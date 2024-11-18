Каким советским категориям нерадивых рабочих хорошо жилось, несмотря ни на что

Во времена позднего СССР ситуация с кадрами на многих предприятиях страны была «так себе». На предприятиях появилось огромное недобросовестных работников, которые не слишком утруждали себя, но при этом все равно продолжали получать нормальные оклады. Сделать с такими гражданами чаще всего ничего не получалось.
1. Прогульщики
Прогульщики были бедой. /Фото: papik.pro.
В конце 1970-х годов Союз начала накрывать волна прогулов. Хотя официально прогуливать работу в СССР, конечно же, было нельзя, де-факто сделать с этим явлением на советских предприятиях на тот момент ничего не могли. А потому злостные прогульщики чувствовали себя исключительно вольготно. Прийти на три часа позже или уйти на пару-тройку часов раньше для таких граждан было в порядке вещей. Чаще всего начальство было вынуждено закрывать на подобные проделки своих работников. Всерьез взялись за прогульщиков только во времена Андропова, но этот период продолжался недолго.
2. «Несуны»
Ты здесь хозяин, а не гость. /Фото: arh.mk.ru.
На этот счет в Союзе даже был известный афоризм: «Неси с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». В позднесоветские годы на фоне резкого падения уровня жизни хищения социалистической собственности приобрели какой-то невиданный до этого масштаб. Воровали буквально на всех предприятиях. Расхищалось все, что плохо лежит. Хуже того, воровство государственной собственности процветало на всех уровнях от простого грузчика до начальника завода.
3. Пьяницы
С алкоголем были огромные проблемы. /Фото: mirtesen.ru.
Еще одна откровенно проблемная категория советских работников в конце 1970-х и 1980-х годах. К началу последних потребление спиртного и вовсе перевалило в Союзе до 15 литров в год на человека. Пило огромное количество простых работяг. Именно тех людей, на которых в конечном счете и должна была держаться экономика. С пьянством пытались бороться, но в тот момент по большей части безуспешно. Ну, и сделать что-нибудь с пьющим работником было непросто. В том числе еще и потому, что менять его было банально не на кого.
4. Лодыри, симулянты и бракоделы
Разные были проблемы. /Фото: stihi.ru.
Зачем стараться, если свой оклад получишь в любом случае? Чего греха таить, таких сотрудников хватает и на современных предприятиях… Но в позднесоветские годы со всеми перечисленными случилась настоящая эпидемия. Зачастую эти же люди были еще и прогульщиками, и пьяницами. Сделать с подобными тружениками ни руководство предприятий, ни коллективы чаще всего (хотя не всегда) ничего не могли. В большинстве случаев все заканчивалось на общественном порицании. Нужно ли говорить о том, что подобные меры имели весьма ограниченную результативность?
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