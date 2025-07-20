Почему в позднем СССР школьники «перепрыгивали» из 3-го класса сразу в 5-й

В последние годы существования Советского Союза в порядке нововведения или эксперимента появлялось всякое. Затронула эта тенденция и учащихся среднего звена, в особенности тех, кто обучался в начальной школе. Вот только результатом тому послужила странная ситуация - казалось бы, детям должны были сделать более качественное образование, а они при этом попросту «перепрыгивали целый класс.
Интересный феномен поздней советской школы. /Фото: m.fotostrana.ru
Такая странная история в советской начальной школе, которая произошла на излёте СССР, появилась не из ниоткуда, а стала следствием эксперимента с образовательной системой. И хотя он фактически оказался последним, перед ним была ещё целая череда подобных, ведь система просвещения советских граждан развивалась долго и неоднородно.
У советской школы довольно интересная история. /Фото: bobrlife.by
Первым масштабным преобразованием стала введение ещё при Сталине, в 1949 году, всеобщего обучения в школе на протяжении семи лет. В следующий раз систему реформировали ровно двадцать лет спустя, и на этот раз структура всех звеньев школы существенно изменилась: так, если раньше начальная школа насчитывала четыре года, то теперь она сократилась до трёх. А вот среднее звено как раз четвёртым годом и пополнилась.
Количество лет в начально школе несколько раз менялось. /Фото: ershov.iis.nsk.su
А затем в восьмидесятых годах начальную школу опять расширили до четырёх классов. А случилось так потому, что уже на закате СССР не было принято решение заимствовать западную тенденцию для школы и ввести образование в течение 11 лет. Произошло это в 1986 году, и это в итоге сдвинуло программу классов на год вперёд, а разлом пришёлся именно на четвёртый класс.
Когда программу приняли, ученикам дали выбор - вот некоторые и стали прыгать по классам. /Фото: vogazeta.ru.
Вот только при введении начальной школы длиной в четыре года ученикам и их родителями разрешили выбрать программу, по которой они будут продолжать обучение - старой за три года, или новой за четыре. Вот и получилось, что те, кто решил остаться на трёхлетней программе, затем должны были сравняться с остальными и попросту «перепрыгивали» из третьего класса сразу в пятый.
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