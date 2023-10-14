Как Александр Македонский устроил алкогольное соревнование и почему оно плохо закончилось

Александр Македонский известен как человек, покоривший огромные империи и написавший совершенно новую главу в истории древних времен, и его имя по сей день остается нарицательным, ассоциирующимся со славой, завоеваниями и могуществом, с молодостью и гордостью. А ещё Александр прославился своим гедонистическим образом жизни и неуемной страстью к вину. Но никто и предположить не мог, что эта страсть загонит в могилу несколько десятков человек.
Скульптура Александра Македонского.
Истоки пристрастия Александра к алкоголю можно найти в его семье, а также в культуре общества, к которому он принадлежал. Известно, что древние македонцы пили вино, не разбавляя его водой. Эту привычку их южные соседи в греческих городах-государствах, таких как Афины, считали варварской. Александр в молодости пил «как губка», отчасти из-за того, что его к этому подталкивали собственные родители.
Аристотель, философ из македонского города Стагир, обучает молодого Александра в королевском дворце Пелла.
Известно, что молодой правитель Македонии получил образование у одного из отцов-основателей философии - Аристотеля. А во время своих походов он окружил себя советниками.
Во время пребывания в персидском городе Сузы в 324 г. до н.э., один из его советников, 73-летний гимнософист (буквально означает «нагой мудрец») по имени Калан, сообщил, что чувствует себя смертельно больным и предпочитает покончить жизнь самоубийством, а не медленно умирать.
Бракосочетания Статиры II с Александром Македонским и ее сестры Дрипетиды с Гефестионом в Сузах в 324 г. до н.э. Гравюра конца XIX века
Александр пытался убедить его в том, что подобного делать не стоит, но Калан был непоколебим в своем решении. Для того, чтобы покончить с собой, философ выбрал самосожжение.
Один из высших офицеров Александра написал о смерти Калана, описав это как настоящее зрелище: «… В тот момент, когда вспыхнул огонь, по приказу Александра начался впечатляющий салют: затрубили в горны, солдаты единодушно начали скандировать, а слоны присоединились к людям, начав трубить».
Александр Македонский, получивший известие о смерти от самосожжения индийского гимнософист Калана. Картина Жана-Батиста де Шампань, 1672 г.
После того, как философ был полностью поглощен пламенем, Александр впал в тоску, ведь он потерял хорошего друга и компаньона. В итоге он решил почтить покойного философа «достойным», по его мнению, событием. Сначала он подумывал об организации Олимпийских игр в Сузах, но ему пришлось отказаться от этой идеи, поскольку местные жители очень мало знали о греческом спорте.
Александр III Великий.
Важно отметить, что секрет величия Александра заключался в его способности объединять разные культуры, точнее греческую и персидскую, и, чтобы подчеркнуть это культурное и политическое слияние, он женился на Роксане, дочери влиятельного персидского вельможи.
Кроме того, именно в Сузах молодой император организовал массовую свадьбу между представителями персидского дворянства и его доверенными офицерами и солдатами. Все это проводилось с целью легитимации его завоеваний и его самого в качестве истинного преемника персидских шахов.
Деталь мозаики Александра с изображением битвы при Иссе. Мозаика находится в Доме Фавна в Помпеях
Однако, поскольку его попытка провести Олимпиаду в честь Калана в Сузах потерпела неудачу, Александру пришлось придумать другое событие, которое объединило бы греков и персов. А что может быть лучше для объединения двух культур, чем организация соревнований по питью алкоголя.
III век до н.э. Статуя Александра Македонского, подписанная «Менас». Стамбульский археологический музей
Вскоре был выбран 41 кандидат - из числа его армии и их местного населения. Правила были просты. Тот, кто выпивал больше вина, становился победителем и получал корону стоимостью в талант золота. Уточним, что талант был равен примерно 26 кг.
Приз был, безусловно, достойный того, чтобы постараться выиграть его. Единственная проблема заключалась в том, что местные жители не слишком привыкли к алкоголю... по крайней мере, не настолько, как македонцы, которым могли позавидовать даже поклонники Диониса, греческого бога вина.
Дионис, протягивающий чашу для питья (канфар), конец VI века до нашей эры.
Естественно, победителем стал один из пехотинцев Александра по имени Промах, которому удалось выпить 15 литров того самого неразбавленного вина.
К сожалению, во время соревнований появились признаки отравления, что испортило все состязание. Около 35 соперников погибли на месте, все еще пытаясь выпить побольше вина, а остальные, включая победителя, умерли в ближайшие дни.
Так, праздник, посвященный кончине одного, превратился в похороны 41 человека. Согласно древним летописцам жизни Александра, все претенденты погибли, а праздник с теском провалился. Это сочли плохим предзнаменованием, предвещающим смерть Александра. И это действительно произошло менее чем через год после печально известного соревнования по питью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии