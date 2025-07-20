Почему в позднем СССР школьники «перепрыгивали» из 3-го класса сразу в 5-й

Интересный феномен поздней советской школы. /Фото: m.fotostrana.ru

У советской школы довольно интересная история. /Фото: bobrlife.by

Количество лет в начально школе несколько раз менялось. /Фото: ershov.iis.nsk.su

Когда программу приняли, ученикам дали выбор - вот некоторые и стали прыгать по классам. /Фото: vogazeta.ru.