8 убедительных признаков, что интерьер морально устарел и требует ремонта

Тенденции в мире дизайна интерьеров меняются со скоростью совета. И то, что было актуально еще пару лет назад, сегодня выглядит откровенно некрасиво и нелепо. Поэтому очень важно следить за актуальными трендами и стараться хотя бы периодически обновлять свою квартиру. Вы же не хотите, чтобы она превратилась в «бабушкину»? Novate.ru рассказывает о нескольких признаках морально устаревшего интерьера. Если какие-то из этих пунктов характеризуют ваше жилье – срочно начинайте делать ремонт.
Вам может казаться, что ваша квартира идеальная во всех смыслах – светло, просторно, чисто, уютно. Поэтому вы искренне не понимаете настойчивых подруг, которые изо дня в день намекают, что пора бы сделать ремонт. На самом деле, если речь идет об интерьере, очень важно прислушиваться к людям, которые здесь не живут. Ведь вы привыкли к своему интерьеру и вряд ли сможете заметить, что в нем есть какие-то недостатки. А друзья осмотрят его свежим взглядом и сразу подметят наиболее раздражающие нюансы. Например:
1. Керамика с рисунком
Плитка с рисунком на кухне - старомодное решение. / Фото: rdmkuhni.ru
Керамическая плитка должна быть максимально лаконичной, без обилия рисунков и узоров. Не нужно с ее помощью выкладывать целые сюжеты в ванной комнате или на кухне. Лучше приобрести мозаику или однотонную плитку, которая идеально подойдет под общий интерьер. Некоторые хозяйки пытаются пойти, по их мнению, наиболее оптимальным путем – купить плитку с надписями или изображениями еды и «точечно» разместить ее на стене, чтобы разбавить основное настенное покрытие. Однако этот прием также возвращает нас в прошлое – помните, в советское время были картинки, которые клеили на кафель? Вы же не хотите повторять этот опыт?
2. Потолочная плитка
Потолочная плитка с рельефом в интерьере. / Фото: Krovati-i-divany.ru
Начиная с 1990-го и заканчивая 2000-ми, в моде была потолочная плитка. В квартирах обеспеченных людей можно было встретить варианты с рельефом, которые на тот момент считались признаком высокого статуса и роскоши. Однако сейчас дизайнеры смело говорят о том, что такая плитка не только выглядит нелепо, но еще и зрительно уменьшает высоту потолка, что является губительным для маленьких квартир. То же самое можно сказать и о натяжных потолках, особенно многоуровневых конструкциях со сложной подсветкой. Если вы не хотите чувствовать себя в квартире, как в замкнутом пространстве, просто выровняйте потолок и покрасьте его в белый цвет. Так на вас ничего не будет «давить».
3. Вычурная мебель
Вычурная мебель в стиле барокко. / Фото: Pinterest.ru
Если вы не хотите тратить все свободное время на уборку, покупайте лаконичную мебель с гладкими ручками и подлокотниками. Волнообразные формы, вычурные ножки столов, принты с цветочными или животными мотивами давно должны кануть в небытие. То же самое касается декоративных элементов, характерных для стиля ампир, барокко, рококо: лепнины, барельефов, разнообразных узоров. Сейчас в тренде простые и четкие линии – они не только выглядят более стильно, элегантно и современно, но также значительно экономят вам время при наведении порядка. А если продавец в магазине попытается вас убедить, что эти волны из ДСП – задумка одного из лучших дизайнеров, не верьте. Профессионалы плачут горькими слезами при виде таких «изысков», и настоятельно рекомендуют не возвращаться к этим переизбыткам прошлого.
