несколько частей. Любовники в сцене постоянно прерывались, но возвращались к приятному занятию снова и снова, двигаясь одновременно по комнате.
Кадр из фильма «Дурная слава», 1946 г.
А в 1943 году в фильме «Сестра его дворецкого» Фрэнк Борзедж решил эту проблему следующим изящным способом: герои Дины Дурбин и Фрэнчота Тоуна начинают целоваться, заходя в лифт, после чего закрытая кабина поднимается аж до 22 этажа. Двери открываются, и зрители видят, что поцелуй все еще продолжается, и длится он на их глазах еще ровно 3 секунды.
Считается, что мода на украшенные драгоценностями пупки в фильмах пошла, например, от запрета на демонстрацию этой эротичной части женского тела. Джоан Коллинз в ленте «Земля фараонов» 1955 года впервые прикрыла на экране свой пупок рубином, после чего способ стали использовать во многих кинокартинах.
Джоан Коллинз в фильме «Земля фараонов», 1955 г.
Под запрет почти попал роман Тарзан, многочисленные экранизации которого радовали зрителя в середине прошлого века. Дело в том, что отношения дикаря и белой женщины в принципе подпадали под запрет межрасовых браков. Создатели фильмов вышли из положения, добавив сыну джунглей немного цивилизованности. Но так как сделать это с помощью одежды по смыслу никак не удавалось, актеру, исполняющему эту роль, пришлось… побрить грудь. Так персонаж стал смотреться намного интеллигентнее, и комиссия его пропустила.
Мы привыкли ругать советскую цензуру, запрещавшую, как казалось, почти все, однако американские ревнители нравственности на деле часто оказывались гораздо щепетильнее наших. Причем действующей запрещающей силой за океаном оказались деньги. Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас, например, так оценивал эту ситуацию:
«Я знаю достаточно много русских режиссеров, и у них гораздо больше свободы, чем у меня. В том мире, в котором живем мы, в той системе координат, которую мы сами для себя создали - а это гигантская индустрия - ни в коем случае нельзя терять деньги. В итоге все свелось к тому, что приходится снимать строго определенное кино. И я всегда отвечал тем, кто еще во времена СССР спрашивал меня, мол, «как, разве вы не рады тому, что живете в Америке?!», что для русских режиссеров главное - как можно более осторожно критиковать правительство. А в остальном они вольны были делать все что угодно».
Джордж Лукас, создатель вселенной «Звездных войн»
Удивительно, но существует мнение, что сегодня, несмотря на разгул всего того, что запрещалось раньше, американский кинематограф по-прежнему живет именно этими принципами. Начиная с 1968 года кодекс Хейса был отменен, однако сделано это было вовсе не из желания раскрепостить творческий потенциал кинематографа, а из-за конкуренции более откровенных зарубежных фильмов и телевидения. Начиная с этого времени ограничивающем фактором для производителей фильмов стала система возрастного рейтинга фильмов MPAA. Т.е., снимать можно почти все, что угодно, но в зависимости от «взрослости» фильму присваивается одна из четырех оценок.
На практике, конечно, в зарубежном кинематографе многое изменилось. Упоминание сексуальных меньшинств и введение их в фильмы в положительном ключе сейчас, например, не запрещается, а даже рекомендуется, но, тем не менее, многие режиссеры считают, что Голливуд вырождается в конвейер толерантных сказок из-за желания угодить массовому зрителю, который, в общем-то, как и 100 лет назад хочет приходить в кино всей семьей и смотреть на то, что не шокирует его. Именно такие фильмы собирают максимальную кассу, и именно это является решающим фактором для производителей массовых грез.
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