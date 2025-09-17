С нами не соску...
3 популярные схемы обмана на кассе, на которые попадаются доверчивые клиенты



Какие честные и добрые глаза у этого совершенно явно замечательного человека. Ведь совершенно точно он не может врать! Увы, в жизни нередко бывает наоборот. Обмануть и облапошить человека могут даже при посещении такого культурного заведения, как магазин. Причем прямо в святая святых – на кассе. Даже милая девушка-кассир или с виду интеллигентный парень могут оказаться мошенниками.
А потому следует всегда оставаться бдительным.

1. «Доверяй, но проверяй»


Лучше проверить. /Фото: intercredit.ru.

Лучше проверить. /Фото: intercredit.ru.

 

Самый простой, проверенный годами способ обмана граждан на кассе – это банальное «обсчитывание». Кассир как будто случайно неправильно дает меньшую сдачу. А дальше все как в известной шутке: вот на эти 2% я и живу. Поэтому всегда следует пересчитывать сдачу. Впрочем, если денег дали меньше, чем нужно, не стоит сразу же бросаться на человека с обвинениями. Доказать намеренность таких действий почти невозможно, кроме того, может быть что человек действительно добросовестно ошибся.

2. «Лишние товары»


Это не мое. /Фото: dneprovec.by.

Это не мое. /Фото: dneprovec.by.


 

По сути, данный способ обмана является разновидностью «обсчитывания». Просто кассир пробивает человека другим способом – пробивает ему лишние товары. Как и в первом случае, сразу же набрасываться с руганью на работника общественной торговли не стоит. Доказать обмана все равно не получится. Все что остается делать – проявлять повышенную бдительность. В такой ситуации следует указать кассиру на ошибку, запросить отмену и возврат денег.

3. Операция «Штрих-код»


Ругаться на стоит. /Фото: sandrablog.net.

Ругаться на стоит. /Фото: sandrablog.net.

 

Еще один популярный способ «обсчитывания». Отличается тем, что гражданину пробивают аналогичный, но более дорогой товар.
Чтобы не попасть в прусак, следует внимательно проверять конечный чек и хотя бы примерно запоминать цены на продукты. В отличие от двух описанных выше способов обмана – этот метод является уже совершенно очевидной «подставой». Скандалить все равно не нужно, а вот милицию и администрацию магазина уже можно звать.
Доверяй но проверяй. /Фото: ria.ru.

Доверяй но проверяй. /Фото: ria.ru.

 

