С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...
  • Александр Дербенев
    Полный бред. А сейчас что, лучше. Сплошная нажива и воровство. Нет никакой конкуренции. Сельское хозяйство разрушено....Почему в Советско...
  • Misha Glusch
    👍Зачем матросы в 1...

Как быстро и просто удалить пень без выкорчевывания

Данный способ не трудоемкий, не потребует от Вас кучу сил или специализированной техники. С помощью данного метода Вы один без проблем сможете удалить хоть десяток пней со своего участка. Никакого секрета удаления, собственно говоря, тут нет. Просто мы выжгем пень изнутри.


Как просто удалить пень без выкорчевывания

В следствии использования открытого огня, у данного процесса есть недостаток: его нельзя применять в местах где нельзя разводить огонь.

А именно, около газопроводов, домов, линий ВЛЭП и т.п.
Зато данным способом можно удалять абсолютно любые пни по размеру и по состоянию: сырые или трухлявые.

Понадобится

Перфоратор, дрель или шуруповерт с длинным сверлом по дереву.

100-200 мл. керосина, дизельного топлива или любого розжига для угля.

0,5 метровый отрезок ХБ ткани.

Это в принципе, все что нужно, не много, не правда ли....

Удаляем пень с помощью огня

В начале сверлим в центре пня вертикальное отверстие до упора, насколько это позволяет сверло.




Затем под углом сверлим глубокое отверстие, да так, чтобы оно внутри соединилось с первым отверстием.



Если смотреть сверху и сверлить бок, то можно увидеть пересечение и выход сверла. Потому что почувствовать пересечение вручную, при использовании мощного перфоратора, довольно проблематично.



Заливаем в отверстие 100-200 дизельного топлива. Вы же можете использовать розжиг для угля, который обычно используется для приготовления шашлыка. Бензин использовать не рекомендую — он быстро прогорит.



Из ткани ХБ делаем своеобразный фитиль. Смачиваем полоску розжигом и опускаем в отверстие.



Поджигаем оставшийся конец фитиля.



Пока разгорается, делаем с разных сторон ещё несколько отверстий, для лучшего доступа воздуха.





Если пень не разгорелся с первого раза — добавьте немного сухих веток в отверстие и повторите поджиг.
Немного погодя наметилось стабильное горение.



По прошествии 4-х часов внутри пня отчетливо выгорело основание.




Разгорелся сильнее, когда подул ветерок.




Пень горел и тлел почти всю ночь. На утро следующего дня была вот такая картины. Получилось что-то вроде кратера от метеорита. Его можно засыпать свежим черноземом, чтобы обеспечить хороший рост травы.



Это делать не обязательно, но я решил развести костер на этом месте чтобы сжечь ненужные ветки, оставшиеся от спиленного дерева, и заодно дожечь корни в земле.


Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Пень
советы
наверх