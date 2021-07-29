Как правильно стирать одеяла из разных наполнителей: особенности и полезные рекомендации

После тяжелого дня приятно укутаться в одеяло и наконец-то расслабиться. А еще приятнее, если оно чистое и пахнет свежестью.
Только представьте, сколько загрязнений скапливается на обычном одеяле: макияж, крошки, шерсть домашних питомцев, средства для тела и волос, следы от напитков и т.д.
Каким бы ни было ваше изделие, оно нуждается в регулярной и качественной чистке. Скорее собирайте ваши одеяла и давайте стирать вместе!
Особенности
К разным видам одеял нужен отдельный подход
Одеяла изготавливаются с разнообразными наполнителями. Соответственно, принцип стирки может отличаться. Освежить одеяло можно химическим способом, ручным или машинным. Важные нюансы: в машинку нужно укладывать одеяло, свернутое в рулон и следить, чтобы в барабане оставалось свободное место. Также изделие не должно превышать допустимый вес автомата. Рассмотрим особенности очищения разных материалов подробнее.
1. Шерстяные одеяла
При неправильном уходе шерстяные изделия могут сесть и деформироваться
Натуральный материал очень теплый, но требует бережного ухода. Внимательно изучайте рекомендации на ярлычке, чтобы одеяло не село и не изменило форму.
Правила машинной стирки
Выбирайте деликатный режим при температуре не выше 30 градусов
1. Режим - «Деликатный», температура - до 30 градусов.
2. Не отжимайте одеяло в машинке или вручную. Позвольте воде стечь самостоятельно.
3. Для этого расположите изделие на плоской поверхности в помещении с хорошей циркуляцией воздуха (в идеале - на улице, но не под прямыми лучами солнца).
Одеяла из верблюжьей шерсти можно стирать аналогичным образом. Если загрязнения незначительны, просто обработайте их щеткой с мыльной пеной.
Правила ручной стирки
После стирки разложите одеяло на горизонтальной поверхности для высыхания
Некоторым изделиям машинная стирка противопоказана. В таком случае освежать шерстяное изделие придется вручную.
1. На 30 минут замочите одеяло в веществе для стирки шерстяных вещей.
2. Достаньте изделие, налейте новую воду, добавьте порошок или шампунь для шерсти и взбейте до густой пены.
3. Погрузите одеяло в жидкость на 10 минут, а затем аккуратно потрите загрязненные участки. Щетку не используйте, чтобы не повредить волокна.
4. Когда от пятен не останется и следа, ополосните изделие в чистой воде до полного вымывания.
5. Слегка отожмите одеяло и разложите на горизонтальной поверхности для высыхания.
2. Синтепоновые одеяла
Стирайте одеяло раз в 3 месяца в машинке или руками
Синтепон - универсальный и неприхотливый материал. Его можно без проблем стирать в машинке-автомат, главное - не в горячей воде и без использования агрессивных порошков. Очищать изделия рекомендуется не чаще, чем раз в три месяца.
Правила машинной стирки
Жидкий гель лучше вымывается из волокон, чем порошок
1. Режим - «Ручной» или «Деликатный» (возможен «Пуховое одеяло»), температура - до 40 градусов.
2. Используйте жидкий гель без отбеливающих частиц, поскольку он лучше вымывается из волокон. Отжимать и сушить в стиральной машинке не нужно.
3. Изделие может немного измениться в форме. Переживать не стоит, просто прощупайте комочки синтепона и разровняйте их пальцами.
4. Сушите расправленное изделие в помещении с хорошей вентиляцией или на открытом воздухе. Избегайте обогревательных приборов.
Правила ручной стирки
Сбившийся в комочки синтепон легко расправить руками
1. Налейте в таз теплой воды и замочите изделие на час.
2. Тщательно выстирайте руками загрязненные участки и прополоскайте одеяло. Меняйте воду до тех пор, пока изделие полностью не очистится.
3. Не выжимайте одеяло, а разложите на горизонтальную поверхность, чтобы стекли остатки воды и просушите в помещении с хорошей вентиляцией.
3. Пуховые одеяла
Используйте для стирки специальные средства для пуховиков
Пуховые изделия допустимо стирать и вручную, и в автомате. Порошок лучше не использовать, поскольку вымыть его довольно проблематично. К тому же, он способствует образованию комочков. Применяйте спецсредства для пуховиков, чтобы препятствовать деформации изделия.
Правила машинной стирки
Пуховые одеяла довольно просты в уходе
1. Режим - «Деликатный», количество оборотов - до 800, температура - до 30 градусов.
