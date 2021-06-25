12 таинственных находок, о предназначении которых порой и Google догадывается с трудом

Загадочные находки, с которыми без экспертов не разберешься.
Каждый день нас окружают сотни предметов, на которые мы не обращаем особого внимания, т.к. знаем их назначение. Однако, иногда попадаются совершенно странные вещи. Вот тут-то на помощь приходят знатоки из всемирной паутины.
1. Шар из Парижа
Металлический мяч из Парижа. | Фото: Reddit.
В качестве сувенира из Парижа был привезен металлический мяч весом около 800 грамм, назначение которого казалось весьма загадочным. Как удалось выяснить, такие мячи используют для игры в петанк, которая, к слову, является национальным видом спорта в Провансе. Игроки по очереди бросают большие металлические шары, стараясь положить их, как можно ближе к маленькому деревянному шарику.
2. Странные «висюльки»
«Висюльки»
Пользователь Всемирной паутины озадачился вопросом, что за странные штуковины висят на бампере этого авто и для чего они предназначены. Выяснилось, что это специальные устройства, предназначенные для обнаружения утечки газа. Через них воздух поступает в детали, которые находятся под капотом.
3. Находка во дворе
Металлическая штуковина, найденная во дворе| Фото: Reddit.
Друг из Германии нашел эту загадочную металлическую штуковину в своем дворе и задался целью выяснить что это. Знатоки подсказали любопытному немцу, что его находка является винтажным расширителем для обуви. Правда у устройства не хватает некоторых деталей, но это вовсе не меняет сути.
4. Кастет или нет?
Кастет или часть ножа. | Фото: Всяко.нет.
У молодого человека с его отцом возник спор по поводу этой штуковины, похожей на кастет. Собственно, отец парня утверждал, что это просто кастет. Пользователи сети смогли развеять все сомнения. Они подтвердили догадки молодого человека касаемо того, что данное изделие является рукояткой траншейного ножа времен Первой мировой войны.
Примечание: винтовка с примкнутым штыком прекрасно подходила для рукопашных схваток на открытом пространстве и отражения кавалерийских атак, но совершенно не годилась для схваток в тесноте траншей. В таких условиях солдаты начали использовать охотничьи и кухонные ножи, в полевых мастерских изготавливали импровизированные стилеты из металлических прутьев, укорачивались и перетачивались старые и трофейные штык-ножи, тесаки, кавалерийские сабли. Отметив этот факт командующие воюющих стран приняло решение о централизованном снабжении войск ножами для схваток в траншеях. Согласно приказу № 47184/15 прусского военного министерства от 8 мая 1915 года каждой пехотной роте западной армии полагалось 6 ножей кинжального типа.
5. Капсула
Серебристая капсула, найденная в дереве. | Фото: Reddit.
Отдыхая на природе, турист случайно наткнулся на загадочный тайник в дерева. Серебристая капсула привлекла внимание, но ее предназначение было загадкой. Выяснилось, что это ничто иное, как тайник для геокешинга. Суть этой игры — в поиске тайников, спрятанных в самых различных местах нашей планеты. Обычно внутри тайника находится список тех, кто уже его находил ранее.
6. Чудо-обувь
Башмачки с гаражной распродажи. | Фото: Picrail.
На гаражной распродаже отец купил это странное изделие. Оно немного напоминает башмачки, сделанные из латуни и пустые внутри. По информации Novate.ru, это современная модель мексиканских стремян. Их создали для езды по территории, где есть кактусы.
7. Таинственное приспособление
Маленькая таинственная находка. | Фото: cellcode.us.
По пути на работу девушка увидела на земле небольшое приспособление. Она сделала снимок и закинула его в сеть с целью выяснить истинное предназначение данной штуковины. Оказалось, что эта безделушка - азиатская палочка для чистки ушей. Так что, если тоже наткнетесь на нечто подобное, Novate.ru рекомендует не подбирать, ведь это предмет личной гигиены.
8. Трубы в Берлине
Большие трубы на улицах Берлина. | Фото: Twizz.ru.
Наверняка, многие, кто был в Берлине обращал внимание на большие синие трубы, которые тянутся по всему городу. Такая система позволяет контролировать уровень грунтовых вод. По ним вода из земли перекачивается в речку.
9. Маленькая дверь на корте
Дверца на теннисном корте. | Фото: Twizz.ru.
Если вы бывали на теннисном корте, наверняка, могли видеть маленькую дверку. Правда для большинства, ее предназначение кажется непонятным. Так вот, эта дверка - не для красоты. Она для того, чтобы выдувать листья из углов теннисного корта.
10. Дорожный знак
Дорожный знак с птичкой. | Фото: Nastroy.net.
Значение некоторых дорожных знаков вызывает вопросы. Например, этот с птицей попал в Сеть из-за того, что один из пользователей Всемирной паутины так и не разобрался с его значением. Если увидите такой, знайте он означает «Не пугайте фламинго». Заходить за знак нельзя.
11. Зуб
Большой зуб? | Фото: Тролльно.
А этот счастливчик, поделившийся в сети своей находкой на Мертл-Бич, подержал в руках не что иное, как зуб мегалодона. Для тех, кто не знает, это вымерший вид гигантских акул.
12. Крючки
Крючки из потолка. | Фото: Nastroy.net.
Один из посетителей японского отеля закинул в сеть снимки странных крючков, опускающихся с потолка, с целью выяснить, для чего они. Продвинутые пользователи любезно поделились информацией. Оказывается, это специальные крепления для рейлингов. Просто продеваете в них палку и получаете место для сушки белья.
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