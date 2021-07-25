Тюнинг по-советски: как водители СССР дорабатывали свои автомобили

1. Фары

Желтые фары - круто. |Фото: yandex.kz.

2. Сиденья

Такие накидки все еще встречаются в авто. |Фото: blogspot.com.

3. Ручка КПП

Залит эпоксидной смолой можно было все, что угодно. |Фото: yandex.com.

4. Рулевое колесо

Такая плетенка выглядит достаточно хорошо. |Фото: fishki.ne.

5. Стекла

Суровый гаражный тюнинг. |Фото: ekabu.ru.

6. Брызговики и отражатели

И чтобы катофотов побольше. |Фото: beztonirovki.by.

7. Наклейки

Государственная международная наклейка СССР.|Фото: drive2.ru.

И еще: Покрышки и колеса

Довести колеса до блеска. ¦Фото: herokuapp.com.