Пицца, пюре из цветной капусты: блюда, которые не оставят равнодушными членов семьи

Тушёная, варёная, запечённая, жареная, маринованная – это лишь малая часть того, как быстро можно приготовить цветную капусту в качестве закуски. Впрочем, помимо всего этого из неё можно приготовить с десяток различных блюд, от простейших, но вкуснейших салатов и супов до изысканно-экзотических гарниров и не только.
1. Стейки
Стейки из цветной капусты. \ Фото: recipepes.com.
Всё, что нужно для удовлетворения эстетического удовольствия и голода, так это сочный, ароматный, румяный, пряный и такой аппетитный стейк, приготовленный из цветной капусты, который прекрасно смотрится не только на тарелке, а и в кадре для Инстаграм.
Ингредиенты:
• Капуста цветная - 1 кочан средней величины;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Смесь сушёных трав - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Петрушка свежая - несколько стеблей;
• Соль - по вкусу.
Совсем не обязательно, чтобы стейк был из мяса. \ Фото: pinterest.de.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать листья, если есть;
• Кочан хорошо просушить;
• Затем нарезать его на стейки толщиной примерно полтора-два сантиметра;
• Обжарить на оливковом масле примерно по одной-две минуте с каждой стороны;
• Чеснок очистить;
• Зубки измельчить или пропустить через пресс;
• Смешать в миске с щепоткой соли, смесью молотых перцев и сушёными травами;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью натереть капустные стейки со всех сторон;
• Переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Ещё слегка приправить солью;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной свежей петрушкой.
2. Фаршированная цветная капуста
Фаршированная цветная капуста. \ Фото: gemrielia.ge.
А для любителей фаршированных овощей у нас припасён специальный рецепт. Цветная капуста с мясным фаршем и сырной корочкой – сплошное объедение!
Ингредиенты:
• Капуста цветная крупная - 1 кочан;
• Фарш (ассорти или любой на ваш вкус) - 0,5 кг;
• Лук репчатый белый крупный - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Сыр жирный полутвёрдый - 120 г;
• Соль - по вкусу;
• Хлопья перца чили - по вкусу;
• Пряные травы - 1 ч.л;
• Масло оливковое - 1-2 ч.л;
• Петрушка свежая - для украшения.
Фаршированная капуста с мясной начинкой. \ Фото: kulinarneinfo.pl.
Способ приготовления:
• Кочан вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать листья и кочерыжку;
• В большую кастрюлю налить пару банок воды;
• Довести до кипения;
• Слегка подсолить;
• Аккуратно поместить кочан капусты в кипящую воду;
• Довести до кипения;
• После убавить огонь до среднего и готовить около пяти-шести минут;
• Готовую капусту переложить на блюдо;
• Дать остыть;
• Лук очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Фарш переложить в миску;
• Добавить натёртый лук;
• Приправить солью и перцем чили;
• Перемешать;
• Аккуратно раздвигая соцветия, нафаршировать капусту получившейся начинкой;
• Выложить кочан в форму для запекания, предварительно смазав маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать минут;
• Затем достать капусту;
• Полить яйцами;
• Приправить сушёными пряными травами, смешанными с небольшим количеством оливкового масла;
• Сверху щедро посыпать натёртым сыром;
• Отправить в духовку на двадцать минут;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой.
3. Пюре
Пюре из цветной капусты. \ Фото: pinterest.com.
Лёгкое, нежное, воздушное – пюре из цветной капусты можно подавать как самостоятельное блюдо с гренками или сухариками, так и в качестве гарнира к мясу, грибам, рыбе или запечённым овощам.
Ингредиенты:
• Цветная капуста - 1 маленький кочан;
• Сливки средней жирности - 0,5 стакана;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Масло сливочное - 2 ч.л.
Очень нежное капустное пюре. \ Фото: recipemagik.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Срезать листья и кочерыжку;
• Отправить в кипящую слегка подсоленную воду;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь;
• Готовить десять-пятнадцать минут;
• После выложить на тарелку;
• Слегка остудить;
• Разобрать на соцветия;
• Переложить в чашу блендера;
• Влить сливки, добавить масло, приправить солью и перцем;
• Перебить до однородной массы;
• Перед подачей разложить порционно, украсить зеленью.
4. Рис из цветной капусты
Рис из цветной капусты. \ Фото: thaiproaz.com.
Вы когда-нибудь пробовали новомодный рис из цветной капусты? Нет? Тогда пришло время исправить ситуацию, поспешить на рынок за сочным молоденьким кочанчиком и, придя домой, приготовить то самое блюдо, которое вызывает недоумение, подстёгивая интерес. Ко всему прочему, такой рис нисколько не уступает обычному, а быть может, и вовсе превосходит его в разы по вкусовым качествам. Подавайте с овощами, мясом, печенью, грибами, морепродуктами или же фруктами, ягодами и орехами.
Ингредиенты:
• Цветная капуста - 1 кочан средней величины;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Петрушка - пара стеблей;
• Кинза - пара стеблей;
• Базилик мятный - 3-4 листочка;
• Масло подсолнечное.
Блюдо, которое однозначно стоит попробовать. \ Фото: thishealthykitchen.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать листья и кочерыжку;
• Разобрать на крупные соцветия;
• Натереть на крупную или среднюю тёрку;
• В глубокой сковородке разогреть две-три ложки подсолнечного масла;
• Выложить натёртую капусту;
• Обжарить одну-две минуты;
• Затем накрыть крышкой;
• Тушить шесть-семь минут (время от времени помешивая);
• За пару минут до готовности снять крышку;
• Посолить и поперчить;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанными петрушкой, кинзой и базиликом.
5. Пицца
Пицца из цветной капусты. \ Фото: twitter.com.
Если вы не знаете, как приучить своих мужей и детей есть цветную капусту, тогда этот рецепт станет маленькой подсказкой в столь непростом деле. Всё, что вам нужно, так это приготовить пиццу!
Ингредиенты:
• Капуста цветная - 1 небольшой кочан (0,5 кг);
• Травы сушёные - 1,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Яйца - 1 шт;
• Помидоры черри - 6-8 шт;
• Ветчина - 120 г;
• Шампиньоны крупные - 2 шт;
• Сыр твёрдый - 70 г;
• Петрушка - для украшения.
А как вам такая пицца? \ Фото: newautoinsurance.review.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать все листья и кочерыжку;
• Хорошо просушить бумажными полотенцами;
• Натереть на крупную тёрку;
• Переложить в дуршлаг или сито;
• Аккуратно отжать лишнюю жидкость;
• Выложить в миску;
• Добавить яйца и пару столовых ложек натёртого сыра;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившееся тесто выложить тонким слоем на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Ветчину нарезать соломкой;
• Шампиньоны вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Просушить;
• Нарезать слайсами;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать слайсами средней толщины;
• Выложить начинку для пиццы на тесто: ветчину, грибы, томаты;
• Сверху посыпать тёртым сыром и нарезанной петрушкой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на семь-восемь минут (или до образования лёгкой румяной корочки на тесте и сыре).
