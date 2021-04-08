Фотограф увековечил царя зверей в трех десятках ошеломляющих снимков, которые поразили весь мир

Царь зверей глазами Нидхэма.

Фотограф борется за сохранение царственных зверей.

Уникальный белогривый лев.

Великолепная грива льва очаровала весь мир.

Фотографии призывают человечество сохранить этих царственных животных.

Такой великий и такой уязвимый зверь.

Чтобы поймать уникальный кадр, требуется терпение.

В таком ракурсе вы льва наверняка еще не видели.

Этот многозначительный взгляд.

Лев на закате.

Охота на птичку.

Фото позволяют задуматься на тем, какие это уникальные животные.