Как бороться с паршой на яблоне и груше

Парша сельскохозяйственных растений – опасная болезнь, возбудителями которой могут являться как микроскопические патогенные грибки, так и бактерии. Парша поражает поверхностные ткани растений и быстро распространяется по участку, если вовремя не принять меры.

Этому заболеванию подвержены многие растения – более 150 видов. Например, «своя» парша имеется у цитрусовых, картофеля, сельдерея и т.д. Наибольший же ущерб садоводам причиняет парша яблони и груши, о которой мы сегодня и поговорим.



Парша груши не поражает яблони и наоборот, поскольку у них разные возбудители.

Парша яблони – фото, описание, лечение

Возбудители парши предпочитают сухие и легкие почвы с РН около 7, а зимуют обычно в листве, опавшей с пораженных деревьев. Активная же их деятельность приходится на весну и лето, как только устанавливается благоприятная погода – болезнь быстро распространяется при влажной погоде (выше 70%). К сожалению, обнаружить заражение чаще всего удается уже на поздних стадиях – по характерным оливково-бурым пятнам, покрывающим плоды и листья. Помимо собственных симптомов (а если заражение массовое, дерево может вовсе сбрасывать листья и плоды), парша способствует распространению и проникновению через трещины и язвочки иных, более опасных инфекций растений, что может привести даже к их гибели.Поэтому основное внимание следует уделять профилактическим мерам, различным для каждой конкретной культуры.Возбудителем парши яблони является сумчатый грибок Venturia inaequalis. Зимует он на опавших листьях и плодах, а споры начинает рассеивать с началом роста побегов яблони. Наиболее восприимчивы к заражению паршой молодые листья, находящиеся на верхушке растущего побега – на их нижней стороне появляется бархатистый оливковый налет, со временем темнеющий и преобразующийся в пятна такого же цвета.По мере разрастания середина пятна буреет и растрескивается, что способствует заражению яблони, например, гнилями. Завязи, цветоножки, молодые побеги и в дальнейшем плоды также поражаются паршой. Пораженные части растения усыхают раньше времени и опадают, плоды теряют товарный вид – лишаются вкуса, деформируются, покрываются пятнами, сливающимися в плотный слой «пробки», и также опадают.Интересно, что хотя заболевание известно садоводом достаточно давно, бедствием оно стало лишь в последние пару столетий. До этого не было крупных промышленных высадок, где минимальном расстоянии высажено много деревьев с одинаковым генотипом. Ранее яблони высаживались на большом расстоянии среди других плодовых культур, что не способствовало сильному развитию парши.Если не принимать мер по спасению сада, со временем и сами деревья проявляют признаки заражения паршой – со временем начнет трескаться кора, мельчать побеги, увядать цветы и не вызревать плоды. Также задерживается рост и снижается зимостойкость яблонь.Чем и когда обработать яблоню от парши? Борьба с паршой будет действенной при условии как минимум трех обработок сада фунгицидами:1-ю обработку проводят ранней весной в самом начале распускания почек (в этот период используют 3%-ную бордоскую жидкость);2-я обработка нужна сразу после цветения (на этот раз используют 1%-ную бордоскую жидкость или хлорокись меди);3-я обработка нужна через 2-3 недели после второй (подойдут Скор, Хорус, Хранитель).Из народных средств можно посоветовать обработку кроны яблони настойкой чеснока – измельчите 200-300 г чеснока, залейте 2 л горячей воды, дайте настояться сутки, затем процедите, разведите 8 л холодной воды и добавьте 30 г хозяйственного мыла.Как мы уже упоминали, важнейшую роль в недопущении данного распространения заболевания является его профилактика:Подбирайте более-менее устойчивые к парше сорта яблони (устойчивость к заболеванию контролируется 15-ю разными генами, которые селекционно вводятся в новые сорта): Суйслепское устойчивое, Чистотел, Обильное, Имрус, Апорт, Антоновка, Прима, Ред фри, Присцилла, Топаз, Цыганочка, Штрейфлинг лежкий, Китайка аркадовая.Не высаживайте деревья сплошными рядами, рядом друг с другом – загущенные посадки благоприятно сказываются на развитии грибка и его жизнедеятельности.Регулярно проводите обрезку, чтобы дереву хватало света и воздуха.Уничтожайте источники возможной инфекции (опавшие листья, бутоны, ветки и плоды).Используйте для внекорневых подкормок удобрения нового поколения с кремнием, что поможет оздоровить деревья и укрепить их иммунитет (Solfan PK, OptySil).Парша груши – фото, описание, лечениеВиновником парши груши является другой грибок – Venturia pirina. Зимует он, в отличие от предыдущего, на молодых веточках, а разрушительную деятельность, как и прошлый, начинает ранней весной с распусканием почек. На начальной стадии заболевания на нижней стороне листовой пластины появляются пятна зеленовато-бурого цвета с бархатистым налетом (скопление грибковых спор). После чего заболевание переходит на цветы и плоды. Листва высыхает и отваливается, цветки осыпаются раньше срока, плоды мельчают, деформируются, покрываются темными гнилостными пятнами, растрескивается кожура. Груши становятся негодными ни для употребления в пищу свежими, ни для переработки.В дальнейшем, при прогрессировании заболевания, на пораженном дереве начинает вздуваться кора, покрываясь язвами и споровым налетом. Так же, как и в случае с яблоней, споры парши переносятся дождем, ветром, насекомыми и птицами на соседние деревья, где устраиваются на зимовку, а весной возобновляют цикл размножения.Чем лечить паршу груши? Как и в вышеописанной ситуации с яблоневыми деревьями, в первую очередь займитесь профилактикой заболевания:Выращивайте устойчивые к парше сорта груши: Муратовская, Августовская роса, Ника, Русановская, Москвичка, Январская, Чижовская, Краснобокая, Памяти Яковлева, Космическая.Своевременно прореживайте кроны деревьев, чтобы растения хорошо проветривались.Падалицу регулярно убирайте, а опавшие листья – сжигайте, т.к. на них сохраняются споры возбудителя.Периодически перекапывайте приствольные круги деревьев, особенно поздней осенью.Используйте для внекорневых подкормок удобрения нового поколения с кремнием, что поможет оздоровить деревья и укрепить их иммунитет (Solfan PK, OptySil).Если растения уже заражены, применяйте лечебные опрыскивания от парши по вышеописанной схеме (как для яблонь) с использованием бордоской жидкости и, в запущенных случаях, более действенных фунгицидов по инструкции.Парша – заболевание неприятное, но его вполне можно предотвратить и снизить вероятность заражения плодовых деревьев минимум вдвое. Разумеется – при условии соблюдения указанных мер профилактики и надлежащего ухода за растениями.