Хитрости быта на каждый день

Кулинария – это огромные возможности для творчества. Именно здесь можно выразить себя через вкусы и ароматы. Но в современном мире мало кто любит тратить время на приготовление домашней пищи. Количество людей, готовящих дома, с каждым годом уменьшается. Возможно, если бы они знали о наших кулинарных хитростях, то готовили бы чаще.

Именно по этой причине мы решили поделиться ими с вами в нашей сегодняшней статье.Сода спасет ваши доски.Многие не готовят не потому, что не любят, а потому, что не хотят потом перемывать гору посуды. Особенно сложно бывает устранить с нее неприятный запах. Например, с разделочных досок.Если вы резали на них рыбу, то запах действительно бывает очень сложно убрать. Но, к счастью, мы точно знаем, что нужно делать. Так поступали еще наши бабушки. Достаточно развести мыльный раствор и добавить туда пару ложек обычной соды. Замочите в ней ваши разделочные доски на десять минут, а потом просто хорошенько сполосните их. И запаха как не бывало.Сухому лимону поможет холодная вода.Лимоны – полезные фрукты, которые точно нужны в доме. Они помогают при болезни, да и в быту могут быть незаменимы. Но, к несчастью, долго они не хранятся. Если закупать их впрок, то уже через неделю-две можно заметить, что лимоны начинают подсыхать и съеживаться.Но их легко можно реанимировать. Достаточно лишь наполнить емкость холодной водой, после чего опустить в нее лимон и оставить на несколько часов, а лучше на ночь. Такое простое действие быстро вернет лимону свежесть и сочность.Самые полезные котлеты.Многие считают, что домашняя еда непременно жирная. Но ведь это совсем не так. Вы сами можете выбрать, что именно готовить. Так, к примеру, сейчас у хозяек популярны котлеты в духовке.Считается, что если запекать котлеты в духовке, а не жарить их на сковороде, то они получаются менее калорийными. А если еще и использовать наш совет, то можно получить совсем нежирное блюдо. Мы советуем не просто застилать форму для выпечки пергаментом, но и посыпать ее сырым рисом. Именно на него следует выкладывать котлеты. Так лишний жир и сок не останутся на котлетах, а впитаются в рис. Вы же получите полностью полезное блюдо.Создаем защитную пленку на сковородке.Если вы все-таки решили приготовить жареное блюдо, то для вас у нас тоже есть одна хитрость. Дело в том, что пища часто пригорает на слишком раскаленной сковороде. И кажется, что с этим ничего нельзя сделать. Но, оказывается, можно.Всего лишь нужно создать пленку, чтобы пища не пригорала. И это довольно легко осуществить. Достаточно лишь вымытую сковороду натереть смесью масла и соли. После чего вытереть насухо. Именно это и позволит защитить вашу сковородку от пригорания.Лимон спасет вашу выпечку.Домашняя выпечка – всегда отличный выбор. Она намного вкуснее и полезнее покупной. Но часто хозяюшки отказываются готовить блюдо лишь потому, что у них дома закончились нужные ингредиенты. И если муку сложно чем-то заменить, то кефир мы точно сможем поменять на молоко. Как?С помощью лимона, конечно же. Если у вас дома закончился кефир, не стоит переживать за ваши оладушки или булочки. Просто следуйте нашей инструкции. Налейте в стакан молоко и добавьте к нему немного сока лимона. Достаточно будет пары капель. Перемешайте ингредиенты и смело добавляйте в тесто. Разницы в результате вы не заметите.