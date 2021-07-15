Для художественного оформления металлоконструкций часто используют декоративные элементы, изготовленные по методу холодной ковки.
Люди, которые не занимаются кузнечными работами, обычно покупают такие элементы уже в готовом виде или на заказ у кузнецов.
Однако некоторые элементы можно сделать и своими руками. Для этого потребуется только желание и самодельное приспособление, которое можно собрать из металлолома.
В сегодняшней статье расскажем, как сделать станок-кондуктор для холодной ковки металла.
В данном случае с помощью самодельной приспособы можно будет изготавливать торсионы из металлической полосы.
Если вы занимаетесь строительством дома или гаража, то вам пригодится приспособление для кладки блоков и кирпичей.
Процесс сборки станка для холодной ковки
Первым делом необходимо изготовить часть станка, в которую будет вставляться конец заготовки (металлической полосы).
Для этого потребуется толстый брусок металла, к торцу которого надо приварить два отрезка квадратного прутка — они располагаются параллельно друг другу.
В качестве основания станка можно использовать кусок швеллера.
Если швеллера нет, отрезаем два куска уголка, и свариваем их вместе, чтобы получился П-образный профиль. К основанию привариваем ранее изготовленную деталь.
Направляющая для заготовки будет съемной, поэтому для ее фиксации к основанию дополнительно привариваются стальные уголки. Далее нужно изготовить направляющую, в которую будет вставляться обрабатываемая заготовка. Для этого надо отрезать кусок круглой трубы подходящего диаметра и длины.
На последнем этапе останется только изготовить ручку-рычаг.
Для этого отрезаем кусок круглой трубы, и сплющиваем немного ее конец — с одной и с другой стороны.
В итоге должен получиться квадратный профиль. С помощью болгарки делаем пропил, а к торцу привариваем заглушку.
Видео по теме
Ниже вы можете посмотреть, как изготовить станок-кондуктор для холодной ковки своими руками.
Источник: https://sdelairukami.ru/stanok-konduktor-dlya-holodnoj-kovki...
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