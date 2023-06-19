Невероятные террасы

Увидев однажды рисовые террасы, создается впечатление, что выращивание культур в этих странах осуществляется с помощью ландшафтного дизайна.



Самые невероятные пейзажи из Китая, Швейцарии, Вьетнама, Перу, Филиппин и Японии.









В горных областях рис выращивают на террасах, которые созданы на склонах гор и огорожены валами для удержания воды.



1. Рисовые террасы во вьетнамской провинции Йенбай, 23 октября 2012. (Фото Hoang Dinh Nam):







2. Световые террасы на берегу океана в префектуре Исикава, Япония, 15 января 2015. (Фото Keren Su | Corbis):







3. Рисовые террасы в провинции Йенбай, Вьетнам, 27 сентября 2015. Высота – от 1000 до 2000 метров над уровнем моря. (Фото Hau Dinh):







4. Террасы к северо-западу от Ханоя, 4 октября 2015. (Фото Nguyen Huy Kham | Reuters):







5. Рисовые террасы, расположенные в округе Юаньян в провинции Юньнань, одни из самых больших и живописных в мире, 23 февраля 2016. (Фото Yu Fangping):







6. Террасы-виноградники в долине Роны в Швейцарии, 24 октября 2006. (Фото Jean-Bernard Sieber | Reuters):







7. Террасы в северо-западу от Ханоя, 4 октября 2015. (Фото Nguyen Huy Kham | Reuters):







8. Виноградники в Швейцарии, 7 марта 2016. (Фото Denis Balibouse | Reuters):







9. Рисовые поля в провинции Йенбай, Вьетнам, 26 сентября 2015. (Фото Hau Dinh):







10. Вьетнам, 1 октября 2013. (Фото Hoang Dinh Nam):







11. Террасы в Китае. Они очень старые — их сделал пару тысяч лет назад местный народ хани, а недавно их внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. (Фото Yang Zongyou):







12. Живописные террасы в деревне Dangniu, Китай, 25 августа 2016.







13. Так выглядят террасы со спутника. (Фото Google, Inc.):







14. Фермеры на террасах. Лонгшенг, Китай, 11 апреля 2016. (Фото Johannes Eisele):







15. Мохнатые рисовые террасы на юго-западе провинции Гуанси в Китае, 17 сентября 2003. (Фото Peter Parks):







16. Террасы в провинции Юньнань на юго-западе Китая, 20 февраля 2016. (Фото Chen Xingyu | Xinhua Press | Corbis):







17. Фермеры на рисовых террасах во Вьетнаме, 27 сентября 2009. (Фото Nguyen Huy Kham | Reuters):







18. А это террасы недалеко от Манилы, 16 апреля 2008. (Фото John Javellana | Reuters):







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20. Сбор урожая в северной горной провинции Йенбай, Вьетнам, на 1 октября 2013. (фото Hoang Dinh Nam):







21. Бесконечные рисовые террасы, Китай, 12 января 2016. (Фото Yang linhua | Imaginechina):







22. Террасы в северной горной провинции Йенбай, Вьетнам, 2 октября 2013. (Фото Hoang Dinh Nam):







23. Мохнатые террасы в северной горной провинции Йенбай, Вьетнам, 27 сентября 2015. (Фото Hau Dinh):







24. Рисовые террасы в Лонгшень, 11 марта 2016. (Фото SIPA Asia via ZUMA Wire):







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