Как в СССР приезжали иностранные знаменитости: Фотографии на московских улицах

Советские зрители были не избалованы приездами звезд мирового масштаба, но все-таки иногда им удавалось застать гуляющими на Красной площади Жана Марэ, Софи Лорен или Дэвида Боуи. Многие актеры и музыканты благодаря этим поездкам узнавали лучше нашу страну и меняли свое мнение, сформированное за «железным занавесом». Мохаммед Али, например, уезжая из СССР в 1978 году, сказал: «Я немного нервничал, когда приземлился в России. Я думал, что, возможно, увижу задрипанную страну с толпой мрачных людей, мыслящих, как роботы (…) я думаю, что отношения между нашими народами плохи лишь из-за лживой пропаганды.»
Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор на II Московском кинофестивале
Две звезды встретились в Москве в 1961 году. Дамы неплохо проводили время, пока не произошел один неприятный казус. На приеме в Кремле обе кинодивы оказались… в абсолютно одинаковых платьях.
Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор на приеме в Кремле, 1961 год
Эксклюзивное платье Элизабет Тейлор стоило целое состояние и было сшито на заказ у Ив Сен-Лорана, а Лоллобриджида к этому времени уже стала участницей пары скандалов, связанных с копированием эксклюзивных моделей одежды – эта тема долго и подробно обсуждалась затем западной прессой. Джина первой отреагировала на ситуацию, произнеся знаменитую фразу:
- Красивое платье!
Конфуз был, конечно, невероятный, но обе актрисы до конца вечера блестяще изображали хорошее настроение и улыбались на камеры.
Супруги Элизабет Тейлор и Эдди Фишер на Красной площади в Москве, 17 июля 1961 года
Горячая и непосредственная Лоллобриджида в этот же приезд порадовала прессу еще раз, устроив настоящее шоу с участием первого космонавта. На приеме у министра культуры СССР она демонстративно бросала на Гагарина влюбленные взгляды, а затем даже чмокнула его в щеку.
Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин на пресс-конференции в ходе II Международного кинофестиваля. 1961 год. (Фото Бориса Кауфмана)
Знаменитый поцелуй в щечку Джины Лоллобриджиды и Юрия Гагарина, обошедший все западные периодические издания
Западная пресса после этого случая еще долго спекулировала на теме их романа, фантазия журналистов даже заставляла знаменитую актрису лазать в окно гостиничного номера Юрия. Наша пресса, разумеется, себе такого позволить не могла.
Джина затем еще приезжала на VIII Международный московский кинофестиваль, проходивший летом 1973 года. В этот раз обошлось без скандалов.
Джина Лоллобриджида, Вячеслав Тихонов и Олег Видов, Москва, лето 1973 года (Фото Галины Кмит /РИА Новости)
Жан Маре на III Московском кинофестивале
Знаменитый французский актер побывал в СССР в 1963 году на третьем Московском кинофестивале. Большинство советских зрительниц, к счастью, тогда не знали всей правды о своем кумире - информация о нетрадиционной ориентации любимого всеми Графа Монте-Кристо и Фантомаса, конечно, не обсуждалась в советских газетах. С падением железного занавеса нашим неискушенным кинолюбителям предстояло испытать не одно разочарование подобного рода.
Жан Маре и Григорий Чухрай на открытии III Московского кинофестиваля, 1963 год (фото Александра Конькова)
Софи Лорен и Марчелло Мастроянни
Блистательная итальянка частенько наведывалась в Советский Союз. В 1969 году вместе с Марчелло Мастроянни она даже прожила два месяца в Тверской области, снимаясь в фильме «Подсолнухи». Советские зрители тогда уже знали и любили ее. А вот первое впечатление в 1965 году от иностранной звезды осталось сложным – многим она показалась надменной и капризной. Однако те, кто общался с Софи близко, рассказывали о том, что она простой и сердечный человек. В тот год на IV Московском кинофестивале был представлен фильм «Брак по-итальянски». Софи Лорен была признана «лучшей актрисой», а фильм невероятно полюбился советским зрителям. После распада СССР актриса часто наведывалась к нам в гости и даже признавалась, что чувствует себя в России как дома.
Софи Лорен в Москве, 1969 год
Марчелло Мастроянни раздает автографы поклонницам, Москва, 1968 год (фото Александра Конькова)
Дэвид Боуи в советском поезде
Известный рок-певец в 1973 году не только побывал в СССР и сфотографировался на Красной площади, но и сделал то, чем далеко не все россияне могут похвастаться – он пересек просторы нашей необъятной страны с востока на запад, причем на поезде! Дело в том, что к нам эпатажная звезда заглянула после тура по Японии. Самолетами летать Дэвид боится, поэтому ему пришлось выбрать водно-наземный маршрут.
Дэвид Боуи во время поездки по Сибири, 1973 год
Надо отметить, что сибиряки относились к непонятному иностранцу, похожему на пришельца, очень тепло. Боуи всегда по-доброму вспоминал эту поездку. Через три года певец вернулся в Советский Союз вместе со своим другом.
Дэвид Боуи и Игги Поп в Москве, 1976 год
Сэр Элтон Джон с мамой
Еще одна английская звезда сейчас путешествует обычно в компании своего партнера и официальной половинки Дэвида Ферниша. А вот в 1979 году музыкант приехал в СССР вместе с мамой Шейлой Дуайт. Кроме Москвы они посетили Ленинград.
Элтон Джон с матерью в Петергофе, 1979 год
Марлен Дитрих и Константин Паустовский
Этот удивительный случай произошел в 1964 году. Советский Союз посетила Марлен Дитрих. Немолодая уже актриса (ей на тот момент было 63 года) прекрасно выглядела и давала несколько концертов. Дочь третьей жены К. Г. Паустовского от первого брака Галина Арбузова так вспоминала тот вечер в Доме литераторов:
«После концерта Марлен Дитрих задали несколько вопросов: «Знаете ли вы русскую литературу?», «Какой у вас любимый писатель?»... Она сказала: «Я люблю Паустовского, и особенно его рассказ «Телеграмма». Когда она это сказала, то по залу пошел шумок: «Паустовский здесь, Паустовский здесь...» Переводчик ей это перевел, и она стала смотреть в зал, думая, что писатель сейчас поднимется. А Паустовский — я могу рассказать много историй, каким он был застенчивым человеком, — не вставал. Тогда зал стал аплодировать, как бы подталкивая его выйти на сцену... Константин Георгиевич вышел на сцену, и, не говоря ни слова, Марлен встала перед ним на колени в своем вечернем платье, расшитом камнями.»
Марлен Дитрих и Константин Паустовский, 1964 год
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