Как правильно стирать одеяла из разных наполнителей: особенности и полезные рекомендации

После тяжелого дня приятно укутаться в одеяло и наконец-то расслабиться. А еще приятнее, если оно чистое и пахнет свежестью.

Только представьте, сколько загрязнений скапливается на обычном одеяле: макияж, крошки, шерсть домашних питомцев, средства для тела и волос, следы от напитков и т.д.

Каким бы ни было ваше изделие, оно нуждается в регулярной и качественной чистке. Скорее собирайте ваши одеяла и давайте стирать вместе!

Особенности

К разным видам одеял нужен отдельный подход

Одеяла изготавливаются с разнообразными наполнителями. Соответственно, принцип стирки может отличаться. Освежить одеяло можно химическим способом, ручным или машинным. Важные нюансы: в машинку нужно укладывать одеяло, свернутое в рулон и следить, чтобы в барабане оставалось свободное место. Также изделие не должно превышать допустимый вес автомата. Рассмотрим особенности очищения разных материалов подробнее.

1. Шерстяные одеяла

При неправильном уходе шерстяные изделия могут сесть и деформироваться

Натуральный материал очень теплый, но требует бережного ухода. Внимательно изучайте рекомендации на ярлычке, чтобы одеяло не село и не изменило форму.

Правила машинной стирки

Выбирайте деликатный режим при температуре не выше 30 градусов

1. Режим - «Деликатный», температура - до 30 градусов.

2. Не отжимайте одеяло в машинке или вручную. Позвольте воде стечь самостоятельно.

3. Для этого расположите изделие на плоской поверхности в помещении с хорошей циркуляцией воздуха (в идеале - на улице, но не под прямыми лучами солнца).

Одеяла из верблюжьей шерсти можно стирать аналогичным образом. Если загрязнения незначительны, просто обработайте их щеткой с мыльной пеной.

Правила ручной стирки

После стирки разложите одеяло на горизонтальной поверхности для высыхания

Некоторым изделиям машинная стирка противопоказана. В таком случае освежать шерстяное изделие придется вручную.

1. На 30 минут замочите одеяло в веществе для стирки шерстяных вещей.

2. Достаньте изделие, налейте новую воду, добавьте порошок или шампунь для шерсти и взбейте до густой пены.

3. Погрузите одеяло в жидкость на 10 минут, а затем аккуратно потрите загрязненные участки. Щетку не используйте, чтобы не повредить волокна.

4. Когда от пятен не останется и следа, ополосните изделие в чистой воде до полного вымывания.

5. Слегка отожмите одеяло и разложите на горизонтальной поверхности для высыхания.

2. Синтепоновые одеяла

Стирайте одеяло раз в 3 месяца в машинке или руками

Синтепон - универсальный и неприхотливый материал. Его можно без проблем стирать в машинке-автомат, главное - не в горячей воде и без использования агрессивных порошков. Очищать изделия рекомендуется не чаще, чем раз в три месяца.

Правила машинной стирки

Жидкий гель лучше вымывается из волокон, чем порошок

1. Режим - «Ручной» или «Деликатный» (возможен «Пуховое одеяло»), температура - до 40 градусов.

2. Используйте жидкий гель без отбеливающих частиц, поскольку он лучше вымывается из волокон. Отжимать и сушить в стиральной машинке не нужно.

3. Изделие может немного измениться в форме. Переживать не стоит, просто прощупайте комочки синтепона и разровняйте их пальцами.

4. Сушите расправленное изделие в помещении с хорошей вентиляцией или на открытом воздухе. Избегайте обогревательных приборов.

Правила ручной стирки

Сбившийся в комочки синтепон легко расправить руками

1. Налейте в таз теплой воды и замочите изделие на час.

2. Тщательно выстирайте руками загрязненные участки и прополоскайте одеяло. Меняйте воду до тех пор, пока изделие полностью не очистится.

3. Не выжимайте одеяло, а разложите на горизонтальную поверхность, чтобы стекли остатки воды и просушите в помещении с хорошей вентиляцией.

3. Пуховые одеяла

Используйте для стирки специальные средства для пуховиков

Пуховые изделия допустимо стирать и вручную, и в автомате. Порошок лучше не использовать, поскольку вымыть его довольно проблематично. К тому же, он способствует образованию комочков. Применяйте спецсредства для пуховиков, чтобы препятствовать деформации изделия.

Правила машинной стирки

Пуховые одеяла довольно просты в уходе

1. Режим - «Деликатный», количество оборотов - до 800, температура - до 30 градусов.

