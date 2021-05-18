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16 атмосферных фотографий, которые поймет тот, чье детство выпало на «90-е»


16 атмосферных фотографий, которые поймет тот, чье детство выпало на «90-е»

У большинства людей 1990-е годы ассоциируются с упадком и безденежьем, ведь многим из нас пришлось пережить это сложное время наяву. А вот дети того поколения вспоминают 90-е в более красочных тонах. Хрюша и Степаша, а также квартиры, украшенные коврами, оставшиеся еще с времен СССР, игровые приставки, жвачки и видеокассеты, ставшие символами новой России. Далее в нашем обзоре - атмосферные фотографии, в которых многие из нас найдут что-то свое, родное, прямиком из детства...

1. Новости про любимых артистов тогда получали не из интернета, а из коротких заметок в журналах!


А в серединке плакат! | Фото: Пикабу.

А в серединке плакат! | Фото: Пикабу.

 

2. Хрюша и Степаша из «Спокойной ночи, малыши» - герои моего детства!


По мнению Novate.ru, «Спокойной ночи, малыши» - идеальное завершение любого вечера. | Фото: AdMe.

По мнению Novate.ru, «Спокойной ночи, малыши» - идеальное завершение любого вечера. | Фото: AdMe.

 

3. Карнавальные костюмы, как и большая часть одежды, были страшными, но зато запоминающимися!


Какая очаровательная хрюша. | Фото: interestno.ru.

Какая очаровательная хрюша. | Фото: interestno.ru.

 

4. Повелитель кошек Куклачев - персона весьма неоднозначная!


Фото со знаменитостью. | Фото: Пикабу.

Фото со знаменитостью. | Фото: Пикабу.

 

5. «Титаник» стал неофициальным символом эпохи


Майка в стиле «Титаник». | Фото: Fizzl.ru.

Майка в стиле «Титаник». | Фото: Fizzl.ru.

 

6. Сейчас за семечками идут в магазин, а раньше к бабуле, сидящей под вывеской «Обмен валют».


16 атмосферных фотографий, которые поймет тот, чье детство выпало на «90-е»

«Два стакана в бумажный конвертик!» | Фото: hodor.lol.

 

7. «Никто толком не знал, что это и откуда, но все ими играли.»


Игрушки из отходов производства. | Фото: vk.com.

Игрушки из отходов производства. | Фото: vk.com.

 

8. Гроза местного рынка


Парни в рабочей одежде. | Фото: Всяко.нет.

Парни в рабочей одежде. | Фото: Всяко.нет.

 

9. Дети встречают первые дни лета в стране, которой больше не существует!


Беззаботное детство. | Фото: Пикабу.

Беззаботное детство. | Фото: Пикабу.

 

10. Такие вот увлекательные забавы...


Экстремальное катание на автобусе. | Фото: Телеграф.

Экстремальное катание на автобусе. | Фото: Телеграф.

 

11. Такая разнообразная мода...


Классические костюмы, спортивные и меховые шапки

Классические костюмы, спортивные и меховые шапки

 

12. Компьютеров не было, но были свои игры...


Картриджи для приставки.| Фото: MainFun.

Картриджи для приставки.| Фото: MainFun.

 

13. Интерьер, который вряд ли удастся когда-то забыть...


Особая интерьерная мода. | Фото: Пикабу.

Особая интерьерная мода. | Фото: Пикабу.

 

14. Еще немного праздничного безумия с очаровательными карнавальными костюмами...http://navote.ru/?p=23192


Просто Новый Год. | Фото: Телеграф.

Просто Новый Год. | Фото: Телеграф.

 

15. Все малыши без исключения зимой превращались в маленьких медвежат


Как говориться: «Главное, что тепло»! | Фото: Телеграф.

Как говориться: «Главное, что тепло»! | Фото: Телеграф.

 

16. Зарубежное киноколлекция выходного дня


Коллекция видеокассет. | Фото: Пикабу.

Коллекция видеокассет. | Фото: Пикабу.

 

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16 атмосферных фотографий, которые поймет тот, чье детство выпало на «90-е»

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16 атмосферных фотографий, которые поймет тот, чье детство выпало на «90-е»Подписаться на мой Instagram
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