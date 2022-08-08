10 величайших воинов

В этой статье мы рассмотрим 10 лучших воинов за всю историю человечества. Это очень интересная тема, так как можно узнать, каким видом оружия владели в то время и какими навыками обладали воины той эпохи. Помимо этого воин — это не только человек с оружием, который охраняет свое государство или землю, но еще он имеет моральные ценности, а некоторые из них являются примером для подражания.
10. Ацтеки
Ацтеки считаются превосходными воинами, и все мы знаем, что они были безжалостны в сражениях. Как правило, они носили одежду, украшенную перьями орла или шкурой ягуара. Они мастерски владели оружием: дубинками и луком. Куачики — арьергард (силы, охраняющие тыл) ацтекской армии. Куачиками становились лишь те ацтеки, которым удалось пленить 7 врагов. В конечном счете ацтеки были побеждены испанцами, у которых было более современное оружие того времени. Но ацтеки были великой империей и превосходными воинами.
9. Монголы
Монголов считали варварами и дикарями. Они доминировали над Европой и Азией, а также были искусными воинами и мастерами верховой езды на лошадях. Величайшим полководцем в истории монголов является Чингисхан. Они были хорошо дисциплинированы и отлично стреляли из лука, даже если скакали на лошади. Они использовали композитный лук, который позволял им пробить вражескую броню. Также они были мастерами запугивания и отлично оказывали психологическое давление на противника во время боевых действий. Монголы построили одну из самых крупнейших империй.
8. Мамлюки
В Средние века мамлюки были рабами солдат, которые приняли ислам, и служили мусульманским халифам и султанам династии Айюбидов. Со временем они стали мощной военной кастой, побеждавшей крестоносцев. Когда мамлюки обращались в ислам, многие из них проходили военную подготовку в кавалерийских войсках. У мамлюков существовал комплекс военной и физической подготовки, который назывался фурусия. Этот комплекс содержал в себе такие ценности, как мужество и щедрость, а также военные навыки: кавалерийская тактика, верховая езда, стрельба из лука, лечение ран и т. д.
7. Римляне
Римская армия была самой многочисленной и мощной армией из всех когда-либо существовавших. Как правило, тяжелая пехота была облачена в броню и оснащена щитом. Они были мастерами меча и копья и в бою искусно пользовались своим щитом. Римские воины были самыми богатыми воинами, которые могли себе позволить создать лучшее оружие и доспехи. Они были хорошо обучены, вооружены и их военная тактика помогала на протяжении долгих лет завоевывать новые земли и защищать свою республику.
6. Апачи
Апачи были своеобразными «американскими ниндзя». Они могли подкрасться сзади и перерезать горло врагу так, что он даже не заметит. Они использовали примитивное оружие, сделанное из дерева и костей. Также они искусно обращались с кинжалами и с томагавками. Апачи терроризировали юго-западную часть США, и даже военные не могли справиться с ними. Обычно они снимали скальп со своих жертв.
5. Самураи
Самураи были рыцарями Японии, а также отлично владели катаной. Это были хорошо вооруженные солдаты, одетые в броню, которые готовы были отдать свою жизнь за своего хозяина. Они владели самым острым мечом в мире, который смог бы разрезать человека напополам. У них было еще одно оружие — юми (лук). Самураи были одними из лучших стрелков того времени. Они были похожи на профессиональных солдат. Обучаясь в жестоких условиях они сражались, зная, что их честь находится на кону. Но вскоре из-за их насильственных привычек крестьяне поднялись против них, в результате этого появились ниндзя.
4. Ниндзя
Ниндзя были мастерами маскировки и саботажа. Изначально это были крестьяне, которые старались подавить мародерство со стороны самураев, но в конечном итоге они стали легендарными убийцами, как считают многие люди. Они владели катаной, духовой трубкой, сюрикенами и кусиригамой. Они известны своей способностью как тень подкрадываться к своей жертве. Их очень боялись из-за способность бесшумно убивать и исчезать. Ниндзя — великие мастера боевых искусств, проходившие тщательную подготовку.
3. Викинги
Викинги были угрозой для всей Европы. Самые страшные воины того времени. Они терроризировали Европу: совершали набеги на различные территории, занимались грабежом. Викинги были свирепы в бою и использовали то оружие, которое им нравилось. Они использовали топоры, мечи, копья. Викинги были отличными судостроителями и создавали самые совершенные корабли своей эпохи. Флот викингов состоял из боевых кораблей, которые назывались драккарами. Но с другой стороны, они были превосходными торговцами, таким образом они принесли и много пользы Европе.
2. Спартанцы
Мать, провожавшая спартанца на войну, говорила ему: «Со щитом или на щите!» Это заставляет задуматься о боевой подготовке и силе духа спартанского воина. Людям известно, что спартанцы были лучшими воинами древнего мира, но как проходила их жизнь и подготовка? С самого рождения ребенка тщательно осматривали. Если он был слабым или имел какой-нибудь дефект, то его бросали в пропасть. Если ребенок был здоров, то с самого детства его подвергали жестоким испытаниям. Мальчика до семи лет обучал отец. Потом его забирали от родителей и отдавали в военный лагерь. Там он проходил обучение по системе Агоге. Мальчика учили убивать, владеть разным оружием. Чтобы будущий воин учился скрывать свою боль, его били палками и плетьми. Их жизнь была искусством — искусством боя, искусством войны!
1. Рыцарь
Рыцари были великими воинами. Одетые в броню, они скакали верхом на лошади. Рыцарь феодальной Европы был защитником для своего короля. Они были богатыми людьми и имели отличную военную подготовку, броню, оружие, лошадей. Благодаря своей броне они были самыми сильными и стойкими воинами в истории. Они обучались военному искусству на протяжении всей своей жизни. Рыцари были храбрыми, честными, преданными, великодушными, благоразумными, учтивыми, свободными людьми. Также рыцарь — это прекрасный пример как воина, так и джентльмена.
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