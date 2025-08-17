Что нужно есть, чтобы быть стройным и здоровым: 10 продуктов для сердца и фигуры

К сожалению, жизнь современного человека далека от идеалов и зачастую реальность отличается от возложенных на неё мечт и надежд. Ежедневная суета, стресс, физическая нагрузка, вредные привычки и перекусы всем тем, что подвернётся под руку, пагубно сказываются не только на внешнем виде и фигуре, а и на здоровье организма, в том числе и сердце.
1. Рыба жирных сортов
Рыба жирных сортов. \ Фото: i.pinimg.com.
Рыба жирных сортов хороша тем, что содержащиеся в ней Омега-3 кислоты замедляют рост холестериновых бляшек, а также снижают риск сосудисто-сердечных заболеваний. Чтобы поддерживать сердце здоровым, специалисты рекомендуют есть рыбу не менее двух раз в неделю. Отдавайте предпочтение приготовлению на пару, варке, тушению или запеканию.
2. Лён
Семена льна. \ Фото: za.pinterest.com.
Семена льна, также богатые лигнанами и Омега-3 кислотами, ко всему прочему содержат два вида клетчатки – растворимую и нерастворимую, а это в свою очередь помогает организму, в том числе и сердцу полноценно функционировать. Семена льна рекомендуется есть ежедневно в небольших количествах (около пары чайных ложек), добавляя их в каши, йогурты и любые другие кисломолочные продукты.
3. Орехи
Ореховый микс. \ Фото: cdn.eagle.mn.
Ни для кого ни секрет, что орехи – неиссякаемый источник питательных веществ и панацея от множества различных недугов.орехи, кешью, фундук, миндаль, макадамию.
4. Овсянка
Овсянка. \ Фото: i.pinimg.com.
Невзрачная и нелюбимая многими овсянка может похвастаться тем, что в ней содержится железо, магний, калий, клетчатка и, конечно же, Омега-3 кислоты. Специалисты рекомендуют есть хотя бы несколько раз в неделю (желательно на завтрак) овсяную кашу с небольшим количеством оливкового масла. Это поможет поддерживать здоровое функционирование сердца и организм в целом, а также позаботится о стройности фигуры.
5. Фасоль тёмных сортов
Фасоль тёмных сортов. \ Фото: bing.com.
Ещё один продукт, который может похвастаться своей пользой – фасоль тёмных сортов. Богатая клетчаткой, фолиевой кислотой, витаминами группы В, ниацином – она насыщает организм полезными веществами, надолго утоляет голод, защищает сосуды и сердце, снижает гомоцистеин, предотвращает мышечные спазмы, препятствует развитию атеросклероза, а также помогает поддерживать фигуру подтянутой.
6. Бурый рис
Бурый рис. \ Фото: beforeandaftercosmetics.com.
Не стоит сбрасывать со счетов и бурый рис, который также благоприятно воздействует на работу сердца и влияет на стройность. Богатый клетчаткой, магнием и витаминами группы В, он помогает поддерживать организм в норме, снижает усталость, нормализует давление, препятствует образованию холестериновых бляшек, помогает нормализовать уровень глюкозы, выводит лишнюю жидкость из организма и улучшает обмен веществ.
7. Нежирное мясо
Нежирное мясо. \ Фото: eldala.kz.
Для тех, кто следит за своей фигурой и боится набрать лишние килограммы, но при этом любит вкусно поесть, специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на телятину, говядину, куриное филе, крольчатину. Правильно выбранное и приготовленное мясо – залог здоровья и красоты.
8. Яйца
Яйца. \ Фото: ripost.hu.
Также не стоит забывать и про яйца, которые богаты природным протеином. Если вы хотите снизить нагрузку на организм и выглядеть сногсшибательно, то стоит включить их в свой рацион. Диетологи рекомендуют есть не более двух-трёх яиц в неделю. Лучше всего есть всмятку или вкрутую, лёгкие омлеты, приготовленные на пару или же запечённые в духовке.
9. Свежие овощи, фрукты и ягоды
Свежие овощи. \ Фото: allianceforscience.cornell.edu.
Свежие овощи, ягоды и фрукты – залог крепкого здоровья и красивой стройной фигуры. Лучше всего для этих целей подойдут яблоки, редис, пекинская капуста, цветная капуста, брокколи, листья салата, зелень, грибы, ягоды как красные, так и синие/чёрные. Как правило, всё вышеперечисленное богато микро/макроэлементами и витаминами, а также является мощнейшими антиоксидантами, благоприятно воздействующими на организм.
10. Кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты. \ Фото: naturalhealth365.com.
И напоследок, не стоит забывать о кисломолочных продуктах. Творог, кефир, ряженка, айран, молоко, сливки, сметана (средней жирности) – секрет стройности и красоты. Всё вышеперечисленное запросто можно есть как в чистом виде, так и с добавлением ягод, фруктов, злаков, семян, орешков.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии