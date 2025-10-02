Мощь «Панцерфауста»: насколько всесильным был немецкий ручной гранатомёт на самом деле

Во Второй мировой войны в боевых условиях было опробовано немало различного оружия и военной техники, которое демонстрировало либо свою эффективность, либо оказывалось неудачным. И некоторые из них вошли в историю, став настоящими символами армии, которая их использовала. Так, солдаты вермахта отличились в применении ручного гранатомёта «Панцерфауст», который частенько позиционируют едва ли не как чудо-оружие.
Своё название «Панцерфауст» получил не сразу - первоначально его именовали «Фаустпатрон». Оружие появилось в 1942 году, когда целесообразность применения противотанковых средств была максимальной, ведь тогда сражения с участием бронемашин имели огромный масштаб и эффективность. По своей сути «панцерфауст» представлял собой одноразовый ручной гранатомёт безоткатного действия, который стрелял реактивной гранатой с кумулятивной боевой частью. Всего было создано пять модификаций оружия с различными зарядными частями.
Активное применение «панцерфаустов» вермахтом было замечено со второй половины 1943 года. Первоначально советское командование обратило внимание на новое оружие, постаралось оперативно раздобыть хотя бы изображения, а позднее - и работоспособную модель немецкого гранатомёта, ведь солдаты Третьего рейха применяли его едва ли не повсеместно. Однако меньше чем через год интерес к ним заметно поутих. Так, в результате летних наступлений 1944 года советские командующие сделали вывод о недостаточной боеспособности этого типа оружия, указывая, что «.
Не очень успешная оценка «панцерфаустов» бытовала и среди самих немцев. Например, по данным редакции Novate.ru, по состоянию на февраль 1944 года ими было заявлено об уничтожении 1219 советских танков, но заслугой «фаустпатронов» были всего 35 бронемашин.
Среди сообщений как с немецкой, так и с советской стороны, в частности, упоминалось, что тот же Т-34 далеко не всегда останавливался после попадания «панцерфауста». В сравнении с другими типами противотанкового оружия, такими как мины и ручные гранатомёты вермахта, гранатометчики показывали довольно скромные результаты в уничтожении бронетехники противника.
Однако были и такие страницы в истории «панцерфаустов», когда они продемонстрировали высокую эффективность. Правда, было это уже едва ли не в последние недели войны. Так, в отчётах командиров танковых дивизий, которые участвовали в штурме Берлина, указано, что они потеряли немало машины как раз по причине использования противником ручных противотанковых гранатомётов. Происходило это в условиях уличных боёв, когда советской пехоты не всегда было достаточно, чтобы оперативно очистить очередной дом от немецких солдат - обычно красноармейцы захватывали только первые этажи, а в это время наши танки с верхних этажей обстреливались «панцерфаустами». Впрочем, эти эпизоды не прибавили репутации данному оружию - оно в реальности оказалось не настолько всесильным и мощным, как его порой представляют.
