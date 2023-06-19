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Невероятные террасы

Увидев однажды рисовые террасы, создается впечатление, что выращивание культур в этих странах осуществляется с помощью ландшафтного дизайна.

Самые невероятные пейзажи из Китая, Швейцарии, Вьетнама, Перу, Филиппин и Японии.

Невероятные террасы


В горных областях рис выращивают на террасах, которые созданы на склонах гор и огорожены валами для удержания воды.

1. Рисовые террасы во вьетнамской провинции Йенбай, 23 октября 2012. (Фото Hoang Dinh Nam):

Рисовые террасы во вьетнамской провинции Йенбай

2. Световые террасы на берегу океана в префектуре Исикава, Япония, 15 января 2015. (Фото Keren Su | Corbis):

Световые террасы на берегу океана в префектуре Исикава, Япония

3. Рисовые террасы в провинции Йенбай, Вьетнам, 27 сентября 2015. Высота – от 1000 до 2000 метров над уровнем моря. (Фото Hau Dinh):

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4. Террасы к северо-западу от Ханоя, 4 октября 2015. (Фото Nguyen Huy Kham | Reuters):

Террасы к северо-западу от Ханоя

5. Рисовые террасы, расположенные в округе Юаньян в провинции Юньнань, одни из самых больших и живописных в мире, 23 февраля 2016. (Фото Yu Fangping):

Рисовые террасы, расположенные в округе Юаньян в провинции Юньнань

6. Террасы-виноградники  в долине Роны в Швейцарии, 24 октября 2006. (Фото Jean-Bernard Sieber | Reuters):

Террасы-виноградники в долине Роны в Швейцарии

7. Террасы в северо-западу от Ханоя, 4 октября 2015. (Фото Nguyen Huy Kham | Reuters):

Террасы в северо-западу от Ханоя

8. Виноградники в Швейцарии, 7 марта 2016. (Фото Denis Balibouse | Reuters):

Виноградники в Швейцарии

9. Рисовые поля в провинции Йенбай, Вьетнам, 26 сентября 2015. (Фото Hau Dinh):

Рисовые поля в провинции Йенбай, Вьетнам

10. Вьетнам, 1 октября 2013. (Фото Hoang Dinh Nam):

Невероятные террасы

11. Террасы в Китае. Они очень старые — их сделал пару тысяч лет назад местный народ хани, а недавно их внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. (Фото Yang Zongyou):

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12. Живописные террасы в деревне Dangniu, Китай, 25 августа 2016.

Живописные террасы в деревне Dangniu, Китай

13. Так выглядят террасы со спутника. (Фото Google, Inc.):

Так выглядят террасы со спутника

14. Фермеры на террасах. Лонгшенг, Китай, 11 апреля 2016. (Фото Johannes Eisele):

Лонгшенг, Китай

15. Мохнатые рисовые террасы на юго-западе провинции Гуанси в Китае, 17 сентября 2003. (Фото Peter Parks):

Мохнатые рисовые террасы на юго-западе провинции Гуанси в Китае

16. Террасы в провинции Юньнань на юго-западе Китая, 20 февраля 2016. (Фото Chen Xingyu | Xinhua Press | Corbis):

Террасы в провинции Юньнань на юго-западе Китая

17. Фермеры на рисовых террасах во Вьетнаме, 27 сентября 2009. (Фото Nguyen Huy Kham | Reuters):

Фермеры на рисовых террасах во Вьетнаме

18. А это террасы недалеко от Манилы, 16 апреля 2008. (Фото John Javellana | Reuters):

А это террасы недалеко от Манилы

19.

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20. Сбор урожая в северной горной провинции Йенбай, Вьетнам, на 1 октября 2013. (фото Hoang Dinh Nam):

Сбор урожая в северной горной провинции Йенбай

21. Бесконечные рисовые террасы, Китай, 12 января 2016. (Фото Yang linhua | Imaginechina):

Бесконечные рисовые террасы, Китай

22. Террасы в северной горной провинции Йенбай, Вьетнам, 2 октября 2013. (Фото Hoang Dinh Nam):

Террасы в северной горной провинции Йенбай, Вьетнам

23. Мохнатые террасы в северной горной провинции Йенбай, Вьетнам, 27 сентября 2015. (Фото Hau Dinh):

Мохнатые террасы в северной горной провинции Йенбай, Вьетнам

24. Рисовые террасы в Лонгшень, 11 марта 2016. (Фото SIPA Asia via ZUMA Wire):

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