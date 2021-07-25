Тюнинг по-советски: как водители СССР дорабатывали свои автомобили

Советские автомобилисты ничем не уступали сегодняшним в вопросах тюнинга машин. Наверное, в силу ряда объективных причин разномастные доработки автомобиля в советское время пользовались даже большей популярностью, чем сегодня. Вот, что тогдашние мастера баранки улучшали чаще всего и в первую очередь.
1. Фары
Желтые фары - круто. |Фото: yandex.kz.
Первое, что тюнинговали советские умельцы в автомобилях – это светотехника. Доработки были как практичными – накапать немного тормозной жидкости внутрь, дабы в фарах не абсорбировалась влага, так и «пижонскими» - заменить светотехнику на противотуманные фары. Особенно ценились прямоугольные фонари, чтобы как у гоночных авто.
2. Сиденья
Такие накидки все еще встречаются в авто. |Фото: blogspot.com.
Удобство посадки на кресло – это тот вопрос, который в советских автомобилях оставался полностью в компетенции водителя. Чаще всего народные умельцы добавляли меховые или массажные накидки.
3. Ручка КПП
Залит эпоксидной смолой можно было все, что угодно. |Фото: yandex.com.
Установка нестандартной ручки КПП (чаще всего цветочка) – это лицо, главный символ советского автомобильного тюнинга. Любопытно, что такая доработка была совсем не функциональной, так как ухудшала эргономику ручки КПП, а не улучшала ее. Тем не менее, цветки и насекомые в эпоксидной смоле пользовались огромной популярностью.
4. Рулевое колесо
Такая плетенка выглядит достаточно хорошо. |Фото: fishki.ne.
В большинстве легковых автомобилей СССР рулевое колесо едва ли можно было назвать удобным. Так как на заводах с этим делать ничего не хотели, вопрос в свои руки стали брать сами водители. Самым популярным решением было оплести руль чем-нибудь: проволокой, изолентой, резиновой лентой или шнурком.
5. Стекла
Суровый гаражный тюнинг. |Фото: ekabu.ru.
О заводской тонировке стекол в СССР можно было только мечтать. Немного затемнить салон можно было при помощи небольших шторок. Некоторые водители также вешали в верхней части окон бахрому. Также под стекла нередко подкладывались монетки из которых постепенно формировался ряд.
6. Брызговики и отражатели
И чтобы катофотов побольше. |Фото: beztonirovki.by.
Установка новых брызговиков была важнейшим элементом тюнинга любого авто. Лучше всего, если на брызговике была надпись латиницей от какого-нибудь иностранного бренда! Также, добавляли катафоты. Чем больше их было на брызговике – тем лучше.
7. Наклейки
Государственная международная наклейка СССР.|Фото: drive2.ru.
Самая простая и одна из самых популярных форм тюнинга советских авто. Клеили и переводили на машины все, что можно было. Большой популярностью пользовались наклейки с изображениями актрис. Впрочем, у большинства автомобилистов просто красовалась овальная надпись «SU», наклейка, которая выдавалась авто пересекавшим государственную границу.
И еще: Покрышки и колеса
Довести колеса до блеска. ¦Фото: herokuapp.com.
Наконец, водители украшали колеса своих автомобилей. Многие делали это при помощи флипперов, белых полосок. Хромированные колпаки также пользовались не малой популярностью.
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