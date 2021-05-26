Робот для поцелуев и подушка для обнимашек: 9 гаджетов для одиноких людей

Не все люди могут похвастаться большим количеством людей в своем окружении, а некоторые и вовсе одиноки. И если кто-то сознательно выбирает такую жизнь, то кому-то просто не везет. Пожалуй, именно для последних и создаются необычные изобретения, призванные не чувствовать себя брошенным всем миром, даже если рядом никого нет. Вашему вниманию 9 гаджетов для одиноких людей.
1. Робот для поцелуев
И расстояния нипочем. /Фото: kurzweilai.net
Иногда близкий человек есть, но находится далеко. В этом случае на помощь может прийти робот для для передачи поцелуев. Этот интересный гаджет называется Kissenger и представляет собой шарообразную игрушку с имитацией человеческих губ. С его помощью можно передать поцелуи любимому человеку на расстоянии, в буквальном смысле, через Интернет.
2. Чехол в виде руки
Для тех, кто нуждается в прикосновениях. /Фото: pinterest.com
Данное устройство для кого-то может выглядеть просто весело, а для кого-то - даже устрашающе. На самом же деле такой гаджет может помочь одиноким людям, которые нуждаются в нежных прикосновениях. Единственное, что по-настоящему смущает - это удобство такого чехла для телефона.
3. Подушка для обнимашек
Удобный аксессуар для положительных эмоций. /Фото: berkem.ru
Для тех, кого некому обнять по ночам, японские креативщики разработали специальную подушку, которая неплохо заменяет человека в этом процессе. Такой необычный постельный аксессуар может пригодиться не только одиночкам, но и всем тем, кто хочет добавить комфорта в свои сны. Подушки-обнимашки сегодня переживают волну популярности, а ассортимент их крайне широк: можно выбрать не только цвет, но и размер - от небольшой, до ростовой.
4. Подушка в виде женских ног
Не забываем и о мужском одиночестве. /Фото: mirvokrug.net
А этот занимательный гаджет создан специально для одиноких мужчин. Подушка выполнена в форме женских ножек, чтобы любой представитель сильного пола мог провести вечер перед телевизором на дамских коленках.
5. Пальто-подружка
Для тех, кто и на улице не хочет быть одиноким. /Фото: elespectador.com
Еще одно интересное устройство для мужчины, который пока не нашел свою вторую половинку. Гаджет под названием Riajyuu имеет вид обыкновенного пальто, но обладает рядом дополнительных функций. Оно может имитировать объятия, воспроизводить заранее записанный звук шагов идущего рядом человека, а также какие-либо фразы.
6. Жилет, обнимающий за лайк
Отличный гаджет для одиноких любителей соцсетей. /Фото: pcpress.rs
Еще один образец верхней одежды, который может помочь почувствовать себя одиноким. Однако принцип работы этого устройства отличается от пальто-подружки. Жилет также имитирует объятия, однако это происходит не по желанию владельца, а...за лайк. Дело в том, что устройство подключается к Facebook, и каждый раз, когда владелец получает оценку «нравится», гаджет его обнимает.
7. Подушка-телефон
Теперь говорить по телефону приятнее и комфортнее. /Фото: cablook.com
Очередная подушка для одиночек японского производства. Устройство под названием Hugvie подключается к телефону и во время звонка имитирует присутствие собеседника рядом. Для большей правдоподобности гаджет оснащен функцией воспроизведения сердцебиения и голосовых вибраций.
8. Робот для одиноких людей
Люди в возрасте не меньше других нуждаются в поддержке. \Фото: doctor.ru
Этого умного робота спроектировали израильские специалисты для людей преклонного возраста. Устройство имитирует голос собеседника, реагируя на движения или слова владельца, а также сообщает новости, просматривает почту. Кроме того, гаджет помогает следить за здоровьем: напоминает о приеме лекарств и пищи.
9. Робот-тюлень
Не хуже настоящего питомца. /Фото: leonardo.osnova.io
Бывает так, что человек самостоятельно выбирает жизнь в одиночестве, делая исключение для домашних питомцев. Однако далеко не у всех есть время для того, чтобы полноценно ухаживать за настоящим любимцем. Поэтому для таких занятых людей и был создан робот в виде детёныша гренландского тюленя Паро. Устройство оснащено рядом сенсоров, которое помогает игрушке учиться и подстраиваться под хозяина. Так, например, Паро умеет реагировать на голос владельца, отзывается на кличку, и даже может попросить погладить его подольше.
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