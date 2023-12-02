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Ретро фотографии мировых знаменитостей с отдыха в Венеции в 1950-х годах



Софи Лорен, Джейн Фонда, Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй, Шон Коннери и другие знаменитости, гуляющие по улицам и катающиеся на гондолах по каналам Венеции в середине прошлого века. Сегодня в венецианской фотостудии хранится более 300 тысяч негативов, которые были сделаны Витторио Паваном – владельцем студии, который стал хранителем необычного фотоархива.

1. Ален Делон



Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х годов.

 

2. Поцелуй


Софи Лорен с сестрой Марией.

Софи Лорен с сестрой Марией.

 

3. Мик Джаггер


Знаменитый британский рок-музыкант и вокалист рок-группы The Rolling Stones.

Знаменитый британский рок-музыкант и вокалист рок-группы The Rolling Stones.

 

4. Эрнест Хемингуэй


Американский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе.

Американский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе.

 

5. Пол Ньюман


Американский актёр, которого называют одним из столпов Голливуда.

Американский актёр, которого называют одним из столпов Голливуда.

 

6. Софи Лорен


Выдающаяся итальянская актриса и певица.

Выдающаяся итальянская актриса и певица.

 

7. Пол Ньюман


Легендарный американский киноактёр, режиссер и продюсер.

Легендарный американский киноактёр, режиссер и продюсер.

 

8. Брижит Бардо


Знаменитая французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница.

Знаменитая французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница.

 

9. Кирк Дуглас


Звёздный актёр «золотой эры» Голливуда.

Звёздный актёр «золотой эры» Голливуда.

 

10. Чет Бейкер


Талантливый американский джазовый музыкант.

Талантливый американский джазовый музыкант.

 

11. Анна Мария Бенвенути


Редкая фотография, сделанная в Венеции в 50-х годах.

Редкая фотография, сделанная в Венеции в 50-х годах.

 

12. Шон Коннери


Британский киноактёр и продюсер шотландского происхождения.

Британский киноактёр и продюсер шотландского происхождения.

 

13. Уолт Дисней


Основатель компании «Walt Disney Productions».

Основатель компании «Walt Disney Productions».

 

14. Пабло Пикассо


Величайший художник XX века и самый дорогой художник современности.

Величайший художник XX века и самый дорогой художник современности.

 

15. Клаудия Кардинале


Образец женственности прошлой и настоящей эпохи.

Образец женственности прошлой и настоящей эпохи.

 

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