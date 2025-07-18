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Чего мы не знали о пользе острой пищи

Вы либо любите острую пищу, либо ненавидите её. Но если вы из тех, кто терпеть её не может, то, возможно, сейчас самое время пересмотреть своё отношение.

Потеря веса


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Вообще-то острая пища может помочь вам сбросить вес. Согласно исследованию, проведённому в 2011, острая пища может ускорить ваш метаболизм.


К тому же, добавляя в пиццу или суп красный перец, вы потребляете меньше калорий. Но не спешите бросать походы в спортивный зал: чем больше вы едите острую пищу, тем больше ваш организм привыкает к ней, и тем меньше эффект похудения, который она оказывает на ваше тело.

Облегчение боли


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Активный ингредиент перцев чили – капсаицин обладает свойством облегчать боль. Для тех, кому приходилось случайно съесть супер-острый перец чили, это прозвучит как полнейшая чушь, но это действительно так. Капсаицин даже входит в состав мазей от ушибов и мышечных растяжений.

Перцы чипотле полезны для зрения


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Копчёные перцы халапеньо, также известные как перцы чипотле, содержат фитонутриенты, лютеин и зеаксантин. Этот состав самым благотворным образом воздействует на сетчатку. Принимая этот продукт в достаточном количестве, можно снизить риск развития катаракты в будущем.

Живите долго и процветайте


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Острая пища может помочь вам прожить дольше и снизить риск заболевания раком, ишемией сердца и заболеваниями респираторной системы.

Сохраните молодость и привлекательность


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В дополнение к тому, что острая пища продлевает жизнь, она ещё и может помочь вам выглядеть молодо и привлекательно. Острая пища ускоряет кровообращение, и в результате ваша кожа выглядит значительно моложе.

Смягчите вкус молоком


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Попробовав острое блюдо, тут же делаете глоток воды, но боль не уходит? Решением станет молоко или любой другой продукт, с высоким содержанием жиров. Ведь капсаицин – маслянистое вещество, которое не растворяется в воде.

Поднимите боевой дух


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Если делиться острой пищей в команде, то можно сблизить людей, которые в неё входят. Согласно недавнему исследованию из Австралии, люди, которые перед игрой ели перец чили, с большей готовностью работали в команде, даже если это означало потерю некоторой суммы денег.

Классификация


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Перец чили – это не овощ. На самом деле, стручки перца чили – это ягоды.

Декоративные перцы чили можно есть


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Перцы чили, которыми часто украшают дом, не просто декоративные элементы: их тоже можно есть.

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