16 атмосферных фотографий, которые поймет тот, чье детство выпало на «90-е»

У большинства людей 1990-е годы ассоциируются с упадком и безденежьем, ведь многим из нас пришлось пережить это сложное время наяву. А вот дети того поколения вспоминают 90-е в более красочных тонах. Хрюша и Степаша, а также квартиры, украшенные коврами, оставшиеся еще с времен СССР, игровые приставки, жвачки и видеокассеты, ставшие символами новой России. Далее в нашем обзоре - атмосферные фотографии, в которых многие из нас найдут что-то свое, родное, прямиком из детства...
1. Новости про любимых артистов тогда получали не из интернета, а из коротких заметок в журналах!
А в серединке плакат! | Фото: Пикабу.
2. Хрюша и Степаша из «Спокойной ночи, малыши» - герои моего детства!
По мнению Novate.ru, «Спокойной ночи, малыши» - идеальное завершение любого вечера. | Фото: AdMe.
3. Карнавальные костюмы, как и большая часть одежды, были страшными, но зато запоминающимися!
Какая очаровательная хрюша. | Фото: interestno.ru.
4. Повелитель кошек Куклачев - персона весьма неоднозначная!
Фото со знаменитостью. | Фото: Пикабу.
5. «Титаник» стал неофициальным символом эпохи
Майка в стиле «Титаник». | Фото: Fizzl.ru.
6. Сейчас за семечками идут в магазин, а раньше к бабуле, сидящей под вывеской «Обмен валют».
«Два стакана в бумажный конвертик!» | Фото: hodor.lol.
7. «Никто толком не знал, что это и откуда, но все ими играли.»
Игрушки из отходов производства. | Фото: vk.com.
8. Гроза местного рынка
Парни в рабочей одежде. | Фото: Всяко.нет.
9. Дети встречают первые дни лета в стране, которой больше не существует!
Беззаботное детство. | Фото: Пикабу.
10. Такие вот увлекательные забавы...
Экстремальное катание на автобусе. | Фото: Телеграф.
11. Такая разнообразная мода...
Классические костюмы, спортивные и меховые шапки
12. Компьютеров не было, но были свои игры...
Картриджи для приставки.| Фото: MainFun.
13. Интерьер, который вряд ли удастся когда-то забыть...
Особая интерьерная мода. | Фото: Пикабу.
14. Еще немного праздничного безумия с очаровательными карнавальными костюмами...http://navote.ru/?p=23192
Просто Новый Год. | Фото: Телеграф.
15. Все малыши без исключения зимой превращались в маленьких медвежат
Как говориться: «Главное, что тепло»! | Фото: Телеграф.
16. Зарубежное киноколлекция выходного дня
Коллекция видеокассет. | Фото: Пикабу.
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