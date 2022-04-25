Кикисобла или принцесса Анджелина – дочь индейского вождя, которую не смогли отправить в резервацию

В 1895 году известный американский фотограф Эдвард Кертис фотографировал коренных жителей Америки и сделал фотографию пожилой морщинистой женщины в красном платке. За «труды» фотограф заплатил ей доллар. Тогда он не знал, что его фото имеет особую ценность. Оказалось, что старая индейская женщина с выветренными бровями и опустившимися книзу уголками губ никто иная, как принцесса Анджелина – старшая дочь предводителя племени суквомишей Сиэтла



Родилась Анджелина (ее имя на родном языке лушуцид было «Кикисоблу») в 1820 году в Лешутсиде, близ современного Сиэтла. Она была первой дочерью Сиэтла, предводителя племени суквомишей и дувомишей (именно в его честь был назван город Сиэтл).











Когда американские поселенцы прибыли на территорию современного штата Вашингтон, вождь Сиэтл подружился с Дэвидом Суинсоном Мейнардом. Когда Мейнарда Кэтрин Мэйнард увидел юную красавицу Кикисоблу, то сказала ей: «Вы слишком хорошо выглядите для женщины, которая носит такое имя. Я буду назвать Вас Анджелиной».







В 1855 году, когда Анджелине было 35 лет, согласно Пойнт-Эллиотскому договору все индейцы суквомиши со своих земель должны были переселиться в резервацию. Но она проигнорировала это распоряжение и жила в крохотном деревянном домике с видом на море между Пайк и Пайн Стрит.







Принцесса Анджелина осталась верна своим корням, но теперь ей приходилось самой зарабатывать на жизнь. Она стирала бельё и плела корзины, которые сначала продавала сама, затем стала изготавливать по заказу антикварного магазина «Ye Olde Curiosity Shop». Кстати, магазин этот существует до настоящего времени и известен своей богатой коллекцией индейских артефактов.

Можно сказать, что принцесса Анджелина жила одновременно в двух мирах: в одном она была гордой дочерью вождя (но этот мир постепенно становился все более похожим на мираж), а в другом – горожанкой.Открытка с изображением принцессы Анджелины и ее домика, фотограф Эдвард Кертис.Годы шли. Принцесса Анджелина постарела, у нее развился артрит, но она продолжала выполнять ставшую привычной за много лет для неё работу. У Анджелины было достаточно много друзей среди семей-основателей. Они часто навещали её и приглашали в гости Хотя на аристократку Анджелина была похожа очень мало – согнутая, морщинистая, с красным платком на голове и в шали, медленно ковыляющая, опираясь на трость; нередко ее видели сидящей на обочине и перебирающей чётки – памятуя о её происхождении , её называли принцессой. В обиду себя эта милая старушка не давала и запросто могла запустить камнем в мальчишек, которые кривлялись и дразнили её – так сказать, для острастки.Как и её отец, принцесса Анджелина была крещена в католической церкви и до конца своих дней была добропорядочной христианкой. 29 мая 1896 года её не стало. Она была последней из прямых потомков Великого вождя Сиэтла. Анджелине устроили достойные похороны в сиэтлской Церкви Богоматери Доброй Помощи. Правда, из уважения к родовым традициям гроб для дочери вождя сделали в форме каноэ. Газета Chronicle of Holy Names Academy в тот день писала: «Доброта и щедрость жителей Сиэтла к дочери вождя… проявилась в похоронной церемонии, которая прошла в Церкви Богоматери Доброй Помощи . Церковь была великолепно украшена; на катафалке, драпированном в траур, в гробу в виде каноэ покоились бренные останки Принцессы Анджелины».Последней просьбой принцессы Анджелины было похоронить ее рядом со старым другом — отцом-основателем Генри Йеслером на Кладбище Лейк-Вью на Капитолийском холме. В 1958 году на её могиле установили камень с мемориальной плитой. В её честь назван парк и несколько улиц в Сиэтле.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)