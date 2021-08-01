Приветствия бывают смешными и странными: как здороваются люди в разных странах

Такие противоречивые и одновременно простые приветствия у разных народов.
Всегда интересно узнавать что-то новое и необычное. А иногда это еще и очень полезно: например, когда необходимо поехать в чужую страну и не навлечь на себя неприятности незнанием местных обычаев. Приветствия, казалось бы, что может быть проще? Но и в этом вопросе у разных народов есть кардинальные отличия. Иногда дружественное рукопожатие или сердечный поцелуй в щеку могут стать причиной ссоры, а в некоторых странах свое расположение могут проявлять и вовсе неожиданным способом.
Рукопожатие
Наиболее распространенный в мире способ приветствия — это пожимание рук. /Фото: visalcomunicacao.com
Рукопожатие — один из древнейших способов выразить свое расположение и поприветствовать другого человека. Изначально оно больше символизировало признание мира и дружбы. И в настоящее время рукопожатие является более-менее универсальным жестом для приветствия. Но и в этом правиле есть исключения. В Индии пожимание рук — древний обычай, который в давние времена был частью церемонии во время бракосочетания. Церемониальных характер носило рукопожатие и у древних римлян, именно от них оно пришло в христианство. Со временем пожатие рук приняло простую форму приветствия. Однако некоторые народы делают это по-особенному: например, племена масаи прежде чем пожать друг другу руки, плюют на свои ладони. Не самый приятный способ поздороваться, но если уж так принято, лучше не обижать своего собеседника.
Интересный факт от Novate.ru: Еще один довольно старинный способ приветствия — снимать свой головной убор. Его корни уходят еще в рыцарские времена, когда воины снимали свои шлемы и обнажали голову, делая ее незащищенной и тем самым демонстрируя мирные намерения. Этот прием получил распространение во многих странах и народах, благодаря чему со временем стал общепринятым по всему миру. Последующим упрощением такого способа приветствия стало прикладывание ладони к головному убору, похожее на намерение обнажить голову.
2. Особое тибетское приветствие
В Тибете никто не удивляется и не обижается на высунутый язык. /Фото: tengrinews.kz
Во многих странах мира, если человек показывает вам язык, — это повод обидеться или как минимум удивиться такому вольному поведению. Дозволительно такое обращение только детям или близким знакомым, родным, приятелям в качестве шутки или игривого жеста. А вот в Тибете такой жест имеет кардинально противоположное значение: показав язык, можно выразить свое глубокое уважение другому человеку. Такая необычная традиция имеет очень древние корни: еще в период правления короля Ланг Дарма, который был обладателем черного языка. После его смерти, чтобы доказать, что ты ни имеешь злого умысла, любой житель Тибета не боялся показать свой язык. Дополнительно в этом народе иногда принято снимать свой головной убор правой рукой, а левую — класть за ухо.
3. Приветствие в Конго
Конго имеет свой особый способ выразить расположение другому человеку. /Фото: cn15.nevsedoma.com.ua
Для приветствия в Конго используется особый ритуал. Сначала нужно протянуть руки навстречу друг другу, а потом подуть на них.
4. Поздороваться или оскорбить?
Особое выражение своего хорошего расположения. /Фото: tcc.com.ua
Практически во всех странах мира плевок — это очевидное оскорбление или выражение своего неудовольствия. А вот у коренных народов Кении кардинально противоположное мнение. Чтобы выразить уважение в этой стране, на встречного нужно плюнуть.
5. Поцелуи
Поцелуи бывают дружескими, а могут стать причиной конфликта. /Фото: rtlnieuws.nl
Во многих европейских странах поцелуй в щеку — обычный способ выразить свою доброжелательность и хорошее отношение к близкому знакомому. Россия в этом плане не исключение. Во Франции даже малознакомые люди часто целуют друг друга в щеки при встрече, а во время прощания посылают воздушные поцелуи и касаются друг друга поочередно каждой щекой. В некоторых странах имеет значение даже количество поцелуев. Например, в Италии, Испании и Бельгии принято целовать человека в обе щеки, в Украине и России часто целуются трижды, а вот в Германии поцелуями стоит и вовсе пренебречь: в этой стране излишняя эмоциональность и любвеобильность не приветствуются.
6. «Привет» по-филиппински
На Филиппинах с близкими людьми здороваются особенным образом. /Фото: cdn.elenaruvel.com
У филиппинцев сохранилась древняя традиция здороваться с другим человеком. При встрече тот встречный, который младше по возрасту и ниже по статусу, должен взять правую руку другого человека и прикоснуться к ней своим лбом.
7. Дружелюбие Африки
Африка — земля контрастов. /Фото: c4photosafaris.com
В центральных областях Африки люди здороваются с помощью вежливого поклона и дополняя его хлопаньем в ладоши. В западной части Африки приветствие выражается в дружеских ударах по груди ладошками.
8. Японские традиции
Традиции в Японии сохраняются уже много лет. /Фото: pustunchik.ua
В Японии, как и во многих других азиатских странах, здороваться принято вежливым поклоном. Причем чем большее уважение ты проявляешь, тем ниже нужно кланяться. Особенно низкие поклоны должны получаться у молодых людей по отношению к старшим, а также у тех, кто имеет более низкий статус.
9. Новая Зеландия удивляет
В Новой Зеландии традиционное приветствие поражает своей поэтичностью и романтизмом. /Фото: portustravel.tur.ar
В отдельных областях Новой Зеландии до сих пор здороваются, прикасаясь друг к другу носами. Такой особый способ появился еще в древние времена, когда считалось, что такое прикосновение представляет собой разделение дыхания на двоих, соединение которого видят даже боги. Также в Новой Зеландии считают, что такой ритуал позволяет определить, хороший ли человек или нет, поближе соприкоснувшись с его внутренней энергией.
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