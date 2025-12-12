Приёмы для интерьера прихожей, чтобы забыть о беспорядке раз и навсегда

Прихожая – это именно та комната, где чаще всего царит беспорядок. И дело даже не в отсутствии аккуратности хозяев, а в неправильных интерьерных решениях. Сегодня мы расскажем, какую мебель и отделочные материалы нужно использовать в комнате, чтобы здесь всегда было чисто.







Прием 1: Высокий шкаф

Прием 2: Закрытая обувница

Прием 3: Панель с крючками

Прием 4: Скамья с местом для хранения

Прием 5: Шкаф без цоколя

Прием 6: Пегборд

Прием 7: Два напольных покрытия

Прием 8: Пространство над дверью

Устанавливайте шкаф до потолкаИ не просто высокий – важно, чтобы он доставал до потолка.Тогда небольшое пространство прихожей будет использовано максимально грамотно. На антресоли можно будет убрать сезонную одежду, которая сейчас не нужна, чемоданы для поездок, аптечку, а в глубокие отсеки повесить куртки, пуховики, обувь, и другие вещи, которые часто остаются у входа.В идеале – делать шкаф для коридора на заказ, чтобы была возможность «подогнать» его под размеры комнаты, а также от А до продумать внутреннее наполнение. Обратите внимание, что в шкафу должны быть не только штанги, но также полки, выдвижные ящики – это позволит максимально разнообразить хранение, а также с удобством разместить здесь все необходимое. Дизайн шкафа следует подбирать исходя из дизайна прихожей. Лучше не делать контрастную мебель – пусть она будет нейтрального цвета или в тон отделке, чтобы сливалась с пространством.Не оставляйте обувь на полу – убирайте в обувницуГлавный источник беспорядка в прихожей – это обувь, которая остается стоять около двери. Обычно она хаотично разбросана по комнате, но даже если вы выставите ее вдоль стены «под линеечку», ситуацию это особо не спасет – все равно в комнате будет царить визуальный шум.Используйте для хранения сапог, ботинок, кроссовок специальную обувницу.Обычно такие изделия оснащены неглубокими откидными секциями, которые занимают минимум места. По этой причине вы можете использовать обувницу даже в самой маленькой и узкой прихожей, не боясь, что она лишит вас полезной площади. Эксперты рекомендуют хранить в обувнице повседневные пары, которые вы чаще всего носите, а остальную обувь убрать в шкаф и доставать по мере необходимости.Кроме того, что мебель помогает сохранить в коридоре порядок, она еще и существенно облегчает уборку, ведь пыль не скапливается на каждой паре. Еще один плюс такого приобретения – дополнительная поверхность для хранения. На обувницу можно поставить стильный аккуратный поднос для ключей, кошелька, квитанций и прочих мелких вещей, у которых в прихожей нет «определенного места жительства».Панель может быть мягкая или деревяннаяДаже если вы установили в прихожей шкаф от пола до потолка, это не повод отказываться от компактной системы хранения в виде панели с крючками. Она идеально подойдет для хранения сумок, зонтов и верхней одежды, которую вы носите каждый день. Дизайнеры не рекомендуют использовать крючки отдельно – они смотрятся стильно только на фото. Добиться опрятного и упорядоченного хранения получится лишь с помощью панели.Она может быть сделана практически из любого материала – дерева, металла, МДФ. Выбирайте тот, который лучше всего впишется в интерьер прихожей. Кстати, совсем необязательно искать в магазине готовый экземпляр – вы можете смастерить эстетичное изделие своими руками. Используйте для этой цели отдельные рейки или неширокие доски, а затем закрепите на них понравившиеся вам крючки. При желании дополните панель небольшой полкой, на которую можно будет складывать мелкие вещи, или поставьте вниз сиденье, чтобы удобно было обуваться.Под скамьей есть тумба для хранения обуви и других вещейНужно помнить о том, что размер прихожей почти всегда очень маленький, поэтому для соблюдения порядка важно наполнять ее многофункциональными вещами. Одной из них может стать скамья с отсеком для хранения. В стандартном виде она будет служить местом, где можно присесть, но как только вы откроете крышку, то сразу найдете нишу для хранения шапок, перчаток, зонтов и прочих аксессуаров.Еще один вариант – скамья с полками внизу. Она будет актуальна в том случае, если вы не нашли в прихожей места для обувницы, и теперь думаете, куда ставить уличную обувь. Конечно, там не поместится сразу много пар, но три-четыре самых необходимых – вполне.Используйте хлеб или бумажное полотенцеНе менее удачным вариантом шкафа будет мебель без цоколя, с нишей внизу. Такая модель удобна тем, что дает большой объем хранения внутри, но при этом место на полу остается свободным. Вы туда смело можете поставить обувь, органайзеры или корзины, робот-пылесос, спортивный инвентарь и пр. Для максимального комфорта эксперты рекомендуют сделать в этой зоне подсветку с помощью LED-ленты.Почему такое решение может быть лучше и удачнее монолитного шкафа? Все просто – она смотрится легче и визуально занимает меньше места. Поэтому если в вашей квартире совсем крохотная прихожая, в которой сложно развернуться, обратите внимание именно на мебель без цоколя.Разные варианты пегбордаПегборд представляет собой перфорированную панель для настенного хранения, на которую можно вешать крючки, корзинки, полки и пр. Изначально такие изделия использовали в основном в гаражах для удобного хранения инструментов, но потом стали появляться более эстетичные варианты, и пегборды плавно переместились в интерьеры квартир.Предлагаем повесить такую панель и в прихожей. Чтобы не занимать место на стене, разместите ее на входной двери. Добавьте крючки, рейлинги и другие элементы, которые необходимы для комфортной организации хранения, и заполните пегборд вещами. Это могут быть ключи, перчатки, зонты и прочие предметы, которые зачастую лежат, где попало и создают беспорядок.Кроме функциональности у пегборда есть и другое преимущество – вы можете переставлять его элементы, как вам захочется, чтобы адаптировать хранение для конкретных вещей.Зону перед входной дверью выложили плиткойОбычно два разных напольных покрытия используют для зонирования комнаты, например, чтобы отделить кухню от гостиной или зону готовки от обеденной группы. Однако это не единственная причина использовать данный прием. В случае с прихожей разные напольные покрытия могут помочь сдержать грязь и не дать ей распространиться по квартире.Например, около входной двери вы можете уложить плитку или керамогранит, а в остальной части прихожей – ламинат или линолеум. Чтобы переход между материалами получился более плавным и гармоничным, используйте эстетичный стыковочный профиль. Следите за тем, чтобы отделка хорошо сочеталась не только друг с другом, и с общим интерьером, иначе в прихожей будет царить хаос.Над дверью может быть полка или полноценный шкафчикОбычно пространство над дверью пустует, но в случае с маленькой прихожей, где важен каждый метр – это непозволительная роскошь. Чтобы сэкономить место и увеличить объем хранения, разместите над входной или межкомнатной дверью антресольную конструкцию. Сюда можно будет убирать вещи, которые не нужны вам каждый день, например, сезонную одежду, инвентарь для уборки, запасной текстиль, новогодний декор и пр. Важно, чтобы полка совпадала по цвету с дверью или стеной, иначе она будет выглядеть слишком громоздко и перегружать пространство.