Как в СССР приезжали иностранные знаменитости: Фотографии на московских улицах

Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор на II Московском кинофестивале

Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор на приеме в Кремле, 1961 год

Супруги Элизабет Тейлор и Эдди Фишер на Красной площади в Москве, 17 июля 1961 года

Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин на пресс-конференции в ходе II Международного кинофестиваля. 1961 год. (Фото Бориса Кауфмана)

Знаменитый поцелуй в щечку Джины Лоллобриджиды и Юрия Гагарина, обошедший все западные периодические издания

Джина Лоллобриджида, Вячеслав Тихонов и Олег Видов, Москва, лето 1973 года (Фото Галины Кмит /РИА Новости)

Жан Маре на III Московском кинофестивале

Жан Маре и Григорий Чухрай на открытии III Московского кинофестиваля, 1963 год (фото Александра Конькова)

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни

Софи Лорен в Москве, 1969 год

Марчелло Мастроянни раздает автографы поклонницам, Москва, 1968 год (фото Александра Конькова)

Дэвид Боуи в советском поезде

Дэвид Боуи во время поездки по Сибири, 1973 год

Дэвид Боуи и Игги Поп в Москве, 1976 год

Сэр Элтон Джон с мамой

Элтон Джон с матерью в Петергофе, 1979 год

Марлен Дитрих и Константин Паустовский

Марлен Дитрих и Константин Паустовский, 1964 год