Возьмите на заметку: идеи для гостиной

Занимаясь оформлением гостиной необходимо учитывать сразу несколько важнейших аспектов. В главной парадной комнате должна быть уютная атмосфера и функциональная обстановка.
Как сделать гостиную светлее, комфортнее и просторнее? Есть ряд дизайнерских приёмов, которые помогут решить одновременно все эти задачи.
1. Когда в гостиной мало света
Если гостиная плохо наполняется естественным освещением и её интерьер выглядит тусклым, то стены в такой комнате не рекомендуется загромождать мебелью. Лучше выбрать невысокие напольные системы хранения, которые не будут препятствовать рассеиванию света по стенам.
2. Если нет места для журнального столика
Площадь гостиной может быть настолько маленькой, что в ней просто невозможно разместить все необходимые предметы мебели. Но без журнального столика порой не обойтись, поэтому стоит обратить внимание на мобильные предметы мебели, которые здорово экономят пространство.
3. Зона общения
Если гости бывают в квартире нередко, то стоит правильно оформить зону общения. Здесь должен быть не только удобный диван, но и пуфы, кресла, табуреты или напольные подушки. Расположить предметы мебели можно полукругом или квадратом, чтобы общаться было удобнее.
4. Зеркало в гостинойЗеркало в гостиной располагают не часто, но в маленьких гостиных без этого приёма порой не обойтись. Его лучше устанавливать там, где будет отражаться свет из окна.
Зеркало в гостиной
Зеркало в интерьере гостиной
5. Яркие пятнаЧтобы зонировать гостиную в однокомнатной квартире или сделать интерьер небольшой гостиной интересным, необходимо внести в пространство несколько ярких цветовых акцентов.
Яркие акценты в гостиной
6. Функциональный диванДля маленькой гостиной стоит выбирать компактные и функциональные модели лаконичного дизайна. Например, если гости часто приезжают с ночёвкой, то необходимо обратить внимание на раскладные диваны.
Небольшой стильный диван
7. Декор, который не только украситВ небольшой гостиной даже декор выполняет практичную функцию. Так, постеры и фото над диваном способны визуально сделать комнату пропорциональной и подарить пространству перспективу.
Стильный и функциональный декор в гостиной
Декор, который визуально улучшит пространство.
Свежие комментарии