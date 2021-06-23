Паралич во сне – странное явление в нашей жизни

Представьте, что вы проснулись посреди ночи и не можете шевельнуть даже пальцем. Вокруг темнота, но рядом кто-то есть — это чувствуется кожей, но вы не можете даже закричать. Такое может произойти сегодня ночью, но что делать, если нет сил даже на малейшее сопротивление?







Это пугающее явление называется «сонный паралич». По статистике, он происходит у 40 процентов людей. В прошлом такие состояния приписывали действиям потусторонних сил и совсем неудивительно, ведь ощущения во время сонного паралича сложно воссоздать и передать словами. Проснуться полностью обездвиженным — очень страшно, но абсолютно безопасно для здоровья.

Сонный паралич это пугающее ощущение отсутствия контроля над телом, которое возникает или сразу после пробуждения или перед погружением в сон. В этом состоянии невозможно шевелиться и даже говорить, при этом может возникать чувство присутствия посторонних сущностей в вашей комнате. Проще говоря, паралич сна является одним из самых ужасающих переживаний, которые мы можем получить в жизни.

Считается, что от 20% до 60% людей переживали сонный паралич. Проводились исследования, согласно которым 21% людей, по крайней мере, один раз испытывали его, однако лишь 4 процента — пять раз и чаще.

Как бороться?