2. По завершению стирки распрямите одеяло на сушилке в горизонтальном положении. Время от времени переворачивайте изделие и расправляйте свалявшиеся комочки.
Правила ручной стирки
Замачивание - эффективный способ деликатного удаления пятен
1. Наберите таз или ванну теплой воды, добавьте в него стиральный гель и взбейте густую пену.
2. Окуните пуховое изделие в воду на 1 час.
3. Оставшиеся пятна обработайте хозяйственным мылом.
4. Прополоскайте изделие 3-4 раза и просушите в теплом, сухом помещении. Важно высушить одеяло максимально быстро, иначе это чревато развитием грибка.
4. Ватные одеяла
Мочить ватное одеяло крайне нежелательно
Вата - излюбленное место размножения пылевых клещей и других микроорганизмов. Очищать одеяло нужно регулярно, однако сложность в том, что мочить ватное изделие нельзя - наполнитель рискует скомковаться. Предпочтительна сухая чистка, а в особо сложных случаях - деликатная ручная.
Правила сухой чистки
Сперва необходимо выбить пыль из одеяла
1. Вынесите одеяло на улицу и выбейте пыль. Другой вариант - накройте изделия влажной простыней и пройдитесь по нему выбивалкой.
2. Подготовьте мыльный раствор и промойте загрязненные участки. Старайтесь не мочить пуховый материал лишний раз.
3. Оставьте одеяло сушиться на гладкой поверхности.
Правила ручной стирки
Если пушинки скомкуются, аккуратно их распрямите
1. Сперва выбейте одеяло и осмотрите изделие на предмет въевшихся пятен.
2. Точечно обработайте пятновыводителем загрязнения. Замачивать изделие не рекомендуется из-за риска развития грибка.
3. Наберите ванну воды температурой не выше 40 градусов, залейте в нее жидкое стиральное средство и хорошенько вспеньте.
4. Окуните одеяло и немного помните руками. Прополощите несколько раз и оставьте в ванной пока вся вода не стечет.
5.Просушите на ровной поверхности, а комочки расправьте руками.
Правила машинной стирки
Маленькие детские одеяла можно постирать в машинке
Этот вариант больше подходит для детских одеялок, поскольку взрослым не хватит места в барабане.
1. Режим - «Деликатный», температура - до 40 градусов, длительность стирки - 30 минут.
2. После завершения очистки распрямите одеяло на гладкой поверхности, чтобы избежать комкования ваты. Лучше всего сушить поближе к отоплению или на улице в знойную погоду.
5. Шелковые одеяла
Шелковые изделия лучше всего стирать в химчистке
Шелк - деликатный материал, который требует бережного обращения. Оптимальный вариант стирки - в химчистке. Если загрязнения точечные и небольшие, можно самостоятельно обработать пятна щеточкой с мыльной пеной. Другой вариант - аккуратно нанести спирт или пятновыводитель. Температура воды должна быть до 30 градусов.
Правила машинной стирки
Можно рискнуть постирать одеяло в машинке, но будьте осторожны
Изготовители не рекомендуют использовать данный способ очистки, но, если хотите рискнуть, делайте это осторожно.
1. Режим - «Деликатный» или «Шёлк», количество оборотов - до 400, температура - до 30 градусов.
2. Для стирки понадобится жидкий гель для шелка и шерсти или вещество для детских вещей. Замачивать одеяло запрещено, поскольку материал легко деформируется. Для дополнительной защиты поместите изделие в мешок для стирки.
3. Просушите одеяло в машинке или на гладкой поверхности подальше от отопления.
6. Бамбуковые одеяла
У бамбуковых и синтепоновых изделий одинаковый принцип стирки
Бамбук - качественный и неприхотливый материал. Очищать можно как ручным, так и машинным способом.
Правила машинной стирки
Принцип очистки бамбукового одеяла идентичен стирке синтепоновых изделий. Главное - не оставлять одеяло в воде дольше, чем на 1 час.
Правила ручной стирки
Хозяйственное мыло поможет аккуратно удалить загрязнения
1. Наберите в тазик воду (температура - до 40 градусов), добавьте стиральный гель и вспеньте его.
2. Окуните изделие, пройдитесь хозяйственным мылом с щеточкой по пятнам.
3. Промните одеяло руками, замените воду и прополоскайте. Все действия нужно выполнять быстро, поскольку бамбук не любит влагу.
4. После стирки не выкручивайте одеяло, а позвольте ему высохнуть самостоятельно.
Отдыхать в чистой постели - одно удовольствие
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