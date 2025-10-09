С нами не соску...
Десятка фильмов, основанных на реальных событиях

Фильмы, в основе которых лежат события, когда-то происходившие в действительности, способны заинтересовать зрителя и сделать его практически очевидцем. Правда, далеко не каждому режиссёру удается передать чувства людей, которым довелось пережить серьёзные испытания или передать атмосферу того времени.

В нашем сегодняшнем обзоре – наиболее интересные фильмы, основанные на реальных событиях. Десятка фильмов, основанных на реальных событиях

«Список Шиндлера»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях Фильм Стивена Спилберга был снят по роману Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера», написанному на основе воспоминаний еврейского мужчины. История о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, спасшем 1200 евреев, заставляет восхищаться подвигом человека, выбравшего своим уделом спасение чужих жизней. Вместе с тем Стивен Спилберг заставляет своего зрителя увидеть и пережить вместе с героями все ужасы войны вообще и Холокоста в частности.

«1+1»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях Картина французских кинематографистов рассказывает об удачливом бизнесмене Филиппе Поццо ди Борго, который был парализован в результате крушения параплана в 1993 году. При этом сам герой стал главным консультантом фильма и настоял на том, чтобы его история на экране была воплощена в жанре комедии, а не драмы. Рассказ о том, как смогли найти общий язык парализованный инвалид и его чернокожий помощник с криминальным прошлым, заставляет сопереживать и одновременно смеяться до слёз.

Сериал «Сигнал»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях Южнокорейский многосерийный фильм стал интерпретацией режиссёров на тему нераскрытых серийных убийств, произошедших в Хвасоне с 1986 по 1991 год. Здесь мистика переплетается с реальностью, а захватывающий сюжет и великолепная игра актёров не отпускают на протяжении всего времени, пока идёт сериал.
Стоит вспомнить, что по этому делу в разное время подозреваемыми проходили больше 21 тысячи человек, а настоящий убийца 10 женщин так и не был найден.

«Игры разума»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях Вольный пересказ жизни американского математика Джона Форбса Нэша заставляет зрителя прожить вместе с учёным путь от славы к греховному падению, от гениальности к сумасшествию, а затем и к возвращению к нормальной жизни. Рон Ховард снял фильм, который учит не сдаваться и видеть перспективы даже тогда, когда невозможно понять, где заканчивается реальность и начинается сумасшествие.

Телефильм «Приключение в пространстве и времени»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях В своё время сериал «Доктор Кто» был культовым, а во время его съёмок происходило множество труднообъяснимых, почти мистических событий. В «Приключениях в пространстве и времени» режиссёр Терри МакДонаф и сценарист Марк Гейтисс постарались рассказать о том, как создавался культовый сериал. История, кажется, вышла не менее увлекательной, чем сам «Доктор Кто».

«Пианист»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях Роман Полански снял не просто автобиографический фильм о жизни пианиста Владека Шпильмана, а сумел показать всю трагедию человека, живущего в эпоху Холокоста. Ужасы войны, страх мучительной смерти и музыка, как путь к спасению и символ надежды и самой жизни, - всё это делает фильм настоящим шедевром.

«Пробуждение»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях Драматический фильм Пенни Маршалла повествует о событиях 1969-1970 годов, которые описал в своих мемуарах их непосредственный участник Оливер Сакс, врач-невропатолог. История получилась довольно непростой, но тем не менее, жизнеутверждающей. Несмотря на все драматические моменты, фильм для многих становится истинным пробуждением. Заставляет думать, сопереживать и неизменно верить в счастливое спасение.

Сериал «Нарко»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях История преступлений колумбийского наркобарона Пабло Эскобара основан полностью на реальных событиях и фактически является криминальной хроникой в художественном изложении. Здесь документальные кадры гармонично сочетаются с актёрской игрой, а атмосфера криминальной Колумбии заставляет зрителя чувствовать себя частью происходящего на экране.

«Балто»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях Анимационный фильм Саймона Уэллса рассказывает историю о ездовой собаке, которая смогла в 1925 году действительно доставить в Ном на Аляске сыворотку от дифтерии. И пусть мультфильм меньше всего напоминает реальность, а коммерческий успех «Балто» был весьма сомнительным, стоит вспомнить о том, что настоящему Балто был поставлен монумент в память о спасённых детских жизнях.

«Зелёная книга»


Десятка фильмов, основанных на реальных событиях Фильм, завоевавший множество наград, взявший «Оскара» сразу в трёх номинациях и отмеченный, как лучший фильм 2018 года, повествует о реальном путешествии, совершенном известным американским пианистом Доном Ширли и актёром Тони Липом, который в то время служил водителем и телохранителем музыканта. Это история о том, как невинное, казалось бы, турне способно изменить жизнь двух человек.

