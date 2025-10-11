Секреты сочного мяса, которое тает во рту

Несмотря на то, что бефстроганов появился в XIX веке, свою наибольшую популярность он приобрел во времена Советского Союза. Именно тогда рецепт блюда довели до идеала и стали готовить везде – в ресторанах, в столовых и на домашних кухнях.







Делимся секретами приготовления бефстроганова, чтобы вы могли порадовать гостей и членов семьи идеальным мясом.

Секрет 1: Как выбрать качественное мясо?

Секрет 2: Как подготовить мясо к обжарке?

Секрет 3: Зачем нужна мука?

Рецепт бефстроганова по ГОСТу

Еще несколько важных нюансов

Качественная говяжья вырезкаНесмотря на то, что хозяйки сейчас используют для бефстроганова любое мясо, в классическом рецепте идет именно говядина, поэтому лучше использовать ее. При выборе обращайте внимание на следующие важные нюансы:• Цвет. Оттенок мяса не должен быть коричневым или слишком бледным. Выбирайте кусочек от ярко-красного до вишневого цвета – это первый признак того, что говядина качественная.• Запах. Избегайте мяса, которое пахнет чем-то кислым, резким или тухлым. Аромат должен быть молочным или нейтральным.• Структура. Когда вам отрежут кусок желаемого размера, оцените состояние среза – на нем должны быть видны тонкие прожилки внутримышечного жира. Когда вы будете жарить говядину, он расплавится, и бефстроганов получился нежным и сочным.• Консистенция. Обязательно проведите ладонью по поверхности – она не должна быть липкой. Также следует нажать пальцем на кусок – если мясо упругое и сразу восстанавливает форму, значит, все хорошо. Если же осталась ямка, вам с этой говядиной не по пути.• Жир. Оттенок жира также имеет важное значение. Он не должен быть желтым – только белым или кремовым. Что касается пленок и сухожилий, то выбирайте кусок, в котором их как можно меньше.Большинство поваров рекомендуют брать для бефстроганова самые мягкие части говяжьей туши, в частности, нежную вырезку, лишенную жира и прожилок. Только есть один нюанс – она очень дорогая. Вот так бюджетное советское блюдо моментально превращается в премиальное ресторанное, которое может себе позволить далеко не каждый.К счастью, из этой ситуации есть выход. Попробуйте вместо вырезки использовать топ-блейд – самую мягкую часть лопатки молодого бычка. Если не передержать мясо на сковороде, после тушения оно получится таким же мягким, нежным и сочным, как если бы вы использовали вырезку.Нарежьте мясо тонкими полоскамиЗдесь нет ничего сложного и необычного. Для начала мясо надо хорошо промыть под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем, чтобы на поверхности не осталось влаги. Следующий шаг – удаление сухожилий и пленок. Если вы используете топ-блейд, особое внимание уделите жесткой жиле, которая делит отруб на две части. Осторожно уберите ее и только потом приступайте к нарезке мяса. Делать это нужно поперек волокон, чтобы получились тонкие пластины.Обратите внимание: Советские хозяйки отбивали мясо, чтобы избавить говядину от жесткости, но если вы покупаете качественный отруб, в этом нет никакой необходимости. Наоборот, есть риск, что после контакта с молотком нежное мясо превратится в непонятную массу, потеряет форму и текстуру.Нарежьте мясо полосками длиной четыре-пять сантиметров, чтобы оно осталось сочным внутри и подрумяненным снаружи. Произвольными ломтиками лучше не нарезать, так как качество готового блюда зависит именно от формы. Классический бефстроганов не тушится, а быстро обжаривается с двух сторон на сильном огне до появления золотистой корочки.Положите кусочки мяса в пакет с мукой и встряхнитеПосле нарезки еще раз обсушите мясо при помощи бумажного полотенца, сложите в обычный или зип-пакет, добавьте щепотку соли и пару столовых ложек муки. Плотно закройте пакет и хорошо потрусите его, чтобы ингредиенты хорошо перемешались между собой. Затем переложите мясо в дуршлаг и слегка подбросьте несколько раз, чтобы убрать излишки муки. Если этого не сделать, готовые кусочки получатся сухими и грубыми. Возможно, некоторые хозяйки спросят, зачем вообще обваливать вырезку в муке, но именно в этом действии кроется один из главных секретов качественного бефстроганова. При соприкосновении с горячей сковородой, на мясе практически сразу появится нежная, золотистая корочка, которая удержит сок внутри и не позволит кусочкам «развалиться», когда они будут тушиться в соусе.Подавайте бефстроганов с картофельным пюреДля приготовления бефстроганова по ГОСТу вам понадобятся следующие ингредиенты: 500 граммов говядины, 180 граммов сметаны, две средних луковицы, две столовых ложки муки, две чайных ложки томатной пасты, смесь растительного и сливочного масла для жарки, соль, молотый черный перец и другие специи по вкусу.Для начала нужно нарезать лук полукольцами и обжарить до красивого золотистого цвета на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Далее уберите лук, добавьте маленький кусочек сливочного масла, дождитесь, пока оно полностью растопится, и выложите мясо.Обратите внимание, что если говядины много, ее нужно обжаривать порциями, в два или в три этапа. Если же вы сразу выложите все мясо на сковороду, оно полностью займет ее площадь, станет выделять сок и начнет тушиться, вместо того, чтобы жариться. Обжаривать кусочки нужно примерно пять минут – они не должно полностью приготовиться, лишь «схватиться» снаружи, чтобы появилась румяная корочка.На отдельной сковороде приготовьте соус. Поставьте посуду на плиту, дождитесь, пока она хорошо нагреется, а затем выложите муку. Обжарьте ее пару минут до появления легкого кремового оттенка (чтобы мука не подгорела, постоянно помешивайте ее). Добавьте сметану и томатную пасту, доведите до кипения, а затем убавьте огонь и варите до загустения – обычно это занимает пять-семь минут. В готовом соусе не должно быть комочков – он должен получится однородным, гладким и глянцевым. Добавьте соль, перец и другие специи, выложите к соусу мясо и хорошо перемешайте. Не нужно долго тушить бефстроганов – пяти минут будет достаточно для того, чтобы говядина хорошо пропиталась соусом, вобрала в себя вкус сметаны, томатной пасты и пряностей.Используйте сметану и томатную пасту, а не сливки и кетчупЕсть еще ряд важных моментов, которые нужно учитывать в процессе приготовления бефстроганова (если, конечно, вы хотите сделать классическое блюдо, а не его вариацию).• Во многих рецептах, которые встречаются в интернете, присутствуют грибы. Но в оригинальном советском бефстроганове их нет.• Используйте томатную пасту, а не кетчуп. Только она сможет дать нужный цвет и характерную для подливы кислинку.• Используйте сметану, а не сливки, чтобы у бефстроганова появился необходимый кисломолочный вкус.• Не забудьте обжарить муку перед тем, как смешивать ее со сметаной и томатной пастой. Так вы сможете не только устранить вкус сырой муки, но также придать готовому соусу приятные ореховые нотки.• Чтобы мясо не получилось сухим, не держите его долго на сковороде. Пять минут – на первоначальную обжарку и еще пять – для того, чтобы оно пропиталось соусом.