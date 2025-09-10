Как быстро и просто удалить пень без выкорчевывания

Данный способ не трудоемкий, не потребует от Вас кучу сил или специализированной техники. С помощью данного метода Вы один без проблем сможете удалить хоть десяток пней со своего участка. Никакого секрета удаления, собственно говоря, тут нет. Просто мы выжгем пень изнутри.









В следствии использования открытого огня, у данного процесса есть недостаток: его нельзя применять в местах где нельзя разводить огонь.

А именно, около газопроводов, домов, линий ВЛЭП и т.п.Зато данным способом можно удалять абсолютно любые пни по размеру и по состоянию: сырые или трухлявые.Перфоратор, дрель или шуруповерт с длинным сверлом по дереву.100-200 мл. керосина, дизельного топлива или любого розжига для угля.0,5 метровый отрезок ХБ ткани.Это в принципе, все что нужно, не много, не правда ли....Удаляем пень с помощью огняВ начале сверлим в центре пня вертикальное отверстие до упора, насколько это позволяет сверло.Затем под углом сверлим глубокое отверстие, да так, чтобы оно внутри соединилось с первым отверстием.Если смотреть сверху и сверлить бок, то можно увидеть пересечение и выход сверла. Потому что почувствовать пересечение вручную, при использовании мощного перфоратора, довольно проблематично.Заливаем в отверстие 100-200 дизельного топлива. Вы же можете использовать розжиг для угля, который обычно используется для приготовления шашлыка. Бензин использовать не рекомендую — он быстро прогорит.Из ткани ХБ делаем своеобразный фитиль. Смачиваем полоску розжигом и опускаем в отверстие.Поджигаем оставшийся конец фитиля.Пока разгорается, делаем с разных сторон ещё несколько отверстий, для лучшего доступа воздуха.Если пень не разгорелся с первого раза — добавьте немного сухих веток в отверстие и повторите поджиг.Немного погодя наметилось стабильное горение.По прошествии 4-х часов внутри пня отчетливо выгорело основание.Разгорелся сильнее, когда подул ветерок.Пень горел и тлел почти всю ночь. На утро следующего дня была вот такая картины. Получилось что-то вроде кратера от метеорита. Его можно засыпать свежим черноземом, чтобы обеспечить хороший рост травы.Это делать не обязательно, но я решил развести костер на этом месте чтобы сжечь ненужные ветки, оставшиеся от спиленного дерева, и заодно дожечь корни в земле.