Пять фактов о математике, которые даже нас, гуманитариев, поразили

И все же, для непосвященных людей, эти теоремы зачастую выглядят крайне странно и нелогично. Более того, некоторые граждане гуманитарии умудряются считать математику просто скучной!
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Единица в маркетинге
Самая обыкновенная единица может превратить любой товар в приманку для покупателей. Ведь единица, прибавленная к целому числу, вызывает у нас подсознательное ощущение преодоления границы, выхода за пределы обыденного. 11 трав и специй в KFC, легендарная модель Levi`s 501 и гениальная «2001 год: Космическая одиссея» Стенли Кубрика названы именно по этому принципу.
Не так все просто
Во всем мире существует лишь полторы сотни человек, способных «побывать на передовой» математики. Вот интересная история, которая может пояснить, насколько сложна эта наука. Несколько лет назад пара ученых, Бертран Рассел и Альфред Уайтхед, решили написать книгу Principia Mathematica, показывающую, что именно математика лежит в основе любой науке. Написав уже 379 страниц, ученые решили свою затею оставить: только к этому моменту они смогли в полной мере доказать, что 1+1=2.
Магия несчастливого числа
В японских домах вы не встретите четвертого этажа и не отметите день рождения четвертого числа. Вообще все, что связано с цифрой 4 — табу, поскольку иероглиф пишется почти так же, как «смерть». Можно было бы только посмеяться над суеверными японцами, если бы не один факт: представители японской и китайской расы и в самом деле чаще всего умирают именно 4-го числа.
Это Вавилон, детка
Мы уже давно привыкли пользоваться десятеричной системой счисления, но почему-то не удивляемся тому факту, что в нашем часе не десять, а шестьдесят минут, в минуте 60 секунд, а окружность делится на 360 градусов. Все это — подарок Древней Месопотамии, математики которой, по некоторым данным, сумели достигнуть в науке невероятных высот. О жрецах шумеров и вавилонян осталось не так уж много информации, а вот сторонники конспирологических теорий уверены: остатки шестидесятеричной системы сохраняются правительством потому, что именно такой пользуются пришельцы из космоса.
Кратчайшее расстояние между двумя точками
Мы с детства знакомы с постулатом: кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая. Тем труднее будет признать это утверждение ошибочным. В реальном мире, кратчайшую дорогу обеспечит объекту движение по циклоиде, наклонной кривой линии.
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