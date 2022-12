Почему лайфхаки — зло

Как гласит легенда, гордиев узел, самый сложный в мире, никто не мог развязать на протяжении сотен лет.

Два типа отношения к хакингу



Взлом чего-то. Когда Александр Великий разрубил гордиев узел, он не думал о чем-то другом. Разрубание узла было наилучшим решением его проблемы. Когда программист находит хак, который позволяет ему двигаться вперед, он делает то же самое.

Взлом ради взлома. Есть люди, которые целенаправленно читают лайфхаки. Они не пойдут в тренажерный зал, пока не узнают «идеальный» режим тренировок. Это люди, которые не начнут свой бизнес, потому что не знают, как это сделать; они всегда должны исследовать вопрос со всех сторон, прежде чем что-то сделать. В итоге перестраховываются и часто принимают неправильные решения.



Почему сосредоточенность на взломе приводит к менее оптимальной жизни

«Вся слава добродетели заключается в деятельности». — Цицерон

Взломщики недооценивают очевидное и полезное (но скучное)

«Возьмите простую идею и примите её всерьёз». — Чарли Мангер

Взлом приводит к бесцельным оптимизациям

Взлом искажает наше представление о времени

Зависимость от копирования идеала

Иррациональная рациональность

А если вы откажетесь от лайфхаков?



Вместо того чтобы искать смысл своей жизни, вы можете жить.



Вместо того чтобы спать, когда вам это рекомендуют некоторые ученые, вы можете пойти спать когда захотите.



Вместо того чтобы научиться кем-то манипулировать, можно с ним просто поговорить.



Короче говоря, вы можете быть самим собой.



Вы знаете, чего вы хотите в жизни.



Вам нравятся хорошие вещи.



Вам нравятся сложные вещи.



Вам нравится долгий путь домой с работы.



Ваша жизнь не может быть взломана.



Потому что хаки маленькие. А вы большой.



