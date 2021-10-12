Делаем подставку под горячее из пробок

Винные пробки являются одним из тех материалов, которые многие из нас, не задумываясь, выбрасывают в мусор.

Но иногда трудно придумать лучший материал для поделок. Итак, сегодня поделимся удивительно простой идеей, в которой будут использованы винные пробки.

В конечном итоге получим функциональный предмет для использования на кухне – подставку под горячее.

Нам понадобятся для проекта следующие материалы и инструменты:

35 винных пробок, острый кухонный нож, разделочная доска, клей, лента алюминиевой фольги, ножницы.



Подставка из пробок шаг за шагом. Начинаем резать все собранные пробки пополам. Во время резки аккуратно проворачивайте пробку, чтобы получить ровный край.



Приступайте к склеиванию обрезанных пробок вместе, убедившись, что все срезы направлены вверх. Старайтесь наносить клей на срез так, чтобы он не просачивался со всех сторон. Выберите ровную рабочую поверхность, на которой будете собирать подставку, соединяя все детали вместе, чтобы в конечном итоге получится относительно ровный край. Начните с трех пробок, которые склейте в треугольник, затем добавляйте следующие друг за другом.



Продолжайте, пока не получите предмет в форме шестигранника размером 20 см в самом широком месте.

Некоторые пробочки чуть больше, чем другие, поэтому лучше заранее составить их только потом склеивать.



Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов. Алюминиевая полоса вокруг подставки лучше скрепит конструкцию.



Далее вырезаем ленту шириной около 2 см из алюминиевой фольги. Ее длина должна быть примерно в 1,5 раза больше окружности подставки (получается около 90-100 см).



Переверните пробковую заготовку, так чтобы срезы смотрели вниз. Чтобы приклеить алюминиевую ленту, можно воспользоваться двусторонним скотчем.

Нижний край ленты должен быть приклеен заподлицо с нижним краем пробочек.



После того как прикрепите фольгу к одной пробке, воспользуйтесь краем ножниц, чтобы заправить ленту в выемку между пробками. Затем прикрепите ее к следующей продолжайте этот процесс вокруг. Немного перехлестните концы, а затем отрежьте излишек ленты.



Винные пробки – отличный материал для применения в качестве подставки под горячее, потому что он поглощает тепло. Такой интересный уникальный предмет будет идеально защищать поверхность Вашего стола.

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