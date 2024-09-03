С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 468 подписчиков

Как правильно подобрать парфюм для мужчины: 5 секретов, которые стоит знать


Как правильно подобрать парфюм для мужчины: 5 секретов, которые стоит знать

Как правильно подобрать парфюм для мужчины: 5 секретов, которые стоит знать

 

Парфюм – отличный подарок независимо от праздника. Его можно преподносить на День Рождения, годовщину свадьбы и просто в знак внимания. Но как выбрать аромат для мужчины? Есть несколько основных правил, которых следует придерживаться.

Летние парфюмы


Летний аромат должен быть лёгким и ненавязчивым

Летний аромат должен быть лёгким и ненавязчивым

Наступает период отпусков, а это значит, что пора обновлять не только гардероб, но и парфюмерию. Какой же аромат будет актуален в жаркое время года? Лёгкий, ненавязчивый, свежий. Стоит обратить внимание на духи с цитрусовыми, морскими и травяными нотками. Среди достойных можно выделить Bvlgari Acqua Marine, Acqua di Parma Colonia и другие подобные им. А вот мускусные и шифровые варианты будут неуместны, так как в жару такие ароматы не так хорошо, как в прохладное время года.

Спортивные ароматы


Спортивные ароматы должны стимулировать и тонизировать

Спортивные ароматы должны стимулировать и тонизировать

Мужчина, который не смыслит своей жизни без спорта, по достоинству оценит парфюмы с перечными, пряными и цитрусовыми нотками. Как раз такие духи способны тонизировать и поддерживать активность. Их стойкость должна быть выше, чтобы на протяжении всей тренировки мужчина оставался в тонусе. Отличный пример таких парфюмов – Roadster Sport от Cartier.

Парфюмы для офиса


Для офиса стоит выбирать еле уловимые ароматы

Для офиса стоит выбирать еле уловимые ароматы

В офисе должен соблюдаться строгий дресс-код не только на одежду, но и на духи. Они не могут быть очень сладкими или оставлять за собой шлейф. Тут всё предельно лаконично и просто – для работы стоит выбирать лёгкие, еле уловимые ароматы с цитрусовыми, чайными или травяными нотками.

Универсальный вариант


Классика никогда не выйдет из моды

Классика никогда не выйдет из моды

Наверняка, все помнят, как пахнет классический мужской одеколон. Все вариации этого аромата считаются классическими и универсальными. Они подойдут в любой ситуации и дополнят любой образ, особенно, классический. Тут главное, не перестараться и нанести умеренное количество парфюма. Он никому не должен мешать и быть навязчивым.

Духи для настоящих мачо


Романтичному и чувственному мужчине, который любит очаровывать представительниц прекрасного пола, подойдут ароматы с мускусными, ванильными и пряными нотками. Идеальным вариантом станет обволакивающий парфюм средней стойкости, возможно, с терпкими и сладковатыми мотивами.

В таких духах обязательно должны присутствовать сладкие и терпкие нотки
В таких духах обязательно должны присутствовать сладкие и терпкие нотки

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх