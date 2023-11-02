10 признаков того, что на древний Египет могли оказывать влияние инопланетяне

Загадки Древнего Египта.
Древний Египет - одна из самых загадочных цивилизаций в истории человечества. После него остались очевидные доказательства существования инфраструктуры и технологий, которые были необычными для того времени (насколько известно современным ученым). В настоящее время люди все еще очарованы тем, что удалось достичь древнему Египту, и до сих пор остается загадкой то, как египтянам удавалось делать подобные сложные вещи с их скромными технологиями.
Современная наука все еще не может объяснить некоторые достижения египтян, одним из которых является создание пирамид. Ряд ученых и теоретиков заговора утверждают, что подобное было бы невозможно без вмешательства инопланетян, которые якобы действительно посещали Египет в прошлом. Также они утверждают, что существуют неопровержимые признаки, указывающие на подобное.
1. Строительство пирамид
Пирамиды Египта.
Стоит начать с очевидного. Как древние египтяне сумели построить пирамиды, причем в таком количестве. Для строительства подобных гробниц фараонов требовались миллионы блоков камня, каждый из которых весил тонны. По словам специалиста Ричарда Кослоу, один камень могли поднимать только десять человек (больше бы просто не поместилось из-за размера блока), но при этом каждому пришлось бы поднять 400 килограммов. Это практически невозможно.
Вторым вопросом является то, как египтяне добились подобной удивительной точности при постройке пирамид. Блоки были вырезаны так точно, что создается впечатление, что для этого использовались компьютеры и специальные машины.
2. Электричество
Древнеегипетская лампа накаливания.
После древних египтян осталось много иероглифов, имеющих большую историческую и художественную ценность. Но это не самое важное в них. Есть рисунки, которые вызвали настоящее изумление среди современных людей, особенно среди тех, кто интересуется древним Египтом. В качестве примера можно привести изображение, на котором показаны люди, держащие электрическую лампу или лампочку. Но откуда древние египтяне знали об электричестве - загадка.
3. Иероглифы с летательными аппаратами
Египетские иероглифы с летательными аппаратами.
Изображение лампочки — далеко не единственный интересный древнеегипетский иероглиф. Есть изображения и еще более продвинутых технологий. К примеру, есть изображения, потрясающе похожие на современные вертолеты и самолеты, которые поднимают еще больше вопросов о развитии египетской технологии.
4. Пришельцы на древних монетах
Изображения пришельцев на древних египетских монетах.
Во время реконструкции дома в Египте нашли монеты, на которых были очень необычные портреты. Один напоминает голову и плечи инопланетянина. Изображение на другой монете показывает инопланетный космический корабль или, по крайней мере, что-то очень похожее на него. Хотя очень многие выступают против этой теории, подобные монеты действительно существуют.
5. Инопланетная мумия
Мумия, найденная вблизи пирамиды Сенусерта II.
Еще одним признаком, на который часто ссылаются сторонники утверждений о том, что древний Египет посещали инопланетяне, - это мумия, которая недавно была обнаружена в маленькой пирамиде возле пирамиды Сенусерта II. Структура ее скелета не похожа на структуру человеческого тела, а лицо выглядит особенно чужеродно. Мумия была найдена доктором Виктором Любеком, бывшим профессором из Университета Пенсильвании.
Останки обнаружили в окружении необычных объектов, так и не смогли идентифицировать. Анонимный источник утверждал, что мумия родом явно не с Земли, и что она сильно обеспокоила египетские власти, которые хотят сохранить это в секрете. Согласно источнику, при жизни это «существо» звали Осирунет и оно было советником фараона. Эта мумия - не единственное открытие, которое усилило слухи о пришельцах.
6. Пирамиды Гизы
Удивительное расположение пирамид Гизы.
Пирамиды Гизы расположены яво не случайным образом. Три пирамиды идеально сочетаются со звездами в поясе Ориона, и даже размеры этих пирамид коррелируют с яркостью звезд. Две пирамиды идентичны по размеру, а третья - наполовину выше их, точно так же две звезды в поясе Ориона одинаковые по яркости, а третья — вполовину ярче их.
Пирамиды даже расположены в почти идеальной линии с Северным магнитным полюсом. Подобное позиционирование пирамид потребовало бы огромных знаний в области науки, геометрии и астрономии, сравнимое с современными.
7. Эхнатон
Египетский фараон Эхнатон.
Эхнатон был потенциально одним из крупнейших религиозных новаторов в истории человечества. Египетский фараон, который жил и правил во время 18-й династии, известен как правитель, который превратил Египет из общества с множеством богов в монотеистическое общество. Бог, которому поклонялся фараон, назывался Атон или Солнечный диск.
Преданность Эхнатона своему богу даже подтолкнула его к созданию целого города для Атона - Амарны. В преданиях того времени было указано, что фараона посещали существа с неба. В некоторых преданиях даже было указано, что он был одним из этих существ. Эхнатон принес религиозную и социальную революцию в Египет и привел к началу новой эры для нации.
8. Записи наблюдений за НЛО
Папирус Тулли.
Папирус Тулли - потенциально лучший первоисточник, который описывает присутствие инопланетян в Древнем Египте. Папирус якобы содержит наблюдения НЛО в то время, когда Египтом правил Тутмос III. Человек, написавший папирус, утверждал, что с небес спустился огненный диск. Затем появилось несколько таких дисков, которые сияли ярче Солнца. Через несколько дней объекты исчезли с неба.
9. Иероглифы на космическом корабле
Египетские иероглифы на НЛО.
Другим важным фактором, который вызвал много вопросов относительно инопланетян в Древнем Египте, является предполагаемое обнаружение египетских иероглифов как на НЛО в Розуэлле, так и на тех аппаратах, которые видели в Рэндлшемском лесу в 1980 году. Якобы эти символы совпадают и очень похожи на древнеегипетские.
10. Древние артефакты
Засекреченные древнеегипетские артефакты.
Древние артефакты якобы были найдены в бывшем доме сэра Уильяма Петри, известного как Флиндерс Петри, который считается одним из лучших египтологов в истории. По слухам, предметы, найденные в его старом доме в Иерусалиме, были неземного происхождения. Среди этих предметов были два мумифицированных тела предположительно внеземных существ, а также предметы с символами, которые невозможно объяснить. Артефакты были перевезены из дома Петри в музей Рокфеллера в Иерусалиме и, как говорят, хранятся в секрете.
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