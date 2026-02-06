Оптимизируем гардероб, если в него уже ничего не помещается

У девушек две проблемы: «Мне нечего носить» и «Мне некуда складывать вещи». Что ж, часто ни одна из проблем не исключает другую. Так вот, если вам некуда складывать вещи, с этим мы вам вполне сможем помочь.







Нет, новый шкаф, конечно же, не купим и вместительную гардеробную не оплатим, зато поделимся полезными советами.

Проведите ревизию гардероба

Замените вешалки

Освойте вертикальное хранение

Разберите одежду по сезонности

Наведите порядок

Не ограничивайтесь только шкафом

Купите обувницу

Используйте все возможности шкафа

Добавь вторую штангу

Достаточно пересмотреть несколько базовых привычек хранения, чтобы все ваши вещи поместились в шкаф.Что ж, это самый логичный и простой способ освободить место в вашем шкафу. Не носите платье или рубашку уже года 3 — смело избавляйтесь. Тоже самое с вещами, которые уже выглядят непрезентабельно. Туда же — вещи, до которых вы вот уже много лет худеете… Хотя нет, тут можете оставить пару вещей, чтобы замотивировать себя.Какие вешалки висят у вас в шкафу? Наверняка все разные под каждое изделие. Ну и сломанные тоже, думаем, есть. Разные вешалки занимают разную ширину, съедают пространство, перекручиваются и цепляются друг за друга. Вместо порядка в шкафу хаос, в котором не так легко разобраться. Поэтому соберите все свои вешалки и поменяйте их на одинаковые. Понимаем, это может быть накладно, но цены у вешалок разные и не обязательно покупать очень дорогие. Лучше покупать ультратонкие модели, которые не занимают много место в шкафу и помогут расширить пространство.Стопки с одеждой смотрятся очень аккуратно, но только первое время. Чтобы достать нужный свитер или футболку, придется разбирать всю конструкцию или вытягивать вещь из стопки.И вот уже все скомканное и занимает больше места, чем нужно. Поэтому попробуйте вертикальное хранение. Вы сразу будете видеть нужную вам вещь, сможете достать ее без перекладывания остальной одежды. Еще удобнее, приобрести специальные органайзеры для вертикального хранения.Одна из причин переполненного шкафа — мы абсолютно все вещи храним вместе. Платья и шорты соседствуют с теплыми лосинами и свитерами, пуховики с кожанками, сандалии с сапогами. Но давайте будем честными: зимой вам вряд ли понадобится кожанка или открытые босоножки. Почему бы их не убрать под кровать, например, в специальные чехлы или же на самый верх в шкафу? Для объемных вещей (свитера, толстовки, куртки) подойдут вакуумные пакеты, которые здорово освобождают пространство.Топы с топами, футболки с футболками, платья с платьями, рубашки с рубашками… Логику вы поняли. Так будет гораздо проще ориентироваться в гардеробе и собирать наряды. К тому же, можно положить поближе то, что вы носите чаще всего, чтобы не выискивать вещь среди кипы другой одежды.Понимаем, вместительные гардеробные есть далеко не в каждой квартире. Но они и не обязательны. Вы можете кроме шкафа оборудовать укромный уголок в квартире, куда поставите комод, вместительные корзины для хранения (там можно хранить постельное белье, полотенца, пледы). На двери или за дверями можно повесить крючки, чтобы разместить халат, домашнюю одежду и пижаму. На двери шкафа тоже можно прикрепить несколько крючков, чтобы повесить туда украшения, ремни, шарфы, платки.Обувь в шкафу занимает ну очень много места. И эту проблему решает обувница. Может в нее, конечно, уберется и не вся обувь, но все равно часть уйдет и место освободится. Еще можно приобрести прозрачные коробки для обуви одинакового размера. Так вы будете видеть, что где лежит, да и одинаковые по размеру коробки занимают меньше места, чем разношерстные.Многие несправедливо игнорируют некоторые части шкафа. А ведь под штангой с вешалками можно расставить обувь, поставить коробки с постельным бельем или полотенцами, убрать сумки, хранить чемодан. Кстати, в чемодан можно тоже убрать вещи, которые вы сейчас не носите.Если в вашем шкафу только одна стандартная штанга, добавьте вторую. Наверху, например, вы сможете хранить платья, блузки и рубашки, а внизу — брюки, юбки, жилеты и пиджаки. При добавлении второй штанги сразу появится дополнительное место для хранения. Шкаф полностью переделывать не придется, продаются специальные выносные штанги, которые удобно крепить самостоятельно.