4. Обои
Бумажные обои постепенно выходят из обихода. / Фото: Pix-feed.com
Дизайнеры потихоньку отходят от обоев при оформлении квартир. Особенно негативно они настроены против фотообоев, которые давно вышли из моды. Если вы хотите сделать акцентную стену в комнате, просто покрасьте ее в другой цвет или используйте недорогие виниловые наклейки. Также «под расстрел» попадают блестящие обои с вычурным рисунком, например, вензелями, и дешевые бумажные обои. Это все «бабушкины» варианты, которые были хороши 10-15 лет назад, но сейчас безнадежно устарели. Вместо них лучше всего использовать виниловые обои под покраску, чтобы вы в любой момент могли обновить интерьер. Или просто покрасьте стены – это сейчас в моде, к тому же выглядит более стильно и эстетично.
Обратите внимание: перед тем, как заниматься покраской, внимательно осмотрите стены – они должны быть идеально ровными. Если пренебречь этим нюансом, краска подчеркнет все недостатки поверхности и испортит интерьер.
5. Ламбрекены
Ламбрекены создают визуальный шум. / Фото: Diary.ru
Сложные конструкции на окнах уместно смотрятся в театрах, галереях, но никак не в квартирах. Все эти складки, рюши, воланы лишь создают визуальный шум и загромождают обстановку. Если хотите, чтобы в вашей квартире всегда было светло, легко и просторно, остановите свой выбор на шторах-блэкаут и элегантных занавесках. Кстати, можно и вовсе отказаться от них и оставить окна свободными, как, например, часто делают в скандинавских интерьерах. Так вы сможете избавиться от очередного пылесборника и не провоцировать домашних животных на подвиги. Однако такой прием можно применять лишь в том случае, вас не будят солнечные лучи по утрам.
6. Компьютерный стол
Компьютерный стол занимает слишком много места. / Фото: Mebelsuite.ru
Когда компьютеры только входили в моду, столы с полкой под клавиатуру, отсеком для системного блока и стойкой для компакт-дисков хотели заполучить все. Однако сейчас люди переходят на ноутбуки и не нуждаются в такой массивной мебели. Компьютерные столы являются очень громоздкими, занимают много места, да и выглядят не очень стильно. Если вы часто работаете за ноутбуком, купите подвесной стол, который крепится на стену, или оборудуйте себе мини-офис на балконе, поставив там компактную и удобную мебель. Так вы, во-первых, сэкономите место в квартире, а, во-вторых, избавитесь от устаревшей вещи.
7. Гипсокартон
Перегородка из гипсокартона использовалась для зонирования. / Фото: Sedmoycanal.com
Гипсокартонные перегородки раньше были очень востребованными. Особенно, когда речь шла о квартирах-студиях или однушках. Сейчас зонирование предпочитают осуществлять при помощи имеющейся мебели, цветовой гаммы, освещения, напольных и настенных покрытий. Таким образом, комната визуально разделяется на несколько зон, но при этом не перегружается, оставаясь просторной и светлой. Если же вы твердо уверенны, что перегородка должна присутствовать в вашей квартире, отдайте предпочтение деревянным или стеклянным вариантам. Они сэкономят пространство и придадут интерьеру современный внешний вид.
8. Рококо в хрущевке
Интерьер го
стиной в стиле рококо. / Фото: Zoon.ru
стиной в стиле рококо. / Фото: Zoon.ru
В любой малогабаритной квартире вычурные дворцовые элементы, характерные для стиля рококо, смотрятся нелепо и неуместно. Лепнина, позолота, канделябры, ламбрекены, картины в рамах с причудливым узором. Все это превращает квартиру в музей или замок, а не в место для жизни. Поймите, в первую очередь вам должно быть уютно и комфортно. А все эти предметы родом из 18 века лишь утяжеляют обстановку, не говоря уже о том, что выглядят абсолютно безвкусно. Поэтому не пытайтесь полностью оформить жилье в таком стиле или вписать в интерьер отдельные элементы. И в первом, и во втором случае вы добьетесь лишь того, что квартира будет выглядеть очень странно. К тому же, не забывайте и о практичной составляющей – представьте, сколько вы будете тратить времени на уборку!
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