В 333 г. до н. э. Александр тоже попытался развязать узел. Но, как и сотни людей до него , сделать этого не смог. И что же, он оставил его для других? Конечно, нет! Он Александр Великий! Он взял свой меч и решил эту проблему.По его примеру мы тоже не пасуем перед сложными задачами, а ищем лёгкие и быстрые решения запутанных жизненных проблем.Несколько тысяч лет спустя, в 2004 году, человек по имени Дэнни О’Брайен ввел в обиход термин «лайфхак», который в Википедии определяется как «маленькая хитрость, полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономить время». Термин, предложенный О’Брайеном, мгновенно подхватила блогосфера.В 2005 году был создан сайт Lifehack.org. В том же году слово «лайфхак» стало вторым по популярности в Сети, после слова «подкаст».В 2007 году Тимоти Феррисс опубликовал книгу The 4-Hour Workweek: Escape 9–5, Live Anywhere, and Join the New Rich. На русский язык ее название переводится примерно так: «Как работать по 4 часа в неделю, не торча в офисе от звонка до звонка, и при этом жить где угодно и богатеть». Наверное, 80% всех лайфхаков, с которыми вы сталкивались, были популяризированы в книге Тима.В 2010-е годы статьи, книги и даже научные исследования, посвященные оптимизации образа жизни, получили широкое распространение.Мы читаем, например, про график нашего сна, про улучшение диеты и неустанно следуем этим советам. Все эти лайфхаки обещают улучшить нашу жизнь с приложением наименьших усилий.Это предложения, от которых нельзя отказаться.Зачем развязывать узел, если его можно разрубить?Многие люди, использовавшие эти советы и приёмы оптимизации жизни, добивались успеха. Эффект зависит от того, как вы к этому относитесь.Такой тип мышления, сводящийся к целенаправленному поиску лайфхаков, обладает «эффективностью паранойи». Вы тратите больше времени на поиск советов, чем на само решение проблемы. Вы игнорируете тот факт, что способны решить проблему другим способом (и что работа, которую необходимо сделать, может быть также источником удовольствия).Хакерское мышление говорит, что мы не должны преодолевать препятствия на пути к нашей цели, если мы можем просто найти способ их обойти.Хакерское мышление льстит тем из нас, кто ленив, кто всегда хочет встать на путь наименьшего сопротивления, кто любит чувствовать свое превосходство над «болванами».Но несмотря на все наши новые технологические достижения сама жизнь упорно остается непроницаемой для взлома. Вы не можете обмануть смерть. Вам её не избежать. Вы не можете обойти универсальный закон, который гласит, что для достижения любой цели требуются определенная работа, время, боль и страдания.После того как вы освободите себя от хакерского мышления, вам больше не придется опасаться, что кто-то там знает некую тайну, которая может расставить все на свои места. Вы будете больше верить в себя.Чтобы освободиться от чего-то укоренившегося в нашей культуре, мы должны научиться видеть глубже. Итак, давайте посмотрим на шесть задач, выдвигаемых хакерским мышлением.Существует особая порода «дизайнеров образа жизни», которые, кажется, только и занимаются тем, что стремятся сделать свою жизнь лучше. Они не способны жить свободно.Это не похоже на цель жизни.Не дай бог мы выполним какую-то тяжелую работу.Не дай бог мы приложим больше усилий, чем необходимо. Ведь мы нацелены на постоянный комфорт.Акцент на взлом делает все, что требует времени и труда, нежелательным.Люди говорят: «Что хорошего в том, чтобы указать на очевидное?»А хорошего много, ибо мы иногда знаем факты, но не обращаем на них внимания. Советы не учат; они просто занимают внимание, пробуждают нас, концентрируют память и сохраняют от потери. На самом деле советы — что-то вроде наставления. «Разум часто пытается не замечать даже того, что лежит перед нашими глазами». — Сенека.Все должно привлекать внимание, чтобы быть замеченным.Привлечение внимания — это огромные расходы на рекламу. Но вы никогда не увидите рекламу суперкубка по футболу, брокколи, отжиманий или неуправляемой медитации.А вот маркетинговый бюджет на лекарства для снижения стресса, сжигания жира, липосакцию, новые диеты не имеет границ.Это хаки, которые получают финансирование. Это то же самое, что и наилучшая программа тренировки, магия фармацевтических изобретений или метод мгновенного обогащения… И вы будете за это платить.Университеты находятся под огромным давлением, чтобы получить новые захватывающие результаты. Это давление передается на профессоров, которые вынуждены пиарить науку. Они преувеличивают последствия своих выводов, чтобы продать больше книг или получить больше средств: возможное увеличение эффективности солнечных панелей на 2% объявляется энергетической революцией.В природе нет такого понятия, как бесцельность жизни. Бесцельность появляется, когда множество людей убедили вас в важности достичь слишком многих целей. Бесцельность — это не просто отсутствие цели, это обратная сторона цели.Инвестор-миллиардер Питер Тиль считает, что для того чтобы достичь успеха, нужно стать «определенным оптимистом».Многие из нас — «неопределенные оптимисты». Мы считаем, что в будущем мир станет лучше, но понятия не имеем, что это значит. Тиль для примера использует финансовый сектор, чтобы обозначить эту позицию: вы не будете инвестировать, если будущее кажется мрачным, но вы должны иметь определенное представление о том, как это будущее действительно выглядит.Мы читаем множество советов и списков, а это и есть неопределенный оптимизм. Мы собираем огромное количество этой низкосортной информации в надежде, что в один прекрасный день она будет полезна.