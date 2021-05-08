Как стать миллионером, считая чужие деньги: Малкольм Форбс

Сегодня журнал «Forbes» является одним из самых авторитетных экономических изданий мира. Здесь умеют правильно считать чужие деньги и рассказывают истории успеха самых богатых и влиятельных людей мира. А ведь было время, когда Берти Чарлз Форбс, основавший журнал, оплачивал редакционные расходы из своих же журналистских гонораров. Сын создателя, возглавив семейный бизнес, сумел за короткое время превратить скромное издательство во всемирно известный бренд.
Первые уроки предпринимательства
Берти Ч. Форбс с женой и детьми. / Фото: www.gorets-media.ru
Берти Форбс, шестой из десяти детей шотландского портного, уже в 14 лет стал мечтать о журналистике. Ради этого он бросил школу и устроился наборщиком в типографию, ошибочно полагая, что именно они и пишут статьи. Со временем он выучился на стенографиста, а в 1904 году прибыл в США и сумел стать одним из самых успешных финансовых журналистов, а затем и основать собственный журнал в 1917 году.
Берти Ч. Форбс с женой и детьми. Картина Джона Коха, 1956 год. / Фото: www.forbes.ru
Он умел считать деньги, а потому дети Берти Форбса получали на карманные расходы всего по 10 центов, а его супруга неизменно получала выговор за нежелание экономить. Малкольм был хорошим учеником, достойным своего отца. Но когда обесценились облигации на сумму в 1000 долларов, подаренные Берти сыну в честь своего 50-летия, Малкольм усвоил самый первый урок: деньги должны работать, а не лежать мёртвым грузом. Сын мечтал тогда о велосипеде, но отец не разрешил ему продать ценные бумаги.
Эта история определила всю дальнейшую жизнь Малкольма Форбса. Несбывшаяся мечта о велосипеде переросла в страстную любовь к мотоциклам, а обесценившиеся ценные бумаги заставили его запомнить: надо научиться тратить для того, чтобы больше получать.
От солдата до политика
Малкольм Форбс. / Фото: www.forbes.ru
У Малкольма Форбса было плохое зрение, и он вполне мог не идти в армию. Но в 1942 году он заказал себе контактные линзы и пошёл служить, оказавшись в 1944 году в самом пекле Второй мировой войны. Вернулся он оттуда с двумя значимыми наградами: Бронзовой звездой и Пурпурным сердцем. Со своим 334 полком он прошёл Францию, Бельгию и Голландию, принял участие в боях, где противником выступали элитные войска СС, и получил серьёзное ранение. После Малкольм Форбс провёл 10 месяцев в госпиталях, сначала в Германии, потом в Америке, и вовсе не был уверен в том, что врачи смогут сохранить его ногу.
Закончив службу в армии, бывший военный решил попробовать свои силы в политике, где смог достичь определенного успеха, дважды выиграв местные выборы. Работал сначала в городском совете Бернардсвилля, затем в сенате Нью-Джерси.
Малкольм Форбс. / Фото: www.zimbio.com
Однако после удача от него отвернулась, и Малкольм, проиграв в губернаторских выборах два раза подряд, решил направить свои силы в семейное дело. Берти Форбс к тому времени скончался, а издание возглавил его старший сын Брюс.
Но Малкольм твёрдо решил стать президентом в семейной компании, для чего скупил акции Forbes у большинства родственников и стал ключевым акционером. После смерти Брата от онкологического заболевания Малкольм Форбс возглавил Forbes.
Величайший шоумен
Малкольм Форбс. / Фото: www.forbes.com
К тому времени, когда Малкольм занял президентское кресло, о журнале Forbes не знал никто. Бизнесмен поставил цель: добиться всемирной известности. Он не раз говорил о том, что надо заниматься только тем, что искренне любишь. Он любил Forbes и занимался им с полной самоотдачей, а ещё считал, что право на жизнь и успех имеет только качественный продукт, поэтому и стремился сделать издание лучшим в своём сегменте.
