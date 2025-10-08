Воркаут для тебя и твоей собаки

У вас есть собака, страдающая переизбытком энергии и желание проводить больше времени на свежем воздухе вместе со своим четвероногим другом? Или вы просто хотите превратить занудную прогулку от ближайшего дерева до столба электропередач и обратно в полноценный тренинг? Тогда, почему бы не убить одним выстрелом двух зайцев: мы говорим не просто о совместных пробежках с утра пораньше, но о полноценной программе тренировок.
По заверениям специалистов, собаки любят учиться и пробовать все новое, так почему бы прямо сейчас не начать осваивать эту творческую программу из шести упражнений, позволяющую сделать из любого пса (и его хозяина) настоящего легкоатлета. Будьте терпеливы, как тогда, когда учили своего любимца новым командам, и вы оба гарантированно получите массу хороших впечатлений от вашего объединенного воркаута.
Планка + команда «сидеть»
Пусть это и не выглядит, как хорошая тренировка для вашего пса – просто заставить его сидеть неподвижно – но на самом деле это одно из самых изнурительных упражнений для собаки. Дайте ей команду сидеть, а затем опуститесь на землю и сделайте планку. Узнайте, кто сдастся первым – вы или собака. Отдохните 30 секунд, а потом повторите еще 3 раза.
Плавание
Прикажите вашей собаке остаться на берегу и проплывите с минуту вольным стилем. Подзовите пса и плавайте по-собачьи на месте, пока собака достигнет вас. Опять прикажите ей остаться на месте и уплывите еще чуть дальше. На этот раз делайте ногами ножницы и сильно отталкивайтесь руками от воды, пока собака не подплывет. Повторите всю серию еще раза 3-4 и плывите вместе с собакой обратно к берегу, где вы сможете отдохнуть.
Водные гонки
Для этой тренировки вам потребуется небольшой мяч, который не утонет в воде. Бросьте мяч в воду так далеко, как только сможете и плывите за ним, таким образом, вызвав собаку на гонку. В первый раз, попробуйте обойти соперника в вольном стиле. Когда вы доберетесь до мяча (или собака, если она опередит вас), отдохните секунд 30. Затем, повторите все с начала еще 3 раза, каждый раз меняя стиль плавания (брассом, на спине или баттерфляем).
Спринт на пределе возможного
Многие собаки любят соревнования, поэтому эта тренировка так эффективна. Отправляйтесь на ближайшую дорожку, отметьте стартовую линию и интервалы длиной в 2,5, 5, 7,5 и 10 метров. Встаньте на старт вместе с собакой и бегите к отметке 2,5 метра, затем поверните назад к старту. Продолжайте бежать, пока не доберетесь до последней черты 10 метров и вернитесь на старт. Повторите всю серию 8 раз, каждый раз давая себе минуту передышки.
Восхождение по лестнице
Когда вы начнете выполнять это упражнение, вы поймете, как благотворно оно действует сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость и сжигает лишние калории. Найдите лестницу длиной как минимум в 20 ступеней и вместе с собакой начните восхождение в быстром устойчивом темпе. Вернитесь к началу лестницы и отдохните 20 секунд. Повторить 5 раз.
Бег с препятствиями
Бег с преодолением препятствий станет интересным упражнением и для вас и для собаки. Найдите парк или дорожку, вдоль которой с одной стороны стоят скамейки. Добегите до первого препятствия и прыгните на скамейку двумя ногами одновременно. Спрыгните и заставьте пса повторить ваш нелегкий путь. Вам нужно «пометить», таким образом, 20 скамеек.
