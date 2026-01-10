Возьмите на заметку: идеи для гостиной

Занимаясь оформлением гостиной необходимо учитывать сразу несколько важнейших аспектов. В главной парадной комнате должна быть уютная атмосфера и функциональная обстановка.



Как сделать гостиную светлее, комфортнее и просторнее? Есть ряд дизайнерских приёмов, которые помогут решить одновременно все эти задачи.

1. Когда в гостиной мало света

2. Если нет места для журнального столика

3. Зона общения

4. Зеркало в гостиной

5. Яркие пятна

6. Функциональный диван

7. Декор, который не только украсит

Если гостиная плохо наполняется естественным освещением и её интерьер выглядит тусклым, то стены в такой комнате не рекомендуется загромождать мебелью. Лучше выбрать невысокие напольные системы хранения, которые не будут препятствовать рассеиванию света по стенам.Площадь гостиной может быть настолько маленькой, что в ней просто невозможно разместить все необходимые предметы мебели. Но без журнального столика порой не обойтись, поэтому стоит обратить внимание на мобильные предметы мебели, которые здорово экономят пространство.Если гости бывают в квартире нередко, то стоит правильно оформить зону общения. Здесь должен быть не только удобный диван, но и пуфы, кресла, табуреты или напольные подушки. Расположить предметы мебели можно полукругом или квадратом, чтобы общаться было удобнее.Зеркало в гостиной располагают не часто, но в маленьких гостиных без этого приёма порой не обойтись. Его лучше устанавливать там, где будет отражаться свет из окна.Зеркало в гостинойЗеркало в интерьере гостинойЧтобы зонировать гостиную в однокомнатной квартире или сделать интерьер небольшой гостиной интересным, необходимо внести в пространство несколько ярких цветовых акцентов.Это могут быть цветы, декоративные подушки, светильник, картина или постер.Яркие акценты в гостинойДля маленькой гостиной стоит выбирать компактные и функциональные модели лаконичного дизайна. Например, если гости часто приезжают с ночёвкой, то необходимо обратить внимание на раскладные диваны.Небольшой стильный диванВ небольшой гостиной даже декор выполняет практичную функцию. Так, постеры и фото над диваном способны визуально сделать комнату пропорциональной и подарить пространству перспективу.Стильный и функциональный декор в гостинойДекор, который визуально улучшит пространство.