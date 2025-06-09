Возвращались, чтобы попробовать снова: какие продукты любили иностранцы в СССР

Какие советские продукты обожали интуристы/ фото:rbth.com, 1000.menu
Если верить философии либерализма, то можно решить, что Советский Союз был закрытой и мрачной страной, которая скопировала у Запада продуктовые идеи, начиная от гамбургеров до кафе. Однако это не так! Столовые появились еще во времена царской России и интуристы тоже были — СССР был открыт для 162 стран.
1. Красная и черная икра
Иностранцы удивлялись доступности и низкой стоимости икры/ фото: caspicaviar.ru
За один только 1970 год Советский Союз посетило более сорока тысяч туристов из Америки. Они с удовольствием пробовали советский фастфуд, который можно было купить в чебуречной, пирожковой, пельменной или обычной столовой. После визита в нашу страну, большая часть интуристов на родине рассказывали в прессе о красной и черной икре. Ее изобилие, стоимость и доступность вызывала шок — икру продавали прямо в столовой как обычная добавка, например, к блинчикам.
Американец Мириам Буш во время путешествия на Байкал вел дневник, который потом обнародовал. Он писал, что в «этой дикой стране на завтрак подают бутерброд с натуральной икрой и стейк из конины». Его это сильно впечатлило, ведь в его родном городе Нью-Джерси икра считалась очень дорогим продуктом, а в нашей стране ее можно было купить за 30 центов за баночку.
2. Пельмени
Пельмени в СССР любили не только туристы, но и жители страны/ фото: tgstat.ru
Некоторые зарубежные дипломаты, которым довелось пожить в Советском Союзе, считали русскую кухню слишком пресной.они отмечали проблемы с наличием в гастрономах свежих овощей и фруктов, их можно было купить только в сезон. Однако интуристы признавали, что хоть выбор продуктов был небольшой, но они были хорошего качества.
Так им понравились русские пельмени. Иностранцы удивлялись, что с пельменями можно было приготовиться много разных блюд: супы, пельмени в горшочках с грибами, ленивые запеканки, жареные пельмени, отварные пельмени со сметаной, уксусом, жареным луком или свежей зеленью. В каждой столовой можно было найти свою оригинальную подачу.
3. Блины
В СССР можно было купить блины с солеными и сладкими начинками/ фото: culture.ru
Каждый интурист во время поездки в Страну Советов просто был обязан попробовать блинчики. Туристы считали, что их слишком долго готовят и подают, но это того стоило. Большинство иностранных путешественников со страхом пробовали блины с начинкой из печени, рыбы, икры, поскольку считали это блюдо исключительно десертом. Но после того, как блюдо было распробовано, их выражение лица заметно изменялось в лучшую сторону. Блины с соленой начинкой становились любимым блюдом русской кухни.
4. Молочные продукты
Самым странным молочным продуктом туристы считали ряженку/ фото: m.fotostrana.ru
Еще одним непонятным продуктом для путешественников по советским городам была «молочка». Некоторые интуристы впервые пробовали молочные продукты. Они удивлялись большому выбору в магазинах. Причем, туристы спешили попробовать не только ряженку, сливки или йогурты, но и ватрушку с творогом или запеканку, которую продавали в столовой и буфете.
Большинство иностранных граждан скептически относились к сырникам. Жареный творог для них казался какой-то «дичью». Правда, вскоре русские сырники стали возглавлять рейтинг самых вкусных блюд СССР по мнению туристов. Жареный творог оказался не просто вкусным, а лучшим десертом мира.
5. Мороженое
В СССР мороженое было самым главным летним десертом/ фото: m.fotostrana.ru
Но самым вкусным молочным продуктом для иностранных туристов было мороженое. Его считали легендарным десертом, который готовили из натуральных сливок и молока. Правда, первую рецептуру этого продукта советский нарком Анастас Микоян узнал во время командировки за границу. В Союзе рецепт усовершенствовали и получили совершенной другую сладость, состоящую из натуральных молочных продуктов.
Кроме того, только в нашей стране можно было попробовать мороженое из одуванчиков, черное мороженое с добавлением активированного угля, «Томатное», «Яблочное», брикет «48 копеек» или эскимо «Каштан». Туристы с удовольствием пробовали все виды мороженого, а затем рассказывали родным об этом лакомстве, которое русские едят даже при минусовой температуре на улице.
Если верить статистики, то русский десерт ценится и сейчас. Только за 2020 год в США было импортировано 25 тонн русского мороженого. И, несмотря на всевозможные конфликты, в Штатах есть жители, которые закупаются исключительно в магазинах с русскими продуктами. Американцы считают, что они в составе содержат только натуральные ингредиенты без добавления большого количества «химии».
6. Черный хлеб
Средняя стоимость хлеба в СССР составляла 27 копеек по стране/ фото: mk.ru
Иностранных туристов во время визита в Советский Союз удивлял даже хлеб. Они были в восторге от черной, серой и белой ароматной буханки, которую так и хотелось откусить прямо в магазине. А ржаной хлеб иностранцы даже называли «кирпичом» из-за его формы и цвета. Советский ржаной хлеб имел большой ассортимент. Он имел разные названия: «Московский», «Минский», «Бородинский», «Украинский», «Ржано-пшеничный» или «Любительский».
Хлебо-булочные изделия получались вкусными, потому как советские диетологи трепетно относились к этому продукту. Ржаной хлеб использовали в лечебном питании. В журналах и на плакатах поликлиники можно было встретить подобные рекомендации: «Ржаной хлеб рекомендуется употреблять для профилактики запоров и ожирения, а также при гипертонической болезни».
В наши дни русская кухня не менее привлекательна для иностранных туристов. Многие даже специально отправляются в гастрономические туры по России. Во время путешествия они все также удивляются русским блинам, пельменям, молочным и другим продуктам. И каждый раз мечтают вернуться, чтобы снова их попробовать...
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