2. По завершению стирки распрямите одеяло на сушилке в горизонтальном положении. Время от времени переворачивайте изделие и расправляйте свалявшиеся комочки.

Правила ручной стирки

Замачивание - эффективный способ деликатного удаления пятен

1. Наберите таз или ванну теплой воды, добавьте в него стиральный гель и взбейте густую пену.

2. Окуните пуховое изделие в воду на 1 час.

3. Оставшиеся пятна обработайте хозяйственным мылом.

4. Прополоскайте изделие 3-4 раза и просушите в теплом, сухом помещении. Важно высушить одеяло максимально быстро, иначе это чревато развитием грибка.

4. Ватные одеяла

Мочить ватное одеяло крайне нежелательно

Вата - излюбленное место размножения пылевых клещей и других микроорганизмов. Очищать одеяло нужно регулярно, однако сложность в том, что мочить ватное изделие нельзя - наполнитель рискует скомковаться. Предпочтительна сухая чистка, а в особо сложных случаях - деликатная ручная.

Правила сухой чистки

Сперва необходимо выбить пыль из одеяла

1. Вынесите одеяло на улицу и выбейте пыль. Другой вариант - накройте изделия влажной простыней и пройдитесь по нему выбивалкой.

2. Подготовьте мыльный раствор и промойте загрязненные участки. Старайтесь не мочить пуховый материал лишний раз.

3. Оставьте одеяло сушиться на гладкой поверхности.

Правила ручной стирки

Если пушинки скомкуются, аккуратно их распрямите

1. Сперва выбейте одеяло и осмотрите изделие на предмет въевшихся пятен.

2. Точечно обработайте пятновыводителем загрязнения. Замачивать изделие не рекомендуется из-за риска развития грибка.

3. Наберите ванну воды температурой не выше 40 градусов, залейте в нее жидкое стиральное средство и хорошенько вспеньте.

4. Окуните одеяло и немного помните руками. Прополощите несколько раз и оставьте в ванной пока вся вода не стечет.

5.Просушите на ровной поверхности, а комочки расправьте руками.

Правила машинной стирки

Маленькие детские одеяла можно постирать в машинке

Этот вариант больше подходит для детских одеялок, поскольку взрослым не хватит места в барабане.

1. Режим - «Деликатный», температура - до 40 градусов, длительность стирки - 30 минут.

2. После завершения очистки распрямите одеяло на гладкой поверхности, чтобы избежать комкования ваты. Лучше всего сушить поближе к отоплению или на улице в знойную погоду.

5. Шелковые одеяла

Шелковые изделия лучше всего стирать в химчистке

Шелк - деликатный материал, который требует бережного обращения. Оптимальный вариант стирки - в химчистке. Если загрязнения точечные и небольшие, можно самостоятельно обработать пятна щеточкой с мыльной пеной. Другой вариант - аккуратно нанести спирт или пятновыводитель. Температура воды должна быть до 30 градусов.

Правила машинной стирки

Можно рискнуть постирать одеяло в машинке, но будьте осторожны

Изготовители не рекомендуют использовать данный способ очистки, но, если хотите рискнуть, делайте это осторожно.

1. Режим - «Деликатный» или «Шёлк», количество оборотов - до 400, температура - до 30 градусов.

2. Для стирки понадобится жидкий гель для шелка и шерсти или вещество для детских вещей. Замачивать одеяло запрещено, поскольку материал легко деформируется. Для дополнительной защиты поместите изделие в мешок для стирки.

3. Просушите одеяло в машинке или на гладкой поверхности подальше от отопления.

6. Бамбуковые одеяла

У бамбуковых и синтепоновых изделий одинаковый принцип стирки

Бамбук - качественный и неприхотливый материал. Очищать можно как ручным, так и машинным способом.

Правила машинной стирки

Принцип очистки бамбукового одеяла идентичен стирке синтепоновых изделий. Главное - не оставлять одеяло в воде дольше, чем на 1 час.

Правила ручной стирки

Хозяйственное мыло поможет аккуратно удалить загрязнения

1. Наберите в тазик воду (температура - до 40 градусов), добавьте стиральный гель и вспеньте его.

2. Окуните изделие, пройдитесь хозяйственным мылом с щеточкой по пятнам.

3. Промните одеяло руками, замените воду и прополоскайте. Все действия нужно выполнять быстро, поскольку бамбук не любит влагу.

4. После стирки не выкручивайте одеяло, а позвольте ему высохнуть самостоятельно.

Отдыхать в чистой постели - одно удовольствие

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