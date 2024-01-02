Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Пять человек из тысячи больны шизофренией. Этот недуг в равной степени распространен у мужчин и женщин. А первые описания шизофреноподобных симптомов можно встретить уже в XVII веке до нашей эры, в «Книге Сердец» — части древнего египетского папируса Эберса. Кто же из гениальных людей болел шизофренией?



Бетти Пейдж

2. Филип К. Дик

3. Винсент Ван Гог

4. Фридрих Вильгельм Ницше

5. Николай Васильевич Гоголь

6. Исаак Ньютон

7. Парвин Баби — индийская актриса

8. Александр Николаевич Скрябин

9. Майя Мякила

10. Джон Нэш