Ещё в 1945, когда он только начал работать в компании, он ввёл несколько новшеств: стал нанимать профессиональных журналистов вместо внештатных авторов, стал публиковать отчёты по самым разным отраслям промышленности и компаниям. Именно эти отчёты и сделали со временем Forbes привлекательным для рекламодателей.
Малкольм Форбс. / Фото: www.npg.si.edu
Вскоре стал выходить в печать еженедельный вестник с рекомендациями по фондовому рынку и анализ бизнес-новостей. Стоимость годовой подписки на Forbes Investor превышала стоимость подписки на сам журнал почти в девять раз. Однако он пользовался огромной популярностью и позволил в дальнейшем провести реорганизацию.
Уже тогда Малкольм знал: его издание должно стать единственным в своём роде. Он не стал скупиться на рекламу, используя для неё невероятную коллекцию пасхальных яиц Фаберже, проводя аналогию: как Карл Фаберже знал своё дело, так и Forbes знает своё. Коллекция Малкольма Стивена Форбса была выставлена в вестибюле штаб-квартиры Forbes, чтоб дать понять: эта компания уникальна, аналогов ей нет и быть не может.
Малкольм Форбс со своей коллекцией пасхальных яиц Карла Фаберже. / Фото: www.blogspot.com
Впрочем, все коллекции, которые собирал Малкольм Форбс, вскоре появлялись в этом удивительном открытом музее, специально для этого пристроенном к вестибюлю. Здесь оказались разнообразные письма и рукописи, связанные с историческими личностями, огромная коллекция игрушечных лодок и солдатиков. Ещё одним предметом коллекционирования Малкольма Форбса стала необычная недвижимость, которая скупалась по всему миру и была призвана добавить шарма Forbes.
Малкольм Форбс в собственном винном погребе. / Фото: www.forbes.ru
Президент компании использовал любые возможности для установления полезных деловых контактов: неформальные завтраки, необычные подарки, невероятные мероприятия на борту яхты с последующим вручение сертификата о присвоении звания почётного капитана. При этом каждые несколько лет судно обновлялось.
Малкольм Форбс никогда не подходил к маркетингу формально, всегда придумывал какие-то изюминки. Он издал книгу своих афоризмов по аналогии с книгой Мао Цзэдуна, только снабдил её упоминанием более пяти тысяч знакомых, родственников, руководителей компаний, сотрудничавших с Forbes. Эти люди не только сами скупали книгу, но и советовали её всем окружающим.
Малкольм Форбс и Элизабет Тейлор. / Фото: www.forbes.ru
Каждое мероприятие, проводимое Forbes, было невероятным. Даже собственное 70-летие Малкольм Форбс отпраздновал с размахом, достойным истинного монарха. Всё это не было пустой тратой денег, как могло бы показаться. К сожалению, всего спустя полгода после юбилея Малкольм Форбс скончался, но его идеи и планы продолжает воплощать в жизнь его сын Стивен.
Малкольм Форбс. / Фото: www.businessinsider.sg
Каждый праздник, устраиваемый Малкольмом Форбсом, был призван продемонстрировать лидирующей имидж Forbes. Малкольму Форбсу в полной мере удалась его идея добиться того, чтобы каждый успешный бизнесмен или актёр считал, что его появление на обложке этого издания означает самый высокий уровень профессионального признания. Сегодня Forbes является самым авторитетным и влиятельным изданием в мире финансов, а начинался его путь к успеху с публикации рейтингов, которые считали чужие деньги, и рассказов о людях, сумевших достичь высших ступеней в мире бизнеса.
Малкольм Форбс. / Фото: www.twimg.com
Помимо всего прочего Малкольм Стивен Форбс тратил огромные суммы на благотворительность, помогал и поддерживал нуждающихся, предпочитая оказывать адресную помощь. И всегда считал: цель бизнеса состоит не в накоплении денег, а в возможности приносить людям счастье.
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