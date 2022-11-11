Осенью растения особенно легко укореняются, причём абсолютно любые: от роз до пеларгоний. Узнайте маленькую хитрость, как легко и просто укоренить осенью любые черенки!







Для этого вам понадобится всего один продукт — вермикулит. Брать можно абсолютно любой (на фото ниже — красный). Вермикулит следует высыпать в контейнер или стаканчик, где будут укореняться черенки, и залить водой так, чтобы было влажно, но не сыро.







Затем просто поставить черенки в вермикулит и ждать. Поливать не нужно! Накрывать ничем тоже не следует. Проветривание + влажность от вермикулита — вот и все секреты. Попробуйте укоренить свои черенки именно таким способом!







Подробнее о том, как укоренить черенки в вермикулите, смотрите в видео ниже:



