Как правильно подобрать парфюм для мужчины: 5 секретов, которые стоит знать
Парфюм – отличный подарок независимо от праздника. Его можно преподносить на День Рождения, годовщину свадьбы и просто в знак внимания. Но как выбрать аромат для мужчины? Есть несколько основных правил, которых следует придерживаться.
Летние парфюмы
Летний аромат должен быть лёгким и ненавязчивым
Наступает период отпусков, а это значит, что пора обновлять не только гардероб, но и парфюмерию. Какой же аромат будет актуален в жаркое время года? Лёгкий, ненавязчивый, свежий. Стоит обратить внимание на духи с цитрусовыми, морскими и травяными нотками. Среди достойных можно выделить Bvlgari Acqua Marine, Acqua di Parma Colonia и другие подобные им. А вот мускусные и шифровые варианты будут неуместны, так как в жару такие ароматы не так хорошо, как в прохладное время года.
Спортивные ароматы
Спортивные ароматы должны стимулировать и тонизировать
Мужчина, который не смыслит своей жизни без спорта, по достоинству оценит парфюмы с перечными, пряными и цитрусовыми нотками. Как раз такие духи способны тонизировать и поддерживать активность. Их стойкость должна быть выше, чтобы на протяжении всей тренировки мужчина оставался в тонусе. Отличный пример таких парфюмов – Roadster Sport от Cartier.
Парфюмы для офиса
Для офиса стоит выбирать еле уловимые ароматы
В офисе должен соблюдаться строгий дресс-код не только на одежду, но и на духи. Они не могут быть очень сладкими или оставлять за собой шлейф. Тут всё предельно лаконично и просто – для работы стоит выбирать лёгкие, еле уловимые ароматы с цитрусовыми, чайными или травяными нотками.
Универсальный вариант
Классика никогда не выйдет из моды
Наверняка, все помнят, как пахнет классический мужской одеколон. Все вариации этого аромата считаются классическими и универсальными. Они подойдут в любой ситуации и дополнят любой образ, особенно, классический. Тут главное, не перестараться и нанести умеренное количество парфюма. Он никому не должен мешать и быть навязчивым.
Духи для настоящих мачо
Романтичному и чувственному мужчине, который любит очаровывать представительниц прекрасного пола, подойдут ароматы с мускусными, ванильными и пряными нотками. Идеальным вариантом станет обволакивающий парфюм средней стойкости, возможно, с терпкими и сладковатыми мотивами.
В таких духах обязательно должны присутствовать сладкие и терпкие нотки
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