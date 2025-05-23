10 стильных и скоростных автомобилей 2000-х, изменивших правила игры

1. 2005 Bugatti Veyron

2005 Bugatti Veyron остается символом эпохи 2000-х/ Фото: motortrend.com

2. 2002 Ferrari Enzo

2002 Ferrari Enzo был выпущен лишь в 400 экземплярах/ Фото: wikimedia.org

3. 2004 Porsche Carrera GT

Мотор 2004 Porsche Carrera GT имел объем 5,7 литра/ Фото: auto.ru

4. 2005 Ford GT

Двигатель 2005 Ford GT имел мощность 550 л. с./ Фото: nweuro.com

5. 2001 Lamborghini Murcielago

2001 Lamborghini Murcielago, узнаваемый и агрессивный/ Фото: wikimedia.org

6. 2007 Nissan GT-R

2007 Nissan GT-R являет собой образец инженерной мысли в области автодизайна/ Фото: autoexpress.co.uk

7. 2000 BMW M3 E46

2000 BMW M3 E46 любят ценители драйвового вождения/ Фото: mindovermotor.com

8. 2004 Aston Martin DB9

2004 Aston Martin DB9 может разгоняться до 306 км в час/ Фото: autoexpress.co.uk

9. 2005 Mitsubishi Lancer Evolution IX

2005 Mitsubishi Lancer Evolution IX, легкий и недорогой/ Фото: collectingcars.com

10. 2006 Audi R8

2006 Audi R8 можно увидеть во многих боевиках Marvel/ Фото: drom.ru