Определенный оптимист не будет делать этого. Почему?Определенный оптимист имеет «идею-фикс».Зная, чего вы хотите, вы ставите мощный фильтр против сомнительного содержания. Имея определенную цель, гораздо легче определить, по какому пути не стоит идти.Ваш определенный оптимизм способствует достижению цели.Никто не может предсказать будущее; но нужно иметь мужество, чтобы попытаться сделать это.Ньютон заботился больше об алхимии и изучении Библии, чем о своих знаменитых научных работах. Джон Мейнард Кейнс сказал: «Ньютон не был первым из интеллектуалов, он был последним из магов».Это было чрезвычайно важно для Ньютона, и побудило его заниматься другими интересными вещами. Без его интереса к оккультизму мир не увидел бы его великих открытий в других областях.На нас давят со всех сторон, и из-за огромной ответственности мы думаем о необходимости немедленного успеха. Неприемлемо строить бизнес более десяти лет, гораздо лучше получить прибыль за неделю.Интернет дает уверенность, что у вас есть доступ к чему-либо с момента его появления. Ваши цифровые устройства постоянно обновляются. Они привносят в нашу жизнь искусственное ощущение срочности.Чтобы это понять на более глубоком уровне, стоит обратить внимание на то, как рассматривали время греки. Были два типа ориентации: Хронос и Кайрос.Хронос прост. Это время, измеряемое часами на башнях.Хронос — это то, к чему мы привыкли. Это можно легко измерить, поэтому мы можем с ним работать.Кайрос — качественная сторона времени. А поскольку она качественная, то требует человеческого прикосновения.Кайрос обычно понимается как окно возможностей, созданное обстоятельствами, Богом, или судьбой. Это идеальное время, чтобы ударить, сделать предложение женщине или предпринять какое-то определенное действие. Нужно ловить момент.Взлом или оптимизация вашей жизни связана с Хроносом. Хронос более постижим и формален: установите часы на определенное время, не назначайте несколько встреч одновременно, не работайте в многозадачном режиме…Кайрос знает оптимальное для вас время, а Хронос знает время по часам. Кайрос знает, когда слиться в поцелуе, а Хронос обеспокоен текущей датой и временем. Кайрос считает, что пять лет — приемлемое количество времени, чтобы сделать блог прибыльным; Хронос отклоняет эту идею. Кайрос понимает контекст , Хронос жаждет получить больше и как можно быстрее.Некоторые скажут, что у всех нас есть одни и те же 24 часа в сутках. У вас и у президента. Конечно. Для того, кто застрял в Хроносе, это правда. Для тех, кто понимает Кайрос, — это абсурд.Стивен Кинг написал «Кэрри» на самодельном письменном столе, установленном между стиральной машиной и сушилкой. Он писал, в то время как его ребёнок плакал, а жена стучала кастрюлями на кухне, готовя ужин.Этого достаточно для того, чтобы понять, что же нужно для творчества.Всевозможные исследования говорят, что вам нужно окрасить стены в определенный цвет. Что вы должны сидеть в определенном месте каждый день. Что вам нужно это или то…Однако, если вы посмотрите на ежедневные ритуалы 100 различных творческих людей, вы найдете 100 различных вещей, которые работают. Для них.Если вы знаете, что вам нужно создать, вы будете создавать. Если вы чувствуете, как должны создавать, вы сделаете это.Если вы должны что-то создать, у вас нет иного выбора, кроме как найти наилучшие условия именно для вас. Вы должны заслужить право раскрыть ваш творческий потенциал. Нет ни секретов, ни методов. Только вы и цель.Сосредоточение внимания на хакинге вашей жизни делает невозможным различить иррациональную рациональность и рациональную иррациональность.Иррациональная рациональность — разумное в неправильное время. Это все равно что полагаться на логику, когда ваша жена на вас кричит.Рациональная иррациональность — неразумное в правильное время, то есть заострение внимания на каких-то тривиальных деталях. Это приложение всех ваших усилий к тому, что, возможно, не работает. Это жить с какой-то целью, когда нет явных причин для неё.Рациональная иррациональность — одержимость Ньютона алхимией. Это требование Стива Джобса, чтобы внутренняя часть устройств Apple была такой же красивой, как и снаружи. Это то же, что писать роман, который, вероятно, никогда не будет опубликован.Это то, для чего стоит жить.В такие моменты вы чувствуете, что делаете правильные вещи, даже если заблуждаетесь или злите всех остальных. Ваши цели и методы никогда не будут включены в список «Как оптимизировать X»! Но для вас они работают.Качество вашей жизни зависит именно от таких моментов, особенно если весь мир просит вас не делать этого. Именно их мы вспоминаем на протяжении всей нашей жизни. Современный герой — это тот, кто имеет возможность создавать смысл.В чем смысл? Что же делать?Есть одна вещь, которая ослабит эффект лайфхаков в нашей жизни, — уверенность в своих силах.Вот суть вопроса.Сосредоточение внимания на взломе сокращает нашу автономность. Лайфхак порождает зависимость от экспертных консультаций и ярлыков. Он подчеркивает, выпячивает новые и новые советы и рекомендации, затемняя простой, очевидный совет, который действительно может нас спасти. Он фокусирует наш взгляд на настоящем и облегчает продвижение к конечной цели. Он говорит о том, что препятствия не являются обязательными, и если они встречаются, вы всегда можете найти способ их обойти — зачем пешком подниматься в горы, когда вы можете сесть в подъёмник или фуникулёр.