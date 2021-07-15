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Станок-кондуктор для холодной ковки металла

Станок-кондуктор для холодной ковки металла

Станок-кондуктор для холодной ковки металла

Для художественного оформления металлоконструкций часто используют декоративные элементы, изготовленные по методу холодной ковки.

Люди, которые не занимаются кузнечными работами, обычно покупают такие элементы уже в готовом виде или на заказ у кузнецов. 

Однако некоторые элементы можно сделать и своими руками. Для этого потребуется только желание и самодельное приспособление, которое можно собрать из металлолома. 

В сегодняшней статье расскажем, как сделать станок-кондуктор для холодной ковки металла.

В данном случае с помощью самодельной приспособы можно будет изготавливать торсионы из металлической полосы. 

Станок-кондуктор для холодной ковки металла

Если вы занимаетесь строительством дома или гаража, то вам пригодится приспособление для кладки блоков и кирпичей. 

Процесс сборки станка для холодной ковки

Необходимые материалы
швеллер
квадратный пруток из металла
стальная круглая труба
металлический уголок

Первым делом необходимо изготовить часть станка, в которую будет вставляться конец заготовки (металлической полосы).


Станок-кондуктор для холодной ковки металлаДля этого потребуется толстый брусок металла, к торцу которого надо приварить два отрезка квадратного прутка — они располагаются параллельно друг другу. 

В качестве основания станка можно использовать кусок швеллера.

 

Если швеллера нет, отрезаем два куска уголка, и свариваем их вместе, чтобы получился П-образный профиль. К основанию привариваем ранее изготовленную деталь. 

Станок-кондуктор для холодной ковки металла

Направляющая для заготовки будет съемной, поэтому для ее фиксации к основанию дополнительно привариваются стальные уголки. Далее нужно изготовить направляющую, в которую будет вставляться обрабатываемая заготовка. Для этого надо отрезать кусок круглой трубы подходящего диаметра и длины. 

Станок-кондуктор для холодной ковки металла

Станок-кондуктор для холодной ковки металла

На последнем этапе останется только изготовить ручку-рычаг. 

Для этого отрезаем кусок круглой трубы, и сплющиваем немного ее конец — с одной и с другой стороны.

В итоге должен получиться квадратный профиль. С помощью болгарки делаем пропил, а к торцу привариваем заглушку. 

Станок-кондуктор для холодной ковки металла

Станок-кондуктор для холодной ковки металла

Видео по теме

Ниже вы можете посмотреть, как изготовить станок-кондуктор для холодной ковки своими руками.



Источник: https://sdelairukami.ru/stanok-konduktor-dlya-holodnoj-kovki...

 

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