Возвращались, чтобы попробовать снова: какие продукты любили иностранцы в СССР

Какие советские продукты обожали интуристы/ фото:rbth.com, 1000.menu

1. Красная и черная икра

Иностранцы удивлялись доступности и низкой стоимости икры/ фото: caspicaviar.ru

2. Пельмени

Пельмени в СССР любили не только туристы, но и жители страны/ фото: tgstat.ru

3. Блины

В СССР можно было купить блины с солеными и сладкими начинками/ фото: culture.ru

4. Молочные продукты

Самым странным молочным продуктом туристы считали ряженку/ фото: m.fotostrana.ru

5. Мороженое

В СССР мороженое было самым главным летним десертом/ фото: m.fotostrana.ru

6. Черный хлеб

Средняя стоимость хлеба в СССР составляла 27 копеек по стране/ фото: mk.ru