Ретро фотографии мировых знаменитостей с отдыха в Венеции в 1950-х годах

Софи Лорен, Джейн Фонда, Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй, Шон Коннери и другие знаменитости, гуляющие по улицам и катающиеся на гондолах по каналам Венеции в середине прошлого века. Сегодня в венецианской фотостудии хранится более 300 тысяч негативов, которые были сделаны Витторио Паваном – владельцем студии, который стал хранителем необычного фотоархива.
1. Ален Делон
Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х годов.
2. Поцелуй
Софи Лорен с сестрой Марией.
3. Мик Джаггер
Знаменитый британский рок-музыкант и вокалист рок-группы The Rolling Stones.
4. Эрнест Хемингуэй
Американский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе.
5. Пол Ньюман
Американский актёр, которого называют одним из столпов Голливуда.
6. Софи Лорен
Выдающаяся итальянская актриса и певица.
7. Пол Ньюман
Легендарный американский киноактёр, режиссер и продюсер.
8. Брижит Бардо
Знаменитая французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница.
9. Кирк Дуглас
Звёздный актёр «золотой эры» Голливуда.
10. Чет Бейкер
Талантливый американский джазовый музыкант.
11. Анна Мария Бенвенути
Редкая фотография, сделанная в Венеции в 50-х годах.
12. Шон Коннери
Британский киноактёр и продюсер шотландского происхождения.
13. Уолт Дисней
Основатель компании «Walt Disney Productions».
14. Пабло Пикассо
Величайший художник XX века и самый дорогой художник современности.
15. Клаудия Кардинале
Образец женственности прошлой и настоящей эпохи.
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