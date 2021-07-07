6 способов приготовить блины так, чтобы на аромат сбежались и соседи

Блинчики с удовольствием едят взрослые и дети. С начинкой и без, горячие и холодные – они становятся почётными гостями на наших столах и отлично подходят для завтрака и перекуса в любое удобное время. А ещё, как оказалось, способов их приготовления целая уйма, и с каждым новым рецептом повседневное блюдо приобретает яркие нотки, радуя оригинальным вкусом.
1. Лимонные блинчики с рикоттой
Лимонные блинчики. \ Фото: google.com.
Только представьте себе, что лимонным может быть не только печенье и пирог, а и блинчики, которые так и просятся в рот! К тому же, по желанию, вы запросто можете приготовить их с абсолютно разной начинкой.
Ингредиенты:
• Мука пшеничная - 200 г;
• Сахар - 100 г;
• Разрыхлитель для теста - 1 пакетик или сода - 1 ч.л;
• Соль - 05, ч.л;
• Рикотта - 250 г;
• Яйца - 6 шт;
• Лимонный сок - 4 ч.л;
• Тёртая лимонная цедра - 1 ч.л;
• Молоко - 100 мл;
• Сливочное масло для жарки.
Лимонные блины с рикоттой. \ Фото: cultura.menu.
Способ приготовления:
• В глубокой миске смешать соль, муку, сахар и разрыхлитель;
• Желтки отделить от белков;
• Рикотту смешать с лимонным соком, молоком, лимонной цедрой и желтками;
• Получившуюся смесь вылить в миску с мукой;
• Хорошо перемешать и взбить миксером до однородной массы без комков;
• Белки взбить в упругую пену;
• После добавить к остальным ингредиентам и аккуратно перемешать;
• Обжарить блины на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки.
2. Блины из гречневой муки
Гречневые блинчики. \ Фото: milaclub.com.
Блинчики с добавлением гречневой муки – это тонкий ореховый вкус, который прекрасно сочетается как с джемом, так и с более серьёзной начинкой. Например, вы можете добавить грибы, обжаренную капусту или же рубленное мясо со специями и, конечно же, сыр, творог с зеленью, ветчину, отварные яйца, шпинат и многое другое. А ещё их можно есть со сливочном маслом или же сметаной.
Ингредиенты:
• Гречневая мука - 1 стакан;
• Пшеничная мука - 1 стакан;
• Яйца - 3 шт;
• Молоко - 4 стакана;
• Сливочное масло - 4 ст.л;
• Сахар - 1 ст.л;
• Сода - 0,5 ч.л;
• Лимонная кислота - на кончике ножа;
• Соль - чайная ложка без верха.
Изумительно вкусные гречневые блины. \ Фото: dg.betta.ua.
Способ приготовления:
• В глубокую миску просеять муку;
• Желтки отделить от белков;
• Молоко слегка подогреть;
• И влить в миску с мукой;
• Добавить желтки, сахар, соль, растопленное сливочное масло;
• Соду и лимонную кислоту залить чайной ложкой воды;
• Смешать и тут же добавить в миску с мукой;
• Белки взбить миксером;
• Добавить в тесто;
• Аккуратно перемешать;
• Обжарить блины с двух сторон до готовности.
3. Блины из рисовой муки
Рисовые блинчики. \ Фото: gastronom.ru.
Блинчики из рисовой муки однозначно понравятся детям, ведь их хрустящие и румяные края так любят малыши. Да и вкус у этих блинов отличается от классических. Поэтому их запросто можно подавать и в качестве оригинальной закуски. Стоит только правильно подобрать начинку, чтобы сделать аппетитные рулетики (например, такие блинчики отлично сочетаются с морепродуктами), которые можно подавать в любом виде.
Ингредиенты:
• Рисовая мука - 400 г;
• Молоко - 1 л;
• Картофельный крахмал - 2 ст.л;
• Сахар - 100 г;
• Сливочное масло - 50 г;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Растительное масло для жарки.
С пылу, с жару. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• В глубокой миске смешать муку, крахмал и соль;
• Влить молоко комнатной температуры;
• Добавить яйца и сливочное масло;
• Тесто взбить миксером до однородной массы;
• Обжарить блинчики с двух сторон до золотистой корочки.
4. Безлактозные блины из кукурузного крахмала
Безлактозные блины. \ Фото: rutvet.ru.
А вот эти блинчики станут самой настоящей находкой для всех тех, у кого непереносимость лактозы. Нежные и ароматные, они отлично сочетаются с ягодами, джемом, мёдом и бананами.
Ингредиенты:
• Вода - 150 мл;
• Кукурузный крахмал - 3 кофейные ложки;
• Молотые грецкие орехи - 3 кофейные ложки.
Блинчики без лактозы. \ Фото: rutvet.ru.
Способ приготовления:
• Крахмал размешать в воде;
• Добавить молотые орехи;
• Тщательно перемешать;
• На разогретой сковороде на растительном масле обжарить блинчики с двух сторон до лёгкой золотистой корочки (примерно 1-1,5 минуты);
• Подавать с джемом или сиропом.
5. Диетические блины из овсяных хлопьев
Диетические овсяные блинчики. \ Фото: blog.schultz.com.br.
Овсяные блинчики – отличное блюдо для тех, кто сидит на диете, но хочет полакомиться чем-то вкусным. Их можно подавать с яблоком, грушей и ягодами.
Ингредиенты:
• Овсяные хлопья - 150 г;
• Молоко - 200 мл;
• Яйца - 2 шт;
• Соль - 1 щепотка.
Овсяные блины. \ Фото: wallpapers.99px.ru.
Способ приготовления:
• Овсяные хлопья смолоть;
• Залить молоком;
• И оставить на 10 минут;
• Добавить яйца, соль;
• Взбить миксером;
• Разогреть сковороду с растительным маслом;
• Выпекать до готовности;
• Подавать с корицей, творогом или банановым пюре.
6. Блины из полбы и ржи
Ржаные блины. \ Фото: mondaydelights.ru.
Если вы хотите удивить своих близким чем-то необычным, тогда приготовьте старорусские ржаные блинчики.
Ингредиенты:
• Полба - 200 г;
• Ржаная мука - 200 г;
• Яйца - 4 шт;
• Молоко - 600 мл;
• Вода - 400 г;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Растительное масло - 200 мл.
Старорусские блины. \ Фото: nastroy.net.
Способ приготовления:
• Смешать все ингредиенты между собой;
• Замесить жидкое тесто;
• Жарить блины, обжаривая с двух сторон на растительном масле;
• Подавать со сметаной, вареньем, сгущёнкой или мёдом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии