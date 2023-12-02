Ретро фотографии мировых знаменитостей с отдыха в Венеции в 1950-х годах

1. Ален Делон

Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х годов.

2. Поцелуй

Софи Лорен с сестрой Марией.

3. Мик Джаггер

Знаменитый британский рок-музыкант и вокалист рок-группы The Rolling Stones.

4. Эрнест Хемингуэй

Американский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе.

5. Пол Ньюман

Американский актёр, которого называют одним из столпов Голливуда.

6. Софи Лорен

Выдающаяся итальянская актриса и певица.

7. Пол Ньюман

Легендарный американский киноактёр, режиссер и продюсер.

8. Брижит Бардо

Знаменитая французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница.

9. Кирк Дуглас

Звёздный актёр «золотой эры» Голливуда.

10. Чет Бейкер

Талантливый американский джазовый музыкант.

11. Анна Мария Бенвенути

Редкая фотография, сделанная в Венеции в 50-х годах.

12. Шон Коннери

Британский киноактёр и продюсер шотландского происхождения.

13. Уолт Дисней

Основатель компании «Walt Disney Productions».

14. Пабло Пикассо

Величайший художник XX века и самый дорогой художник современности.

15. Клаудия Кардинале

Образец женственности прошлой и настоящей эпохи.

Софи Лорен, Джейн Фонда, Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй, Шон Коннери и другие знаменитости, гуляющие по улицам и катающиеся на гондолах по каналам Венеции в середине прошлого века. Сегодня в венецианской фотостудии хранится более 300 тысяч негативов, которые были сделаны Витторио Паваном – владельцем студии, который стал хранителем необычного фотоархива.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: