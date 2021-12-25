Беспризорники Лондона: Фотографии 100-летней давности о жизни бездомных детей

Нелёгкая жизнь беспризорников. Автор фото: Horace Warner.

1. Маленький джентльмен

Фото ребёнка лондонского бедняка.

2. Изготовление и продажа дров

Отличный способ заработать несколько пенсов.

3. Нелёгкая жизнь беспризорника

Сто лет назад беспризорники были явлением массовым.

4. Два закадычных друга

Эти мальчики кажутся очень серьезными, что не свойственно их возрасту.

5. Мытье окон

Временная подработка для беспризорника.

6. Дети лишённые дома и родительской заботы

Девочка, которая приглядывает за своей младшей сестрой.

7. Пушистый друг

Девочка обнимает своего маленького пушистого друга.

8. Без родителей, без жилья, без прав

Единственное утешение.

9. Изнурительная работа

Это была плохо оплачиваемая, изнурительная работа, специально для истощенных детей.

10. Товары из корзины

«Носим с собой все, что можно продать...»

11. Добытчик

Даже небольшой урожай может быть хорошим подспорьем.

12. Беспризорная жизнь

Беспризорники влачили жалкое существование и сами добывали себе пропитание.

13. Прошение милостыни

«Дети обучаются в канаве, первые уроки - мат и преступность.»

14. Зарождение искренних чувств

У детей есть талант - наслаждаться хорошей жизнью в любых условиях.

15. Юный мудрец

Мальчик рассказывает кошке о своих планах.