7 легендарных клинков, которые стали настоящими артефактами

Легендарные мечи о которых сложены легенды.

1. Меч в камне

Возможно это легло в основу нового сказа о короле Артуре.

2. Кусанаги-но цуруги

Секретный меч императорской семьи.

3. Дюрандаль

Зачем он его туда бросил - загадка.

4. Клинки Мурамасы

Воплощенная в стали кровожадность.

5. Хондзё Масамунэ

Отличные мечи.

6. Жуайёз

Правда или вранье - споры не утихают.

7. Меч Святого Петра

Еще одна легенда.

Бонус: Меч Уоллеса

Меч того самого борца за независимость.