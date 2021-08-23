Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Перед вами подборка аэрофотографий, сделанных 55-летним британским пилотом Джоном Боулзом (Jon Bowles) из кабины самолёта во время полётов над Землёй. Все фотографии были сделаны камерой Sony Nex 5N в невидимом для человеческого глаза инфракрасном диапазоне.







Дельта Ганга, которая является самой большой дельтой реки в мире, в Бангладеш. Ганг считается священной рекой в индуизме.







Извилистая река на северо-западе Ирана.







Искусственный остров Пальма Джумейра у берегов Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах.







Чогори, вторая по высоте вершина мира, и горы Броуд-Пик и Гашербрум в горной цепи Каракорум.







На этой инфракрасной фотографии карьер имеет красноватый оттенок.







Гора Килиманджаро в Танзании.



Одно из преимуществ работы пилотом заключается в том, что по долгу службы вам доведётся увидеть многие достопримечательности мира.







Фотография реки Панма в Бангладеш, сделанная с высоты 12 тысяч метров, больше похожа на произведение искусства, нежели на снимок.







Гора Кунианг Киш в Каракоруме на территории Пакистана.







Скованное льдами побережье Атлантического океана в Лабрадоре в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде.







Восточно-Африканская рифтовая долина с высоты 6 тысяч метров.







Восточно-Африканская рифтовая долина.

Все фотографии Боулза сделаны в инфракрасном диапазоне, недоступном для человеческого глаза без специальных приборов.Горная система Куньлунь в Китае . Озеро Урмия в Иране недалеко от турецкой границы когда-то было крупнейшим на Ближнем Востоке. Озеро пересохло в результате строительства плотин на реках, которые его питали.Посёлки в окружении полей в Болгарии.Гористая местность в Иране.Ван – самое большое озеро Турции. Питание солёного озера осуществляется за счёт ручьёв, стекающих с окрестных гор.Дубай Марина – район вокруг искусственного залива в Дубае.Промзона.Река Хонгха на севере Вьетнама, которая течёт через провинцию Юньнань в Китае и впадает в Тонкинский залив.Город Стелленбос в Западной Капской провинции Южно-Африканской Республики . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)