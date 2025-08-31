Туннель Саланг: зачем СССР потратил миллионы на строительство этого объекта в Афганистане

Туннель Саланг находится на одноименном горном перевале в горах Гиндукуш и лежит между афганскими провинциями Баглан и Парван. Приблизительно в 90 км от уникальной инженерной конструкции находится Кабул. Возведен туннель был Советским Союзом в кратчайшие сроки. Возводили его лучшие специалисты страны., и зачем СССР потратил миллионы на Афганистан?
В 1950-е годы Афганистан пытался дружить в обоими военно-политическими блоками-участниками холодной войны. Само собой, дружба на два фланга позволяла Афгану извлекать двойную выгоду из партнерства и с капиталистическим Западом, и с коммунистическим Востоком. И СССР, и США в 1950-1960-е годы одновременно занимались в центральноазиатской стране разнообразными проектами. В первую очередь строительными. СССР тянул в Афгане дороги в северной части страны, США – в южной. К середине 1950-х годов «цивилизаторы» дошли до непроходимого (как считалось) горного массива Гиндукуш. Строить дорогу по нему никто не решался.
Ни СССР, ни США не хотели браться за рискованный проект строительства сложной высокогорной дороги. Однако, альтернативой было создание петли из шоссе вокруг гор протяженностью более 300 км. Тогда Советский Союз предложил пройти не по горам, а через них. Было решено пробурить тоннель через перевал Саланг, протянуть сквозь него автомобильную дорогу и уже наконец связать северный и южный Афганистан дорогой, которая могла бы функционировать целый год вне зависимости от сезона.
После проведения геологических работ в районе Саланг было также возведено две метеостанции для наблюдения за погодой. На место прибыли лучшие специалисты СССР по прокладке тоннелей – парни из «Мосметростроя». Проект туннеля был составлен к концу 1950-х годов. Стройка началась в 1960. Прокладывали туннель как бурением, так и взрывами. Огромное внимание советские специалисты уделяли технике безопасности. В итоге за 4 года стройки на объекте не было ни одного серьезного происшествия по вине людей. А вот природа суровой горной страны строителей не щадила так же, как и отдельная часть народа Афганистана не будет щадить советских интернационалистов уже через 20 лет. Самое страшное происшествие случилось в 1962 году, в районе стройки произошло землетрясение. Однако, и оно не смогло остановить проект.
В 1964 году туннель был полностью готов. Протяженность коммуникации составила 2 километра 670 метров. Если считать длину туннеля со всеми выходными галереями, то это будет уже 3 километра 600 метров. Ширина проезжей части – 6 метров. До начала 1970-х годов Саланг считался самым высотным туннелем в мире – 3 363 метра над уровнем моря. Выдающаяся стройка позволила связать стабильной автомобильной артерией две до этого разделенные части страны. За прошедшие десятилетия в Саланге случилось немало инцидентов, по большей части связанных с природой. Однако, несмотря на все туннель продолжает действовать по сей день. Его пропускная способность составляет 10 тысяч ТС в сутки. До сих пор это единственная дорога между севером и югом, которая может функционировать целый год.
