7 типичных ошибок в приготовлении картофеля, которые совершают неопытные хозяйки

Варить картофель без кожуры - одна из грубейших ошибок

1. Не обрезать зеленые участки

Зеленые участки нужно обрезать, а лучше всего вообще не есть такой картофель / Фото: mrfilin.com

2. Не промывать порезанный картофель

Обязательно промывайте ломтики для картошки фри, а затем просушите их на бумажном полотенце / Фото: cdn.momsdish.com

3. Класть продукт в неразогретое масло

Прежде чем выкладывать картофель, разогрейте сковороду и масло / Фото: secretsfrommyapron.com

4. Заливать картошку горячей водой

Ошпаренная кипятком картошка внутри останется холодной и на ней образуются трещины / Фото: women365.ru

5. Варить без кожуры

Если очистить кожуру, вы лишите картофель всех полезных свойств, которые только усиливаются при варке / Фото: legkovmeste.ru

6. Солить воду заранее

Если солить воду заранее, во время отваривания картофель вберет слишком много белого продукта / Фото: fb.ru

7. Запекать без подготовки

Подготовьте картошку перед запеканием, чтобы она запеклась одновременно с курицей / Фото: st03.kakprosto.ru